Новая хоккейная арена в Петербурге будет стоить не менее 20 миллиардов рублей, — это сказал журналистам автор идеи бизнесмен Геннадий Тимченко. Тем временем, в городе на Неве неоднозначно относятся к этим планам.

Для создания новой арены собираются реконструировать стадион СКК (не исключено, что его даже снесут). Авторство инициативы принадлежит бизнесмену Геннадию Тимченко, которого в СМИ иногда называют «другом Владимира Путина». Тимченко ещё ранее обещал, что это будет самый большой хоккейный дворец в мире.

По словам Геннадия Тимченко, 20 миллиардов — это не окончательная стоимость. Вместе со спортивными мероприятиями там хотят проводить и концерты.

Кроме него в проекте участвует Роман Ротенберг — он вице-президент клуба СКА, который по планам и должен тренироваться на обновлённой арене.

Впрочем, к идее в Петербурге отнеслись довольно неоднозначно. Дело в том, что кроме арены Тимченко хочет построить рядом школу, детский сад и хоккейные поля. Это от него попросило городское правительство. Также там хотят благоустроить прилегающую территорию. И для этого Смольный даже продавил специальный, как его теперь называют «Закон Тимченко». Его критиковали не только все оппозиционные фракции в городском парламенте, но и даже некоторые единороссы. Выступая последние даже называли его «одноразовым» и «непрозрачным».

А оппозиционеры давили на то, что, скорее всего, повторится история со злополучным стадионом на Крестовском, который строили 10 лет, а его стоимость за это время выросла с 7 до 48 миллиардов рублей.

Новую хоккейную арену хотят построить в Петербурге к 2023 году.