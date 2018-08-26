Алексей Навальный, скорей всего, пробудет в ОВД «Даниловский» до понедельника
На этот день предварительно назначено заседание суда, который рассмотрит административный протокол, составленный 31 января. Об этом написала в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Она полагает, что Навального задержали за митинг 28 января, по которому суда так и не было. По этому административному протоколу ему грозит 30 суток ареста. Таким образом, если суд назначит такое наказание, политик не сможет участвовать в акции против повышения пенсионного возраста, назначенной на 9 сентября. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов связал задержание Навального именно с планами проведения этой акции.
Навального задержали накануне у подъезда его дома. Позже политика на скорой доставили в травмпункт с подозрением на перелом пальца. Ярмыш предположила, что травма была получена при задержании. Впрочем, врачи перелома не подтвердили. После осмотра политика вновь вернули в ОВД.
Комментарии6
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patrikk_1 26 августа 2018 | 01:15
Алексей Навальный, скорей всего, пробудет в ОВД «Даниловский» до понедельника...
Американский консул посетил А.Навального в обезьяннике?
patrikk_1 26 августа 2018 | 01:29
А может А.Навального задержали из-за каких-то сведений оказавшихся в руках прокуратуры, по поводу скоропостижной смерти Петра Офицерова?
vpoiskahdna 26 августа 2018 | 01:22
Патрик неравнодушен к Навальному, увы, безответно.
salut__521 26 августа 2018 | 01:40
// ему грозит 30 суток ареста.//
А дадут 60, ибо в октябре у фюрера именины, а Навальный может их легко обоср...ть.
antimalin 26 августа 2018 | 01:43
Ожидаем выхода на улицы по всей стране миллионов навальнят в его поддержку.
Где они?
Почему в своих норках прячутся?
cellculture 26 августа 2018 | 01:54
Зря Навальный картошечкой старался к полиции подкупиться, не приняли они его на обеспечение. Хотя можно сказать наоборот, приняли они его на обеспечение.