Новая хоккейная арена в Петербурге будет стоить не менее 20 миллиардов рублей
Новая хоккейная арена в Петербурге будет стоить не менее 20 миллиардов рублей, — это сказал журналистам автор идеи бизнесмен Геннадий Тимченко. Тем временем, в городе на Неве неоднозначно относятся к этим планам.
Для создания новой арены собираются реконструировать стадион СКК (не исключено, что его даже снесут). Авторство инициативы принадлежит бизнесмену Геннадию Тимченко, которого в СМИ иногда называют «другом Владимира Путина». Тимченко ещё ранее обещал, что это будет самый большой хоккейный дворец в мире.
По словам Геннадия Тимченко, 20 миллиардов — это не окончательная стоимость. Вместе со спортивными мероприятиями там хотят проводить и концерты.
Кроме него в проекте участвует Роман Ротенберг — он вице-президент клуба СКА, который по планам и должен тренироваться на обновлённой арене.
Впрочем, к идее в Петербурге отнеслись довольно неоднозначно. Дело в том, что кроме арены Тимченко хочет построить рядом школу, детский сад и хоккейные поля. Это от него попросило городское правительство. Также там хотят благоустроить прилегающую территорию. И для этого Смольный даже продавил специальный, как его теперь называют «Закон Тимченко». Его критиковали не только все оппозиционные фракции в городском парламенте, но и даже некоторые единороссы. Выступая последние даже называли его «одноразовым» и «непрозрачным».
А оппозиционеры давили на то, что, скорее всего, повторится история со злополучным стадионом на Крестовском, который строили 10 лет, а его стоимость за это время выросла с 7 до 48 миллиардов рублей.
Новую хоккейную арену хотят построить в Петербурге к 2023 году.
Комментарии12
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antiboh 25 августа 2018 | 22:10
Автор идеи? Когда же они накушаются ,наконец?
morganafata 25 августа 2018 | 22:11
Нам баклан арены хватит, или понравился вариант грабежа?
zloy_sok 25 августа 2018 | 22:47
morganafata: Будет теперь Пингвин арена. Ну а летом Баран арена....
xrays 25 августа 2018 | 22:12
Это то, что в Питере нужнее всего.....
nersesov 25 августа 2018 | 22:33
xrays: Тимченко же платит, тогда и пусть строит. В чем проблема?
peresvet73 25 августа 2018 | 22:40
nersesov: Тимченко один из кошельков Путина: построит, а затем продаст бюджету, а Путин откат на дочек оформит. Это ж бандиты!
xrays 25 августа 2018 | 23:07
nersesov: Тимченко и Роттенберги платят...... интересная мысль, почему то вспомнил реконструкцию Юбилейного перед ЧМ по хоккею, и построенный за госденьги ЗСД который эксплуатирует чья то компания, да и платон..... тебе
do2112 25 августа 2018 | 22:16
а в это время на операции детям по смс скидываемс я не страна а семуклякор
putin_itogy 25 августа 2018 | 22:19
Пир во время путинской Чумы..
Хлеба нет - пусть жрут пирожные..
Денег нет на пенсии - но вы держитесь.
Паноптикум сумасбродного престарелого чекиста.
Агония предсмертная, перед воспарением в Ад.
tks 25 августа 2018 | 22:25
T.B.A.P.Ь.
lager23 25 августа 2018 | 22:27
Чтоб эта путен арена свалилась им (и главному хоккеисту) на головы, прихлопнув всю гоп-компанию одним махом! На это и денег не жалко!
batment 25 августа 2018 | 22:58
Арена-Пенсионная