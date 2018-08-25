Московский «Спартак» одержал победу над «Динамо» в  рамках пятого тура чемпионата России по футболу

Встреча на домашней арене «красно-белых» завершилась со счетом 2:1 в пользу спартаковцев. «Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 13 очками. В шестом туре 2 сентября ему предстоит матч «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Спартаковцы в тот же день примут «Оренбург».