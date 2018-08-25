Алексей Навальный, вероятно, задержан за несанкционированный митинг в январе в рамках «забастовки избирателей»

Так считает пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш. Официальных комментариев по поводу задержания Навального так и не поступало. Судя по всему задержание происходило довольно жестко. Навальному даже потребовалась медпомощь и его на скорой отвезли в травмпункт. Впрочем, как сообщают источники «Интерфакса», врачи никаких повреждений у Навального не нашли. Протокол, о котором говорила Ярмыш, был составлен на Навального 31 января, но суда еще не было. Предварительно, он состоится в понедельник. Не исключено, что до понедельника Навальный останется в ОВД Даниловский. 28 января 2018 гола Навальный организовал несанкционированную акцию, в ходе которой призывал бойкотировать выборы президента. Навальному может грозить до 20 суток административного ареста. Тогда он не сможет участвовать в запланированном на 9 сентября митинге против пенсионной реформы.