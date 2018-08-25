Серьезное ДТП в Болгарии

Туристический автобус перевернулся в районе Искырского дефиле недалеко от города Своге. Как сообщают местные СМИ, погибли не менее 13 человек. На место происшествия отправлены более 20 бригад медиков из Софии и ближайших городов. Всего в автобусе находились 50 пассажиров. Других подробностей, в том числе национальность погибших пока не приводится. Президент Болгарии Румен Радев отменил торжественные мероприятия, посвященные 141-й годовщине героических боев на Шипке. Премьер-министр страны Бойко Борисов заявил, что 27 августа в стране будет объявлен траур.