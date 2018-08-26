Российские дипломаты обвинили британские ВВС в провокационном и безответственном поведении

Таким образом, посольство России в Лондоне прокомментировало инцидент с сопровождением российского самолета над акваторией Черного моря. В диппредставительстве подчеркнули, что действия российских вооруженных сил «строго соответствуют международному праву и не несут никакой угрозы Великобритании». Особо в ведомстве обратили внимание на то, что полет российского наблюдательного самолета над Черным морем вблизи российских берегов не угрожал британским интересам.

Инцидент произошел 23 августа. Как сообщили в Минобороны Великобритании, истребители были подняты с авиабазы в Румынии «чтобы прервать полет российского самолета к воздушному пространству НАТО». Российский Бе-12 в это время следовал по направлению из Крыма на юго-запад.