Алексей Навальный, вероятно, задержан за несанкционированный митинг в январе в рамках «забастовки избирателей»
Так считает пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш.
Официальных комментариев по поводу задержания Навального так и не поступало. Судя по всему задержание происходило довольно жестко. Навальному даже потребовалась медпомощь и его на скорой отвезли в травмпункт. Впрочем, как сообщают источники «Интерфакса», врачи никаких повреждений у Навального не нашли.
28 января 2018 года Навальный организовал несанкционированную акцию, в ходе которой призывал бойкотировать выборы президента. Навальному может грозить до 30 суток административного ареста. Тогда он не сможет участвовать в не согласованном пока митинге против пенсионной реформы 9 сентября.
Комментарии25
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antiboh 25 августа 2018 | 22:08
Единственный реальный оппозиционер России.
sandro_007 25 августа 2018 | 22:12
antiboh:
А Удальцов нереально голодает на сутках?
patrikk_1 25 августа 2018 | 22:12
Алексей Навальный, вероятно, задержан за несанкционированный митинг в январе в рамках «забастовки избирателей»...
И где его верные соратники, почему они не выводят людей на улицы? Ладно ещё оппозиционеры молчат, с ними Алексей Анатольевич со всеми разострался на либеральной лужайке, но где его школьники, которыми так гордились всевозможные политологи, начиная от Стаса Белковского и Глеба Павловского и кончая Кириллом Роговым и Валерой Соловьём?
andreyfilippov 25 августа 2018 | 22:15
antiboh: >Единственный реальный оппозиционер России.
Был таким, всего год назад. Пока не предал московских мундепов (теперь получайте Собянина), не устроил перед этим митинг в защиту себя любимого, а потом занялся на Бали сказочным сексом с Грудининым через зеленый воздушный шарик. Ну а недавно весь дерьмом на "Вести" изошел от зависти, что у Ксении Собчак в активе вдвое больше голосов россиян, чем у него самого. Конечно, он делает много полезного, но как политик он все-таки не тянет.
tv_victim 25 августа 2018 | 22:19
antiboh: "Единственный реальный оппозиционер России".
и тот агент охранки.....
venq 25 августа 2018 | 22:09
Навальный самый почетный задерживаемый в нашей стране. его всегда есть за что задержать.
дума даже приняла ряд законов для всегда успешного его задержания.
venq 25 августа 2018 | 22:15
а судейским ради него пришлось в корне пересмотреть правоприменительную практику и перевернуть её на 180 градусов. Навальный - посаженец века!
deda_cuki_danki 25 августа 2018 | 23:05
venq: конечно , надо его в Мордовию к мокшанам отправить , там девочке навальной самое место . Господа либерасты , следите за мыслью , ваше быдло-ублюдочное мышление достаточно часто оскорбляет мокшан .
romashka__ 25 августа 2018 | 22:09
Я предлагаю отменить митинг 9 сентября, если власть
не согласует его с участием Алексея Навального.
Надо бороться за проведение политического митинга
с участием Навального. Уверена, что надо приглашать
дипломатов других стран в качестве гостей.
Нельзя превращать страну в дурдом. Медведев получил травму. Теперь Навальный.
nanarovsky 25 августа 2018 | 22:14
romashka__: Уверена, что надо приглашать
дипломатов других стран в качестве гостей.
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Крепитесь...там... приглашайте фсех... 9 сентября фсе на марш миллиардов как фсегда, Лёха абещает уже по три штуки евро хто выйдет. Но фсе пайдут так патамушта такдальшенельзя!
patrikk_1 25 августа 2018 | 22:16
romashka__:
Ты чего Наталья, с цепи сорвалась? Иностранные дипломаты, насколько я понимаю, по своему дипломатическому статусу не могут вмешиваться во внутренние политические процессы страны пребывания. Иначе их в статус "персоны нон грата" и вон из страны.
deda_cuki_danki 25 августа 2018 | 22:22
romashka__: ты ссаная тряпошка , предлагать ты будешь на дурке , там твоё место
gregor 25 августа 2018 | 22:15
Алексей Навальный, вероятно, задержан за несанкционированный митинг в январе в рамках «забастовки избирателей»
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Он ещё не правильно переходил улицу в 1979 году .
venq 25 августа 2018 | 22:22
gregor: нет предела властному гавнюшатству
andreyfilippov 25 августа 2018 | 22:17
План Путина: так разозлить россиян, чтобы украинский Майдан детским утренником показался.
venq 25 августа 2018 | 22:24
andreyfilippov: пост дня!
tks 25 августа 2018 | 22:30
За "гвардейскую картошечку Золотова" его задержали!!
venq 25 августа 2018 | 22:35
tks: задержали с целью получения от него совета, что им теперь делать с картошкой, капустой и луком. отказываться есть или нет?
tks 25 августа 2018 | 22:41
venq: Или щец наварить, штоб ложка стояла??!
venq 25 августа 2018 | 23:01
tks: :D
vel225 25 августа 2018 | 23:00
А где "гарант" ??? Опять обкакался от страха.... Принесите-же туалетную бумагу скорей....
sbk 25 августа 2018 | 23:01
Аж с января козырь берегли...
Ну и власть...
vanbasten 25 августа 2018 | 23:04
нормальные люди 9 го выйдут и без Навального.
podwodnik 25 августа 2018 | 23:04
Видимо даже держи-хватайки против повышения пенсионного возраста. Иначе трудно объяснить такую действенную рекламу протестному митингу. "Против повышения возраста - за Навального!" - лозунг объединяющий поколения.
parasuk_ 25 августа 2018 | 23:06
Кто в Сибири чистит снег?
Брат навального, олег.
Кто в Жан-Жаке ест гусей?
Брат олега, алексей!