В нескольких городах сегодня пройдут акции против повышения пенсионного возраста

Самые крупные из них планируются в Ханты-Мансийске и Саратове.

В Саратове состоится уже вторая за эти выходные акция против пенсионной реформы. Одна из них, где организатором выступила КПРФ, прошла накануне, сегодня же на второй согласованный митинг коммунистов приедут депутат Госдумы Валерий Рашкин и депутат Саратовской областной думы Ольга Алимова. А в Ханты-Мансийске заявителем протестной акции выступила ЛДПР. Ее представитель, депутат Ханты-Мансийской думы Виталий Чистов рассказал Znak.com, что митинг поддержали все оппозиционные партии. При этом в ЛДПР заявляют, что согласование акции против пенсионной реформы было своеобразным. Так, в ответе властей на уведомление о проведении митинга сказано, что информация «учтена в очередности пользования специально отведенного места». В ЛДПР считают такую формулировку согласованием и надеются, что никаких дополнительных действий со стороны мэрии Ханты-Мансийска не случится. Аналогичная акция уже проходила в городе в середине июля.

Напомним, в июле Госдума одобрила в первом чтении проект пенсионной реформы, по которому возраст выхода на пенсию постепенно повысится для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет.