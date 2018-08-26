Полумарафон «Лужники» пройдет сегодня в Москве

Его участники пробегут по столичным набережным. Ради них на несколько часов перекроют ряд улиц.

Забег, который состоится сегодня, посвящен истории легендарного Олимпийского комплекса «Лужники». Трасса, длиной в 21 километр пролегает по набережным Москвы-реки – участникам предстоит пробежать мимо здания Президиума Российской академии наук, Крымского моста, стрелки Болотного острова, храма Христа Спасителя и стен Кремля. Основной старт запланирован на 9 часов 10 минут, а за 10 минут до него по тому же маршруту начнется заезд спортсменов на хендбайках и гоночных колясках.

В связи с проведением спортивного мероприятия изменится несколько маршрутов наземного общественного транспорта. Кроме того, с 7 утра до 13.30 участок дороги от Лужнецкой до Космодамианской набережной будут закрыт для проезда автомобилей.

Ожидается, что в полумарафоне примут участие 7 тысяч человек.