Российские дипломаты обвинили британские ВВС в провокационном и безответственном поведении
Таким образом, посольство России в Лондоне прокомментировало инцидент с сопровождением российского самолета над акваторией Черного моря. В диппредставительстве подчеркнули, что действия российских вооруженных сил «строго соответствуют международному праву и не несут никакой угрозы Великобритании». Особо в ведомстве обратили внимание на то, что полет российского наблюдательного самолета над Черным морем вблизи российских берегов не угрожал британским интересам.
Инцидент произошел 23 августа. Как сообщили в Минобороны Великобритании, истребители были подняты с авиабазы в Румынии «чтобы прервать полет российского самолета к воздушному пространству НАТО». Российский Бе-12 в это время следовал по направлению из Крыма на юго-запад.
Комментарии10
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zztop1960 26 августа 2018 | 01:19
Нечего российским ВВС летать над Чёрным морем , Чёрное море это территория стран НАТО и их друзей - Румыния , Турция, Болгария , Грузия , Украина
patrikk_1 26 августа 2018 | 01:41
zztop1960:
Румыния, Турция и Болгария никакие не друзья, а члены НАТО. А вот Грузия и Украина это настоящие друзья НАТО, это настоящие головорезы, отчаянные храбрецы, опора и надежда Североатлантического альянса.
navsegda 26 августа 2018 | 01:55
patrikk_1: Опора и надежда НАТО это В.В.Путин , именно благодаря его внешней политике возродился североатлантический альянс , выросли бюджеты , вот США возродило 2-ой флот , образует военно-космические силы , просто праздник у НАТО какой-то
serhio_25__ 26 августа 2018 | 02:03
navsegda: ""именно благодаря его внешней политике возродился североатлантический альянс "" - а он умирал?
"", выросли бюджеты , вот США возродило 2-ой флот , образует военно-космические силы , просто праздник у НАТО какой-то"" - но только не у НАТОвских пенсионеров. Сочувствую им.
serhio_25__ 26 августа 2018 | 01:50
zztop1960: ""Нечего российским ВВС летать над Чёрным морем"" - каждый хомячок знает, что Бриташка граничит с Черным морем. Давай, хомячок, расскажи, как Россия нагнетает и движется к границам НАТО. Как Россия своей территорией обложила военные базы НАТО со всех сторон.
ze_danil 26 августа 2018 | 01:45
следовал по направлению из Крыма на юго-запад.
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то есть вылетел с оккупированной территории
ltvjrhfn2 26 августа 2018 | 01:50
ze_danil:
до глубокой ночи лижешь.. расслабился бы уже)
davi__koloradov 26 августа 2018 | 02:05
«Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»
salut__521 26 августа 2018 | 02:11
//Российский Бе-12 в это время...//
Приличный самолёт так не назовут - Бе. Надо было натовцам с него шашлык сделать в соответствии с позывными...
prade 26 августа 2018 | 02:12
Россия негодует, что только она может вести себя "безответственна и провокационна". Британцам такое поведение запрещено.