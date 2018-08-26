Шестнадцать человек погибли в Болгарии в  ДТП с участием туристического автобуса

Пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Такие данные приводит МВД страны. В районе Искырского дефиле недалеко от города Своге в условиях плохой видимости автобус с пенсионерами рухнул с двадцатиметрвого обрыва. Перед этим водитель протаранил три легковых автомобиля и пробил дорожное ограждение. В связи с трагедией власти свернули торжества по случаю годовщины боев на Шипке в Русско-турецкой войне и объявили 27 августа, днем национального траура.