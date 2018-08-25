Российский МИД выразил сожаление в связи с заявлениями США о возможном ударе по Сирии

Их ранее распространило агентство Блумберг со ссылкой на источники в Белом доме.

Вашингтон, Лондон и Париж, как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, хотят дискредитировать президента Сирии Башара Асада. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Твиттере МИДа. Чуть ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что коалиция во главе с США хочет нанести новый удар по Сирии под предлогом применения Асадом химического оружия. По его словам, боевики, поддерживаемые западом, готовятся совершить инсценировку химической атаки при участии британских спецслужб. Одновременно Блумберг сообщил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил секретаря российского Совбеза Николая Патрушева о готовности нанести удар по Сирии. По словам источников агентства, это было сделано во время их встречи в Женеве. Чуть ранее Болтон во время своего визита в Израиль также говорил, что следующая химатака со стороны официальных сирийских властей будет иметь серьезные последствия.

Напомним, в середине апреля США, Франция и Великобритания нанесли удар по Сирии после сообщений о химической атаке в Восточной Гуте. Дамаск считает себя жертвой провокации со стороны противников Башара Асада.