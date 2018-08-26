В Германии сегодня будет произведена массовая эвакуация перед обезвреживанием авиабомбы времен Второй мировой войны

Около 18 500 человек будут вынуждены временно покинуть свои дома в воскресенье. Городская администрация сообщила об этом уже в четверг, когда во время экскаваторных работ в земле была обнаружена 500-килограммовая авиабомба, сброшенная американскими союзниками в конце войны. Эвакуация начнется в полдень и нацелена на обеспечение безопасности населения в радиусе одного километра от места находки. Эвакуированные жители будут временно размещены в крупном спортивном комплексе. Лежачие пациенты двух домов по уходу за больными будут перевезены в городские больницы. Представитель администрации города заявил, однако, что непосредственной опасности от бомбы не исходит. Эксперты службы по обезвреживанию военных снарядов уже осмотрели место находки.

После окончания Второй мировой войны неразорвавшиеся авиабомбы стали настоящей проблемой Германии. В целом с 1940 по 1945 год на страну был сброшен один миллион 350 тысяч тонн снарядов. Около 200 тысяч тонн остались в земле. Ежегодно в Германии обезвреживается около 5 500 неразорвавшихся бомб. Однако они не рассматриваются как особо опасные снаряды. С 1947 года было зарегистрировано лишь 20 самовзрывов.

Оставшиеся в земле авиабомбы становятся проблемой во время тушения лесных пожаров, затрудняя работу спасателей, как это было, например, в конце текущей недели в земле Бранденбург. Опасность для пожарных исходила от рвущихся под влиянием высоких температур снарядов.