Алексей Навальный, задержанный сегодня днем, возможно останется в ОВД «Даниловский» до понедельника
Как сообщила пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш, на этот день предварительно назначено заседание суда, который рассмотрит административный протокол, составленный на Навального 31 января, видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было. За январскую акцию в рамках т.н. забастовки избирателей Навальному грозит 30 суток административного ареста. В этом случае он не сможет участвовать в не согласованной пока акции против пенсионной реформы 9 сентября.
Комментарии20
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danko1 25 августа 2018 | 20:34
Он виноват уж тем, что путинской банде очень хочется кушать, И виолончели он им мешает покупать, делая их воровство явным.
Уже не стесняются более чем через полгода арестовывать не за что.
romashka__ 25 августа 2018 | 20:39
Навальный - лидер оппозиции в России.
И опасно для страны оставлять его в лапах полиции, которую он беспощадно и закономерно критикует.
sg98 25 августа 2018 | 20:45
romashka__: Навальный - лидер оппозиции в России.
Да ебанись... Хоть раз за этого дебила вышло чуть больше 500 человек. Вот он и старается, корча из себя жертву. То зеленкой обольется, то пальчик сломает.. Клован, бля.. Что, не так, разве?
multipulti 25 августа 2018 | 21:01
sg98:
nanarovsky 25 августа 2018 | 20:45
romashka__: Навальный - лидер оппозиции в России.
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Ната, ты гонишь, Навальный - лидер фсей Галактики. Патаму его так фсе путинцы баяца, хатят пасадить патом там и убить.
multipulti 25 августа 2018 | 21:03
nanarovsky: sg98: r88w556xl4: -вас говнометов нагнали , ссыт карлипут ..
r88w556xl4 25 августа 2018 | 20:45
Алексей Навальный возможно останется в ОВД «Даниловский» до понедельника
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А мы-то думали, что он даже чайку не попьёт.
deda_cuki_danki 25 августа 2018 | 20:52
danko1: данька-сранька , я правда уважаю твой возраст ( читай маразм ) , понятно что ты овца старая развлекаешь себя хоть как нибудь . А не думаешь что ТАМ тебе всё припомнят . Или у иудеев другой Господь ?
sandro_007 25 августа 2018 | 20:34
Значит закроют на время протестных акций, как и Удальцова.
ugiazov 25 августа 2018 | 20:34
Сколько человеко-часов судейских, прокурорских, полицейских потрачено только ради того, чтобы Навальному нервы потрепать. А он над ними только смеётся.
Направить бы всю эту энергию на борьбу с преступностью.
gluhoy2250 25 августа 2018 | 21:28
ugiazov: А он над ними только смеётся.
Это точно, хохотун, он на Вачу ехал плача, а уезжает хохоча!
alexeenkoaleksy 25 августа 2018 | 20:37
Ну вот, отсидит суток 20-ть, и с чистой совестью в отпуск лобстеров жрать. Утомил этот рэволюционер. Как то всё это фальшиво.
slavaibo 25 августа 2018 | 20:55
alexeenkoaleksy: sg98: Ну да, настоящие только путин с подельниками! Мы уже почувствовали это своими кошельками!
bmrt 25 августа 2018 | 20:41
Кремлёвские козлопасы, ужо извращаются всяко разными способами и методами,
лишь бы загнобить открытого противника их режима. Вперёд, вперёд , холуи.
Однако, помните историю не только несчастливой страны...
gluhoy2250 25 августа 2018 | 21:31
bmrt: Кремлёвские козлопасы,
Ай молодец, кремлевские пасут козла Навального, а говорят не сознанка!
deda_cuki_danki 25 августа 2018 | 20:44
эту живность надо держать в клетке , в зоопарке
parasuk_ 25 августа 2018 | 20:46
Жулик и вор навальный должен сидеть в тюрьме :)
slavaibo 25 августа 2018 | 21:00
Да за что в КПЗ-то! Власть не придумывает ничего нового, все методы проверены. Своим пряники - остальным кнут!
gluhoy2250 25 августа 2018 | 21:14
Алексей Навальный, задержанный сегодня днем, возможно останется в ОВД «Даниловский» до понедельника
Пусть деточка отдохнет, мозги подправит!
sasass 25 августа 2018 | 21:14
Железные нервы Навального накаляются и одновременно закаляются спертым воздухом СИЗО...