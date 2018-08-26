Алексей Навальный до сих пор остается в ОВД Дорогомилово
Официальных разъяснений о причинах задержания так и не последовало. По мнению пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, скорей всего оппозиционного политика задержали в связи с протоколом, составленным еще в январе на несанкционированной акции в рамках «забастовки избирателей». Тогда суд так и не состоялся.
Навальному на январский митинг грозит административный арест. В этом случае он не сможет принять участие в пока не санкционированном митинге 9 сентября против пенсионной реформы. В окружении Навального не исключают, что это могло стать еще одним поводом к задержанию.
Комментарии10
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patrikk_1 26 августа 2018 | 00:11
Алексей Навальный до сих пор остается в ОВД Дорогомилово...
А сейчас что он делает?
patrikk_1 26 августа 2018 | 00:14
А сейчас? Не оставляйте нас в неведении.
romashka__ 26 августа 2018 | 00:22
Алексей Навальный очень талантливый и умный человек. Конечно он не может один тянуть лямку борьбы с мафией в России. Нужна поддержка. Надоели пустые разговоры в стиле Явлинского. Я с огромным уважением отношусь к Борису Немцову, мы были лично знакомы и один на один говорили очень жестко. Но мы были единомышленниками и все наши споры только помогали ему в объединении разных сил. Алексей Навальный быстро учится. Я восхищаюсь им.
Путин должен уйти, как и все его тролли.
patrikk_1 26 августа 2018 | 00:30
romashka__:
Путин уйдёт, рано или поздно, но это не значит что россияне проголосуют за госдеповского выпердыша Алексея Навального. Чтобы установить в стране власть грязножопой жидобандеры, недостаточно объединиться под началом Алексея Анатольевича, необходим московский майдан и силовой захват власти.
mikhail_spb_ 26 августа 2018 | 00:15
Чем хуже обстоят дела в экономике, финансах и международных делах, тем властные жулики, воры и бандиты свирепее.
Наверняка они прикажут какой-нибудь судьихе посадить Алексея Навального, а та радостно исполнит любое их пожелание.
max3446 26 августа 2018 | 00:16
Мне стыдно что в моей любимой России есть такие персонажи как ничтожество навральный и его миньоны
ded62ushka 26 августа 2018 | 00:32
max3446: продолжите: и горжусь тем, что... Слабо?
vis_a_vis 26 августа 2018 | 00:40
\\ max3446: Мне стыдно... //
А такую чушь писать не стыдно?
max3446 26 августа 2018 | 00:43
Группа школьников собралась возле одного из московских изоляторов временного содержания, требуя денег от оппозиционера ничтожества наврального. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Учащиеся напомнили, что унылое днищенское дно обещал отсудить по 10 тысяч евро для каждого задержанного на антикоррупционных митингах, прошедших 26 марта в десятках городов России, и призвали его сдержать слово.
Журналисты уже подсчитали, что горе-оппозиционеру придется раскошелиться на 433,5 миллиона рублей.
vor_on 26 августа 2018 | 00:45
видимо, это и есть контрсанкции, больше ответить не чем