Алексей Навальный, скорей всего, пробудет в ОВД «Даниловский» до понедельника...

На этот день предварительно назначено заседание суда, который рассмотрит административный протокол, составленный 31 января. Об этом написала в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Она полагает, что Навального задержали за митинг 28 января, по которому суда так и не было. По этому административному протоколу ему грозит 30 суток ареста. Таким образом, если суд назначит такое наказание, политик не сможет участвовать в акции против повышения пенсионного возраста, назначенной на 9 сентября. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов связал задержание Навального именно с планами проведения этой акции.

Навального задержали накануне у подъезда его дома. Позже политика на скорой доставили в травмпункт с подозрением на перелом пальца. Ярмыш предположила, что травма была получена при задержании. Впрочем, врачи перелома не подтвердили. После осмотра политика вновь вернули в ОВД.