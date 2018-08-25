Несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы в сирийской провинции Идлиб
В российском Минобороны считают, что они готовятся к наступлению на Хаму и Алеппо, находящиеся под контролем правительственных сил. В Москве не исключают, что запад может использовать провокацию в Идлибе с применение химоружия, чтобы нанести новый удар по Сирии.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 25 августа 2018 | 23:05
3 территории Сирии по словам Шойгу уже освободили, 3 раза Путин войска выводил.
Откуда там боевики, если всех победили, как Путин сказал?
serhio_25__ 25 августа 2018 | 23:20
danko1:
Сирия 2015г:
https://jpgazeta.ru/wp-content/uploads/2017/08/7ce4e4642d1c4a9e2923fa6e259f5ca6-1024x666.jpeg
США говорят о двух неделях существования "режима" Асада.
2018г.:
https://news-front.info/2018/08/03/v-seti-opublikovali-kartu-zon-kontrolya-v-sirii/
США думают, как вывести свои войска, как можно меньше потеряв в своей репутации.
omw3 25 августа 2018 | 23:20
danko1: Привет !!! Рад пересечению !!! ...Трижды победительные силы ...Бесстыдно - бездушным неслабо и 20раз победить ..тёплой лапшой на уши ...всех благ ....
sbk 25 августа 2018 | 23:06
Сколько же можно?!
Их 52-й раз побеждать, что ли?
serhio_25__ 25 августа 2018 | 23:12
sbk: danko1: Сколько раз вам говорили про взятие Идлиба? Совсем заврались пиндоснявые.
navsegda 25 августа 2018 | 23:18
serhio_25__: Ты что , падла , сомневаешься в словах самого Путина ?! Совсем берега попутал
- Да, угроза террористических проявлений во всём мире ещё очень высока. Однако задача борьбы с вооружёнными бандами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооружённых сил, в целом решена – решена блестяще. Поздравляю вас!
Выступление на авиабазе Хмеймим 11.12.2017
serhio_25__ 25 августа 2018 | 23:25
navsegda: И где тут про Идлиб и другие зоны, которые оккупируют другие страны? Или ты эти оккупационные американские и турецкие войска считаешь террористическими?
fresh_breeze 25 августа 2018 | 23:12
"Несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы в сирийской провинции Идлиб"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Несколько тысяч боевиков — это, надо понимать, очередной "сирийский народ, уставший от кровавого режима Асада"?
navsegda 25 августа 2018 | 23:20
fresh_breeze: Конечно , это местные трактористы и шахтёры , а оружие в пустыне откопали , а ты как думал ?
podwodnik 25 августа 2018 | 23:14
"Несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы в сирийской провинции Идлиб ...".
"... точное число уничтоженных террористов (в Сирии) - 60 318, в их числе - 819 главарей бандгрупп ... Российские ВКС за два года операции в Сирии уничтожили более 900 тренировочных лагерей, свыше 660 заводов по производству боеприпасов и 1,5 тыс. единиц военной техники..." Министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу уже всех боевиков в Сирии два раза уничтожил, судя по победным реляциям. И снова их тысячи с тяжёлой бронетехникой? Они там что на Урал эвакуировали оборонные заводы?
deda_cuki_danki 25 августа 2018 | 23:19
podwodnik: смеяться можно ?
navsegda 25 августа 2018 | 23:23
deda_cuki_danki: Нет , ещё усрёшься
zemljanka 25 августа 2018 | 23:15
Сострадание народам Сирии.
Людоедство 8 лет. Позор человечества 21 века...
vpu2011 25 августа 2018 | 23:20
Иными словами гэбисты уже знают, что Асад будеть травить химией. Заранее готовят запасной аэродром.
chimp2013 25 августа 2018 | 23:25
Судя по всему это не боевики , а освободители Сирии от оккупантов, в частности, иранских боевиков.