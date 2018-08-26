Алексей Навальный до сих пор остается в ОВД Дорогомилово...

Официальных разъяснений о причинах задержания так и не последовало. По мнению пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, скорей всего оппозиционного политика задержали в связи с протоколом, составленным еще в январе на несанкционированной акции в рамках «забастовки избирателей». Тогда суд так и не состоялся.

Навальному на январский митинг грозит административный арест. В этом случае он не сможет принять участие в пока не санкционированном митинге 9 сентября против пенсионной реформы. В окружении Навального не исключают, что это могло стать еще одним поводом к задержанию.