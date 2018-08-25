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20:31, 25 августа 2018

Власти Чечни пожаловались в правоохранительные органы на «Новую газету»

Официальное обращение отправлено в Следственный комитет, Генпрокуратуру, ФСБ, сообщает агентство «Грозный-Информ». В своем Инстаграме министр республики по национальной политике, печати и информации Джамбулат Умаров обвинил издание в том, что оно угрожает государственному строю России. «Новая газета» комментировать слова Умарова отказалась.

На этой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил правозащитников в том, что они мешают правоохранительным органам. И добавил, что им не место в республике. «Новая газета» после этого призвала мэра Москвы Сергея Собянина не пускать Кадырова в столицу.

Комментарии

13

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morganafata 25 августа 2018 | 20:38

Ох ты, они захотели защитить свои права? А как вся эта тирада кадырова, или только защита чужих прав считается в Чечне преступлением? кадырову нужно быть последовательным.

danko1 25 августа 2018 | 20:41

morganafata: В Чечне, где постоянно нарушается Конституция, следователи не допускаются туда без разрешения Рамзана, надумали жаловаться, что им мешают беззаконие творить.

patrikk_1 25 августа 2018 | 20:48

Джамбулат Умаров обвинил издание в том, что оно угрожает государственному строю России...

Начиная с Анны Политковской и кончая Еленой Милашиной, "Новая Газета" делает всё для того, чтобы начать Третью чеченскую войну.

grigorev 25 августа 2018 | 20:56

patrikk_1: /Начиная с Анны Политковской и кончая Еленой Милашиной, "Новая Газета" делает всё для того, чтобы начать Третью чеченскую войну. /
И только благодаря пригожинским портянкам, грудью вставшим на защиту рамзана кадырова она (война) еще не началась.

neon001 25 августа 2018 | 21:02

grigorev: да он ссыт, что его как вагон на ходу отцепят вместе с дотациями. тут явно какая-то простая мотивация:) патриотический кетчуп только как приправа.

navsegda 25 августа 2018 | 20:57

patrikk_1: А за каким х тебе Ичкерия или может посконно русская земля ?
Платите дань шаху Кадыру и не жужжите

mayk18_10 25 августа 2018 | 21:04

patrikk_1: Патрик-а ты как этнический чеченец, в первых двух чеченских, русских убивал, как оба Кадырова?

ura_123 25 августа 2018 | 21:04

patrikk_1: Ты с кем в чечении воевать собралось?
Тебя там порвут как тузик патрика)))

petrivanov 25 августа 2018 | 20:42

Если так пойдёт, то Кадыров и его кадыровцы попросят на Западе политическое убежище, по причине того, что их претисняют на Родине. Пособя там получат...

sasass 25 августа 2018 | 20:55

Визовый режим пора ввести с Чечней - она уходит дальше , чем бывшие союзные республики СССР....

lisitsa1962 25 августа 2018 | 21:06

sasass: Визовый режим пора ввести с Чечней
---
???? Вы с ними в одном государстве, какой визовый режим?

oldcitizen 25 августа 2018 | 21:21

lisitsa1962: Вы с ними в одном государстве,
==========================================
Мы-то может быть и в одном, а они с нами в одном?

fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj 25 августа 2018 | 21:04

Зачем куда-то жаловаться? ..."У самих револьверы найдутся"...

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