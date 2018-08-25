Алексей Навальный, задержанный сегодня днем, возможно останется в ОВД «Даниловский» до понедельника

Как сообщила пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш, на этот день предварительно назначено заседание суда, который рассмотрит административный протокол, составленный на Навального 31 января, видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было. За январскую акцию в рамках т.н. забастовки избирателей Навальному грозит 30 суток административного ареста. В этом случае он не сможет участвовать в не согласованной пока акции против пенсионной реформы 9 сентября.