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20:02, 25 августа 2018

США нанесут удар по Сирии, если войска президента Башара Асада использует химоружие в  провинции Идлиб

По сведениям Bloomberg, соответствующее предупреждение прозвучало во время переговоров советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

Комментарии

29

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abuvgrobu 25 августа 2018 | 20:13

Этот пинг-понг надо прекращать до того как, а не после! А поле только бла бла бла получается. Почему бы не нанести удар по базам террористов под крышей пиндосов и лягушатников с немцами?

novyrusich 25 августа 2018 | 20:35

abuvgrobu: А вот Патрушев однозначно сказал Болтону, что долбать Асада нехорошо.
но Болтон как-то не отреагировал. Гад такой этот Болтон.
но ведь что Раша может кроме бла-бла-бла, когда имеет дело с США?А ударить по базам как бы и попробовали.
Херово получилось, 200 "грузов 200" пришлось в Россию везти.
весовые категории разные, в Кремле это уже поняли, а вот такие идиоты как ты понять все не можете.
Единственное что есть у России это АБ, но ее нельзя применить. Значит и ее нет.

nostradam 25 августа 2018 | 20:36

abuvgrobu: Потому что будет. как прошлый раз, как с вагнеровцами.

alexsokol777 25 августа 2018 | 20:50

nostradam:

Только в Идлибе нельзя химорудие применять?

Или пиндосы уже знают, где конкретно применят химорудие?

:))))

zurich_106 25 августа 2018 | 21:02

Надо же, это тот самый скандально известный Патрушев, назвавший в 1999 году гексоген сахаром, а подготовку к взрыву дома учениями ФСБ.

compare 25 августа 2018 | 20:37

abuvgrobu: так возьми палку и сбегай,нанеси,заср...ец,а не сиди перед компом и не строй из себя "штратега" хренова...или ты,предпочитаешь,чтобы другие ложились наземь,да,зеленая сопля?

goga_s 25 августа 2018 | 20:40

abuvgrobu:


вот поди и "..нанеси.."!!!
а то , похоже - пасанам ссыкотно! Помнят что было в прошлый раз, когда амеры "...предупредили.." не ходить за реку !
ха-ха-ха-ха-ха

needroid 25 августа 2018 | 20:15

Ну теперь то точно используют! Они ж не такие умные как американцы)))

nelibermot20 25 августа 2018 | 20:20

Твари, уже стянули своих террористов из "белых касок" и готовят очередную провокацию

ura_123 25 августа 2018 | 20:32

nelibermot20: Канашенковы они такие! Да и асадушка не лучше)))

deda_cuki_danki 25 августа 2018 | 20:37

ura_123: послушай крыса , ты веришь в то что спрячешься ??? Это вряд ли , кстати самая жирная крыса венедиктов уже сбежала , какая крыса будет следующей ?

lager23 25 августа 2018 | 20:52

deda_cuki_danki: кремлебот, у вас ус отклеился!

deda_cuki_danki 25 августа 2018 | 21:14

lager23: Пукнул ? Полегчало ?

lager23 25 августа 2018 | 21:47

deda_cuki_danki: Дурак - понятие относительное, а идиот - абсолютное, разницу понимаешь?

zukus 25 августа 2018 | 20:35

Давно пора выдвинуть встречное предложение о нанесении удара по США, если США не прекратят санкционную политику в отношении независимых от них стран и не компенсируют все нанесенные им убытки.

zollendorf 25 августа 2018 | 20:40

zukus: ilii

compare 25 августа 2018 | 20:48

zukus: ты видимо,дурачок конченый,или зеленосопливец,да? проччитай еще раз,что накалякал и извинись перед родителями,давшему жизнь такому ядреному дебилу и негодяю,недоделанному..

aallttoo 25 августа 2018 | 20:37

Болтон предупредил Патрушева...
С чего это вдруг ?
Перепутал с Асадом?

ugiazov 25 августа 2018 | 20:37

Слушайте! Слушайте! И не говорите что не слышали!

goga_s 25 августа 2018 | 20:38

Это вам не логотипы на брикеты в Бразилии клеить !

Это просто - вас предупредили !
Напомню судьбу "..300 спар….сорри - вагеноров…"!

sg98 25 августа 2018 | 20:40

Неужели ни у кого в мире не осталось мозгов? Ну уж такую наглую провокацию могли бы осудить! Только то попались на инсценикровке белые каски и с позором были выгнаны из Сирии. Но хер с этими ублюдками. Но обычная логика должна быть у людей. Асад не применял ХО, когда был зажат в Дамаске и счет шел на дни. А оно у него было. А тут освободил практически всю территорию и решил напоследок поиграть в рулетку... Так что ли, гомяки..
Ну сможет хоть один местный пидар объяснить ЗАЧЕМ это Асаду??????
Хотя у ваших хозяев, ублюдки, был прецендент. Уже проигравшую войну страну подвергли бесчеловечной бомбардировке. Просто чтобы испытать. Просто чтобы напугать союзника... И эти мрази что то визжат про права человека..Твари, лживые мрази..

lager23 25 августа 2018 | 20:59

sg98: "Ну сможет хоть один местный пидар объяснить ЗАЧЕМ" РФ Асад?

sg98 25 августа 2018 | 21:12

lager23:
Ты, жывотное, не пытайся ка
к еврей отвечать вопросом. Ответь на мой, я так и быть и тебе отвечу. Слабо, щенок? Или ответь, или пшел вон, мразь..

terens 25 августа 2018 | 20:40

пендосы готовят провокацию. вангую что Асад всетаки "нанесет химический удар". Причем это произойдет прямо под камеры Белых касок и с коробкой пробирок наготове.

eduard53 25 августа 2018 | 20:41

Какой же дремучий Д.Болтон попался!
Не смотрит, что ли, наши правдивейшие телеканальи, целый день разъяснявшие, что:
- у Асада нет химоружия,
- анти-Асадовским белокасочникам завезли 8 больших банок с хлором,
- пиндосы опять готовят провокацию, чтобы продолжать бомбить белопушистого Башара
и санкционировать такого же Вову.

ramen 25 августа 2018 | 20:48

Американцы правы.

sg98 25 августа 2018 | 20:56

ramen:
Дешевый холуй.. Думаешь тебе это зачтется, если будешь сосать у господина? Так и мамка твоя думала, давая всем подряд, в надежде что хоть один, да умный попадется. Табе не повезло, пидар..

sasass 25 августа 2018 | 20:51

На Россию уже плюют - напрямую действуют...

samkos 25 августа 2018 | 21:27

Давно пора.

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