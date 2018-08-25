Папа Римский Франциск совершает свой очередной апостольский визит заграницу
Сейчас он находится в Ирландии. Он уже выступил с речью, в которой затронул проблему католических священников-педофилов. Это 36-я поездка Папы заграницу. В сентябре он планирует также посетить 3 прибалтийские республики.
Комментарии1
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tv_victim 25 августа 2018 | 22:17
"Заграница нам поможет", как говаривал великий комбинатор. А при сообщении о поездке за границу - можно бы и научить гастарбайтеров раздельному написанию....