Алексей Навальный сегодня задержан в Москве
Оппозиционный политик доставлен в ОВД Дорогомилово, где остается до сих пор. Официальных комментариев правоохранительных органов так и не поступило. По мнению пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, скорей всего политик задержан в связи с протоколом, составленным еще в январе на несанкционированной акции в рамках «забастовки избирателей». Тогда суда не последовало. Ярмыш полагает, что до понедельника, когда может состояться суд, Навального вряд ли выпустят. Ему грозит административный арест. В этом случае он не сможет принять участие в пока не санкционированном митинге 9 сентября против пенсионной реформы.
Комментарии4
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danko1 25 августа 2018 | 23:11
Власть не только бандитская, но и смешна в своей беспомощной, абсурдной истерике.
И как такую власть бандитскую и воровскую не презирать?
vor_on 25 августа 2018 | 23:18
Леха, проводи митинг прямо в полиции, там не все полицаи
mikhail_spb_ 25 августа 2018 | 23:19
Властные жулики, воры и бандиты всячески пакостят Алексею Навальному за то, что он ведёт с ними непримиримую борьбу.
Также с помощью его ареста они пытаются обезглавить всероссийский митинг против пенсионного грабежа.
Но митинг проведут соратники Навального с не меньшим успехом!
agamasat 25 августа 2018 | 23:24
mikhail_spb_: чем же они ему пакостят, если наоборот - привлекают к его фигуре внимание, а также - не допускают его на митинги, чтобы уже потом не засадить его далеко и надолго?