Алексей Навальный, вероятно, задержан за несанкционированный митинг в январе в рамках «забастовки избирателей»
Так считает пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш. Официальных комментариев по поводу задержания Навального так и не поступало. Судя по всему задержание происходило довольно жестко. Навальному даже потребовалась медпомощь и его на скорой отвезли в травмпункт. Впрочем, как сообщают источники «Интерфакса», врачи никаких повреждений у Навального не нашли. Протокол, о котором говорила Ярмыш, был составлен на Навального 31 января, но суда еще не было. Предварительно, он состоится в понедельник. Не исключено, что до понедельника Навальный останется в ОВД Даниловский. 28 января 2018 гола Навальный организовал несанкционированную акцию, в ходе которой призывал бойкотировать выборы президента. Навальному может грозить до 20 суток административного ареста. Тогда он не сможет участвовать в запланированном на 9 сентября митинге против пенсионной реформы.
Комментарии17
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serhio_25__ 25 августа 2018 | 21:07
Пора сажать этого клоуна. Т.б. после выборов президента он уж не нужен власти.
patrikk_1 25 августа 2018 | 21:14
Судя по всему задержание происходило довольно жестко. Навальному даже потребовалась медпомощь и его на скорой отвезли в травмпункт...
Боец Росгвардии поздоровался с А.Навальным и сломал ему палец, как Шурик Трусу из "Кавказской пленницы".
https://www.youtube.com/watch?v=IU6Z8p1_JsU
danko1 25 августа 2018 | 21:19
А улицу Навальный 10 лет назад не переходил в неположенном месте?
Может за то задержали? Или в школе с кем-нибудь подрался.
До чего же психически больной маньяк кремлевский трусливый.
patrikk_1 25 августа 2018 | 21:24
danko1:
Ну, а что ты хотела, чтобы говноед вывел своих идиотов обещая им по 10 тыс евро, чтобы они мешали людям голосовать?
https://www.youtube.com/watch?v=5CuB8miXBzQ
serhio_25__ 25 августа 2018 | 21:25
danko1: ""А улицу Навальный 10 лет назад не переходил в неположенном месте?
Может за то задержали? "" - вообще-то это правонарушение. Или ели ты опп, а т.б.бог Алеша, то можно нарушать закон?
"" Или в школе с кем-нибудь подрался."" - не поверишь, но и драка правонарушение.
Старая, на оппов и на бога Алешу законы не распространяются?
vasilevich58 25 августа 2018 | 21:17
serhio_25__: Клоуны у нас правят страной!
При чем злые, тупые и жадные, да ещё с садистскими наклонностями!
Несчастная Родина моя!
serhio_25__ 25 августа 2018 | 21:28
vasilevich58: Советую тебе оказать сопротивление при задержание в Израиле. Возможно останешься в живых, хотя вряд ли, там люди меткие.
aleks50 Алексей Клубников 25 августа 2018 | 21:08
Кремлёвский хозяин портянок снова обмочился и снова на них.
serhio_25__ 25 августа 2018 | 21:12
aleks50: Срочно вызываете скорую помощь - на Алешу опять нассали.
stebinmaku 25 августа 2018 | 21:11
Вот бегает придворный мальчик, в салазки хомок посадив, себя в коня преобразив,
Шалун уж отрентгенил пальчик, ему и стрёмно и смешно, Вован грозит ему в окно..
ts 25 августа 2018 | 21:21
В январе какого года дело было???
kochar 25 августа 2018 | 21:40
"...Навальному может грозить до 20 суток административного ареста. Тогда он не сможет участвовать в запланированном на 9 сентября митинге против пенсионной реформы...."
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Вот и весь ответ.
Проще только вода в унитазе плебеи и лизоблюды окопавшиеся тут.
dhtlbyf 25 августа 2018 | 21:41
стыдно за страну. Перед детьми даже стыдно. Эх вы.. правоохранители....
kp6ic 25 августа 2018 | 21:41
сколько на ветке шлюх роется, которых я в игнор отправил. ппц.
что касается января. самим не смешно? фарс и идиотизм зашкаливают просто.
bujhm132 25 августа 2018 | 21:46
Вот так шаг за шагом страна превратилась в помойку. И это еще не вечер. Опыт у нас богатый....
venq 25 августа 2018 | 21:48
Навальный самый почетный задерживаемый в нашей стране. его всегда есть за что задержать.
goshan31 25 августа 2018 | 21:50
Зря.