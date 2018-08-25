Российский МИД выразил сожаление в связи с заявлениями США о возможном ударе по Сирии
Их ранее распространило агентство Блумберг со ссылкой на источники в Белом доме.
Вашингтон, Лондон и Париж, как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, хотят дискредитировать президента Сирии Башара Асада. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Твиттере МИДа. Чуть ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что коалиция во главе с США хочет нанести новый удар по Сирии под предлогом применения Асадом химического оружия. По его словам, боевики, поддерживаемые западом, готовятся совершить инсценировку химической атаки при участии британских спецслужб. Одновременно Блумберг сообщил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил секретаря российского Совбеза Николая Патрушева о готовности нанести удар по Сирии. По словам источников агентства, это было сделано во время их встречи в Женеве. Чуть ранее Болтон во время своего визита в Израиль также говорил, что следующая химатака со стороны официальных сирийских властей будет иметь серьезные последствия.
Напомним, в середине апреля США, Франция и Великобритания нанесли удар по Сирии после сообщений о химической атаке в Восточной Гуте. Дамаск считает себя жертвой провокации со стороны противников Башара Асада.
Комментарии25
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alexsokol777 25 августа 2018 | 22:09
Не нашёл в тексте ничего о сожалении.
Заголовок опять не соответствует тексту новости.
zurich_106 25 августа 2018 | 22:16
alexsokol777: вот о сожалении из твиттера МИДа
twitter.com/AngleGrinder2/status/1033372731713048576
alexsokol777 25 августа 2018 | 22:22
zurich_106:
МИД России
@MID_RF
·
2 ч
Сергей Рябков: «Мы слышим ультиматумы из Вашингтона, в том числе публичные, это не сказывается на нашей решимости продолжать линию на полную ликвидацию террористических очагов в Сирии и возвращение этой страны к нормальной жизни»
navsegda 25 августа 2018 | 22:26
alexsokol777: Так уже три раза (!) побеждали и выводили войска вроде как , и что так и не победили ? Это болото как Афган , зачем влезли непонятно , как выйти неизвестно
serhio_25__ 25 августа 2018 | 22:31
navsegda: ""Так уже три раза (!) побеждали и выводили войска вроде как"" - бедные госдеповские хомячки, совсем запутались.
""Это болото как Афган , зачем влезли непонятно , как выйти неизвестно "" - вот это троллинг американцев, которые 17 лет не могут выйти из Афганистана, а тут еще не знают, как и из Сирии выйти.
navsegda 25 августа 2018 | 22:51
serhio_25__: Память девичья ?
Март 2016: «Считаю, что задача, поставленная перед министерством обороны и Вооруженными силами, в целом выполнена, поэтому приказываю министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики».
Декабрь 2016: «Согласен с предложением министерства обороны по сокращению нашего военного присутствия в Сирийской Республике"
Ну и недавно перед выборами http://kremlin.ru/events/president/news/56351
Считай сам )
serhio_25__ 25 августа 2018 | 23:02
navsegda: navsegda: ""вывод ОСНОВНОЙ ЧАСТИ нашей воинской ""..."" по СОКРАЩЕНИЮ нашего"" ...и вот недавнее наконец "ПРИСТУПИТЬ К ВЫВОДУ"" - - девочка, дарю бесплатно.
spb_aborigen 25 августа 2018 | 22:31
Известно.
Из таких положений всегда вперед ногами выходят.
boseal 25 августа 2018 | 22:42
navsegda: Так вроде добиваем излишне радикальных муслимов - казалось бы, зачем мешать?
navsegda 25 августа 2018 | 22:54
boseal: Плохому танцору .....
boseal 25 августа 2018 | 23:08
navsegda: Согласен...
opiatnovyi63 25 августа 2018 | 22:12
Дискредитировать мясника и палача Асада?
fresh_breeze 25 августа 2018 | 22:13
Прилетят очередные "умные" ракеты Трампа? )))
PS:
Б. Асаду и возглавляемому им народу — респект!
antiboh 25 августа 2018 | 22:15
fresh_breeze: Да? а народу Сирии? Большинству народа Сирии?
prade 25 августа 2018 | 22:16
fresh_breeze: Респект народу Сирии, который, несмотря на все попытки Асада и Путина уничтожить его, выжил и сопротивляется своим палачам.
navsegda 25 августа 2018 | 22:22
fresh_breeze: За Асада алавиты , остальные большинство сунниты против
grigol331 25 августа 2018 | 22:30
fresh_breeze: Российский МИД выразил сожаление
______
А что сделал ты? Ну да, респект. Заходит такой смурной Б. Асад на "Эхо", глядь - респект от fresh_breeze. Кто бы это? - думает Б. Асад, - посмотрю-ка я его комменты. Посмотрел, посмотрел и совсем потух.
compare 25 августа 2018 | 22:32
fresh_breeze: точнее,одной десятой народа Сирии,если уж быть точным,ибо алавиты именно столько и составляют и "ба-шарик",из их состава....а вот за что "респект",непонятно? вы,из племени "людоедов"?
fresh_breeze 25 августа 2018 | 22:50
compare:
"вы,из племени "людоедов"?"
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атнють, даже ни разу не побывал в западном полушарии. 8)
stebinmaku 25 августа 2018 | 22:26
"Джон Болтон предупредил секретаря российского Совбеза Николая Патрушева о готовности нанести удар по Сирии."
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Мог бы и точнее сказать о времени нанесения удара, т.к. день и час "применения Асадом химоружия" США наверняка уже назначили..
peresvet73 25 августа 2018 | 22:33
Жалкое блеянеие МИДа РФ
j_partizan 25 августа 2018 | 22:37
Получили снижение с Западом, идиоты.
ramun 25 августа 2018 | 22:42
Выражения МИДа России подозрительно похожи на выражения морды унылой лошади.
putkaput11 25 августа 2018 | 22:55
Не прошло и полгода как вместо грозных заявлений,что расхерячим усё и усех,если пиндосы осмелятся нанести ракетный удар по Сирии,а они нанесли,теперь слышится жалобный писк сожаления мидовских мудозвонов и невнятное бормотание бравых пукиных воинов.
grishakras 25 августа 2018 | 22:59
МИД - надо упразднить . Ведь он , кроме сожалений , сделать ничего не может. Может кому то пенсию повысят , или не отберут - вот и выгода!