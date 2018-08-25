"Несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы в сирийской провинции Идлиб ...".

В российском Минобороны считают, что они готовятся к наступлению на Хаму и Алеппо, находящиеся под контролем правительственных сил. В Москве не исключают, что запад может использовать провокацию в Идлибе с применение химоружия, чтобы нанести новый удар по Сирии.