Алексей Навальный, вероятно, задержан за несанкционированный митинг в январе в рамках «забастовки избирателей»...

Так считает пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш.

Официальных комментариев по поводу задержания Навального так и не поступало. Судя по всему задержание происходило довольно жестко. Навальному даже потребовалась медпомощь и его на скорой отвезли в травмпункт. Впрочем, как сообщают источники «Интерфакса», врачи никаких повреждений у Навального не нашли.



28 января 2018 года Навальный организовал несанкционированную акцию, в ходе которой призывал бойкотировать выборы президента. Навальному может грозить до 30 суток административного ареста. Тогда он не сможет участвовать в не согласованном пока митинге против пенсионной реформы 9 сентября.