Минобороны России заявило о готовящийся инсценировки атаки химоружием в Сирии

Как заявил РИА официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, провокацию готовит спецгруппа боевиков, обученных британской частной военной компанией «Олива». По его словам, атаку в провинции Идлиб совершат от лица правительственной армии президента Башара Асада. Конашенков считает, что эти действия нужны для очередного ракетного удара по Сирии, который готовят США и их союзники.

Сейчас нет достоверной информации о том, что происходит в Сирии, сказал нам руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. Объявление о химатаке является элементом пропагандистской войны, добавил Алексей Малашенко.