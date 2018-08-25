Алексей Навальный сегодня задержан в Москве

Оппозиционный политик доставлен в ОВД Дорогомилово, где остается до сих пор. Официальных комментариев правоохранительных органов так и не поступило. По мнению пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, скорей всего политик задержан в связи с протоколом, составленным еще в январе на несанкционированной акции в рамках «забастовки избирателей». Тогда суда не последовало. Ярмыш полагает, что до понедельника, когда может состояться суд, Навального вряд ли выпустят. Ему грозит административный арест. В этом случае он не сможет принять участие в пока не санкционированном митинге 9 сентября против пенсионной реформы.