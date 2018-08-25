Власти Чечни пожаловались в правоохранительные органы на «Новую газету»
Официальное обращение отправлено в Следственный комитет, Генпрокуратуру, ФСБ, сообщает агентство «Грозный-Информ». В своем Инстаграме министр республики по национальной политике, печати и информации Джамбулат Умаров обвинил издание в том, что оно угрожает государственному строю России. «Новая газета» комментировать слова Умарова отказалась.
На этой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил правозащитников в том, что они мешают правоохранительным органам. И добавил, что им не место в республике. «Новая газета» после этого призвала мэра Москвы Сергея Собянина не пускать Кадырова в столицу.
Комментарии13
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morganafata 25 августа 2018 | 20:38
Ох ты, они захотели защитить свои права? А как вся эта тирада кадырова, или только защита чужих прав считается в Чечне преступлением? кадырову нужно быть последовательным.
danko1 25 августа 2018 | 20:41
morganafata: В Чечне, где постоянно нарушается Конституция, следователи не допускаются туда без разрешения Рамзана, надумали жаловаться, что им мешают беззаконие творить.
patrikk_1 25 августа 2018 | 20:48
Джамбулат Умаров обвинил издание в том, что оно угрожает государственному строю России...
Начиная с Анны Политковской и кончая Еленой Милашиной, "Новая Газета" делает всё для того, чтобы начать Третью чеченскую войну.
grigorev 25 августа 2018 | 20:56
patrikk_1: /Начиная с Анны Политковской и кончая Еленой Милашиной, "Новая Газета" делает всё для того, чтобы начать Третью чеченскую войну. /
И только благодаря пригожинским портянкам, грудью вставшим на защиту рамзана кадырова она (война) еще не началась.
neon001 25 августа 2018 | 21:02
grigorev: да он ссыт, что его как вагон на ходу отцепят вместе с дотациями. тут явно какая-то простая мотивация:) патриотический кетчуп только как приправа.
navsegda 25 августа 2018 | 20:57
patrikk_1: А за каким х тебе Ичкерия или может посконно русская земля ?
Платите дань шаху Кадыру и не жужжите
mayk18_10 25 августа 2018 | 21:04
patrikk_1: Патрик-а ты как этнический чеченец, в первых двух чеченских, русских убивал, как оба Кадырова?
ura_123 25 августа 2018 | 21:04
patrikk_1: Ты с кем в чечении воевать собралось?
Тебя там порвут как тузик патрика)))
petrivanov 25 августа 2018 | 20:42
Если так пойдёт, то Кадыров и его кадыровцы попросят на Западе политическое убежище, по причине того, что их претисняют на Родине. Пособя там получат...
sasass 25 августа 2018 | 20:55
Визовый режим пора ввести с Чечней - она уходит дальше , чем бывшие союзные республики СССР....
lisitsa1962 25 августа 2018 | 21:06
sasass: Визовый режим пора ввести с Чечней
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???? Вы с ними в одном государстве, какой визовый режим?
oldcitizen 25 августа 2018 | 21:21
lisitsa1962: Вы с ними в одном государстве,
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Мы-то может быть и в одном, а они с нами в одном?
fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj 25 августа 2018 | 21:04
Зачем куда-то жаловаться? ..."У самих револьверы найдутся"...