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21:01, 25 августа 2018

Минобороны России заявило о готовящийся инсценировки атаки химоружием в Сирии

Как заявил РИА официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, провокацию готовит спецгруппа боевиков, обученных британской частной военной компанией «Олива». По его словам, атаку в провинции Идлиб совершат от лица правительственной армии президента Башара Асада. Конашенков считает, что эти действия нужны для очередного ракетного удара по Сирии, который готовят США и их союзники.

Сейчас нет достоверной информации о том, что происходит в Сирии, сказал нам руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. Объявление о химатаке является элементом пропагандистской войны, добавил Алексей Малашенко.

Комментарии

38

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serhio_25__ 25 августа 2018 | 21:05

США и прошлый раз такую же инсценировку делали.

novyrusich 25 августа 2018 | 21:15

serhio_25__: Точно, боевики на российских самолетах исполнят провокацию. Или на сирийских?
Ну не важно.
Главное, что США вдарят ракетами, а Конашенков еще раз всплакнент.
А что он теще может бедненький.
Вон патрушев сказал Болтону, что нехорошо Асада гвоздить, а Болтон мимо ушей пропустил.
патрушев просто заплакал от обиды.

Сергунька, но ты признай, что в прошлый раз хорошо получилось.
Сирийцы все ракеты посбивали и даже фрегат, с которого ракеты запустили потопили.
правда США это скрыли и успели за ночь такой же построить и пригнать.
Но вы ведь точно знаете про мощь советского оружия полувековой давности.

serhio_25__ 25 августа 2018 | 21:20

novyrusich: ""Главное, что США вдарят ракетами, а Конашенков еще раз всплакнент. " - кому главное? Почему это главное? Или вы теперь даже и не будете впаривать про "химотаки" и "людоедский режим"? Главное, чтобы США вдарили. Уже не стыдно палиться. что вы жополизы США и работаете на печеньки госдепа?

novyrusich 25 августа 2018 | 21:28

serhio_25__: эк какую истерику ты выдал, сергунька. Не жалеешь себя на работе.
А главное, сергунька, в том, что нас рать сказал Болтон на жалкий лепет Патрушева.
И их действительно много, поэтому Болтон и говорит нас рать.
Но ты поплачь, от бессилия поплачь. Это не стыдно.
А то ты так жалко визжишь про печеньки.
Оголодал ты, да?

serhio_25__ 25 августа 2018 | 21:30

novyrusich: ""И их действительно много, поэтому Болтон и говорит нас рать"" - все уже поняли, что США насрать на законы и они действуют только ради своих личных имперских интересов. И вы, госдеповские хомяки, плевать хотели на права человека, демократию и прочую дребедень, вы рвете жопу ради американских имперских амбиций.

novyrusich 25 августа 2018 | 21:41

serhio_25__: Сергунька, как ты права, как права.
А ты думала, что они будут ради твоих инте5ресов стараться?
А почему? Чем они тебе обязаны?
Что ты для них сделал? Ничего. Поэтому они и говорят: нас рать.
Ты что и для кого сделал, голубок?

curious69_ 25 августа 2018 | 21:44

serhio_25__: "вы рвете жопу ради американских имперских амбиций." .... Ну да Американские имперские амбиции конечно хуже Российских имперских амбиций. .. И вообще Российские шпионы - это БЛАГОРОДНЫЕ разведчики , а американские шпионы - это ПОДЛЫЕ диверсанты.

opiatnovyi63 25 августа 2018 | 21:38

Кто-нибудь здесь верит Конашенкову и вообще Министерству обороны РФ?

opponent70 25 августа 2018 | 21:39

serhio_25__: Американские жопы - всем жопам жопы!!! А печеньки госдепа - вкуснее не найти!!!
Глотай слюнки портянка!

r88w556xl4 25 августа 2018 | 21:25

novyrusich: Давно работаешь на вакансии посольства США "Помощник по социальным медиа"? На ХэдХантере до сих пор висит это объявление по набору госдеповских интернет-троллей.

sg98 25 августа 2018 | 21:26

novyrusich:
Есть что по делу сказать, пидорас? ВЫблядок ты самой дешевой проститутки на раёне, сосущий у хозяина за 30 центов, сам сможешь что нибудь свормулировать, пидар?

novyrusich 25 августа 2018 | 21:30

sg98: ты меня радуешь счвоей истероикой.
Это значит крепко я таким как ты вставил раз вы на стену полезли из своей выгребной ямы.

sg98 25 августа 2018 | 21:40

novyrusich:
Исьерика? )))))))))))
Да я тебя, пидораса, с хуя на хую посылаю играючи.. А ты, выблядок, глотаешь это не глядя.. Тебе скажи что самка твоя - первая блядь на раёне, ты и это стерпишь, потом как сам попкой грешишь, шалун..
Сдохни, пидар..

novyrusich 25 августа 2018 | 21:44

sg98: Вот эта твоя ругань и показывает, что у тебя истерика.
Потому что вот таких как ты я изучил и и поэтому бью сразу наповал. Поори еще голубка лохматулька, это приятно видеть твою истерику,

navsegda 25 августа 2018 | 21:47

novyrusich: судя по всему 98 года выпуска , т.е. этому чуду 20 лет и он не знает правописания , скорее всего мусор , там таких полно безграмотных тупых хамов

(комментарий скрыт)

navsegda 25 августа 2018 | 21:38

sg98: Самая дешёвая проститутка на раЙоне это ты , сладенький )

sg98 25 августа 2018 | 21:47

navsegda:
Ну не передергивай, пидар.. Твоя мама сосала абсолбтно бесплатно. А вот ты вырос пидарасом, так этьо благодаря твоему родителю №1, который щас звезвезда гей-клубов..

navsegda 25 августа 2018 | 21:50

sg98: не нервничай , ты так спешишь блеснуть культурой и интеллектом что пишешь с ошибками , все и так поняли что ты русское быдло , успокойся

opponent70 25 августа 2018 | 21:35

serhio_25__: Это что? Вагнеровцы в Британию переметнулись? Ну конечно, если платят в фунтах и намного больше...

aleks50 Алексей Клубников 25 августа 2018 | 21:06

Вова и дальше хочет в Сирии воевать на деньги пенсионеров.

serhio_25__ 25 августа 2018 | 21:10

aleks50: Российские пенсионеры, самые богатые пенсионеры в мире, их денег хватает и на выборы глав государств во всем мире, на Брексит и вообще на все выборы в мире и на хакерские атаки во всем мире, и на войну на Украине и в Сирии... вообще все происходящее в мире оплачивается российскими пенсионерами.

anemon 25 августа 2018 | 21:15

serhio_25__: Вот именно поэтому они и бедные.

serhio_25__ 25 августа 2018 | 21:17

anemon: "" вообще все происходящее в мире оплачивается российскими пенсионерами.""
-""Вот именно поэтому они и бедные."" - шиза во все красе )))))))


leonidkluev 25 августа 2018 | 21:32

serhio_25__: Знакомая в Израиле, жена нашего военного майора вовремя смывшегося в Израиль, всю жизнь не работала с отчислениями в пенсионный в Израиле, сейчас идет на пенсию будет получать 800 долларов минимальную социальную пенсию, муж как съехал в Израиль из России, работает на госслужбе, правда начинал с дворников, теперь начальник отдела в муниципалитете маленького городка будет получать пенсию 2500 долларов. Ржут над нами, он про свою военную пенсию даже не вспоминает, она сказала, типа я что дура ехать оформлять сто долларов.

tunis 25 августа 2018 | 21:46

aleks50: неправда!! Путин воюет только на свои!!
Он от щедрот может кинуть подачку пенсионерам, если они заслужат.
Песков так и сказал: если президент найдет нужным, он что-нибудь пенсионерам даст.

(комментарий скрыт)

martin5660 25 августа 2018 | 21:08

Если сказал Конашенков, то это чистая "правда".

ura_123 25 августа 2018 | 21:37

martin5660: Ну так канашенков известный пескофф,только в МО РФ )))

sasass 25 августа 2018 | 21:10

Врут все три стороны - народу России разобраться трудно...

mayk18_10 25 августа 2018 | 21:19

sasass: А что там разбираться? После каждой устроенной " боевиками" провокации-банды Асада,Ирана и Хизбаллы-занимали эти районы, через день, другой...Интересный момент-"провокация боевиков", а выгодна Асаду и его люди без потерь особых занимают территорию,
где было применено ХО-во тупые боевики то?Согласны свои позиции осравить без сопротивления, и все для того шоб США там чего побомбило, от чего Асаду особых проблем нет?

jetsam 25 августа 2018 | 21:10

странно.
как только заявляют об "инсценировке" - происходит химатака.
если такие информированные - скрипалей тогда не по "инсценировке"
- в реале отравили? и "кто, если не мы"?

holic 25 августа 2018 | 21:10

Это значит, ГШ РФ в курсе планов Асада, одобряет, и теперь вешает дымовую завесу...
И ничего лучше не придумал, чем "зеркалить".

romantik56 25 августа 2018 | 21:11

Страна без экономики и откровенной безграмотности... Две ошибки в заголовке.

pna 25 августа 2018 | 21:18

Вот тут иногда либералы начинают тыкать в нос "патриотам" за опечатки и ошибки. А на сайте Эха через заголовок ошибки. А в этом даже две. И никто, ни данко, ни пехота, не возмущается

venmud 25 августа 2018 | 21:21

"о готовящийся инсценировки"
==================
Опять таджики подрабатывают.

tv_victim 25 августа 2018 | 21:25

venmud: Граматнозть сатруднеков проста зашкалеваит!

gregor 25 августа 2018 | 21:30

Минобороны России заявило о готовящийся инсценировки атаки химоружием в Сирии
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всё как всегда , Асад будет травить , Россия будет кричать про инсценировку , а Американцы будут делать вид , что бомбили .
Итог - задохнувшиеся от газа и бомб жители .
Манёвры ,как сказал Путин .

(комментарий скрыт)

futbolist73 25 августа 2018 | 21:47

Теперь даже, конченный дебил не поверит этому "министерству обороны кремля и путинизма", если у них в закупке картофель стоит 47 руб. Так что в свой глаз посмотрите, бревна торчат, лживая конторка!

(комментарий скрыт)

klegg 25 августа 2018 | 21:47

говорящая голова - известный фейкомет, несет пургу не хуже усатого навка

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