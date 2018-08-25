Власти Чечни пожаловались в правоохранительные органы на «Новую газету»

Официальное обращение отправлено в Следственный комитет, Генпрокуратуру, ФСБ, сообщает агентство «Грозный-Информ». В своем Инстаграме министр республики по национальной политике, печати и информации Джамбулат Умаров обвинил издание в том, что оно угрожает государственному строю России. «Новая газета» комментировать слова Умарова отказалась.

На этой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил правозащитников в том, что они мешают правоохранительным органам. И добавил, что им не место в республике. «Новая газета» после этого призвала мэра Москвы Сергея Собянина не пускать Кадырова в столицу.