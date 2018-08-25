Двукратный чемпион Франции по боксу Тарик Сахибеддин предотвратил серьезный авиаинцидент

Как пишет «Паризьен», в пятницу на рейсе «Люфтганзы» Мюнхен-Париж он нейтрализовал сильно пьяного пассажира. Когда дебошир собирался прорваться в кабину пилота, боксер повалил его на пол. Хулиган был связан и в таком виде оставался до конца рейса. Командир экипажа вынужден был повернуть назад в Мюнхен. Там нарушитель был передан полиции.