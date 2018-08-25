В софийской области Болгарии разбился туристический автобус

15 человек погибли. Об этом местным СМИ сообщили в минздраве страны. Пять человек находятся в критическом состоянии. По предварительным данным, автобус с болгарскими паломниками упал с 20-тиметрового обрыва и загорелся. Участок трассы, где произошла катастрофа, временно закрыт. Президент Болгарии Румен Радев отменил торжественные мероприятия, посвященные годовщине боев на Шипке. Премьер-министр страны Бойко Борисов объявил 27 августа траурным днем.