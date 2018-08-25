Папа Римский Франциск встретился в Дублине с жертвами священников-педофилов
Понтифик признал, что проблема надругательства над несовершеннолетними — это провал всей церковной организации. На встрече с понтификом присутствовали восемь человек, в детстве подвергшихся сексуальному насилию со стороны священников. Проблема педофилии в католической церкви стала одним из главных пунктов программы ирландского визита понтифика. Сейчас Папа выступает перед участниками Всемирной встречи семей, которая проводится раз в три года.
Комментарии1
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deda_cuki_danki 25 августа 2018 | 23:16
Он пообещал поставить в угол евро-пидоров