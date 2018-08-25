США нанесут удар по Сирии, если войска президента Башара Асада использует химоружие в провинции Идлиб
По сведениям Bloomberg, соответствующее предупреждение прозвучало во время переговоров советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.
Комментарии29
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abuvgrobu 25 августа 2018 | 20:13
Этот пинг-понг надо прекращать до того как, а не после! А поле только бла бла бла получается. Почему бы не нанести удар по базам террористов под крышей пиндосов и лягушатников с немцами?
novyrusich 25 августа 2018 | 20:35
abuvgrobu: А вот Патрушев однозначно сказал Болтону, что долбать Асада нехорошо.
но Болтон как-то не отреагировал. Гад такой этот Болтон.
но ведь что Раша может кроме бла-бла-бла, когда имеет дело с США?А ударить по базам как бы и попробовали.
Херово получилось, 200 "грузов 200" пришлось в Россию везти.
весовые категории разные, в Кремле это уже поняли, а вот такие идиоты как ты понять все не можете.
Единственное что есть у России это АБ, но ее нельзя применить. Значит и ее нет.
nostradam 25 августа 2018 | 20:36
abuvgrobu: Потому что будет. как прошлый раз, как с вагнеровцами.
alexsokol777 25 августа 2018 | 20:50
nostradam:
Только в Идлибе нельзя химорудие применять?
Или пиндосы уже знают, где конкретно применят химорудие?
:))))
zurich_106 25 августа 2018 | 21:02
Надо же, это тот самый скандально известный Патрушев, назвавший в 1999 году гексоген сахаром, а подготовку к взрыву дома учениями ФСБ.
compare 25 августа 2018 | 20:37
abuvgrobu: так возьми палку и сбегай,нанеси,заср...ец,а не сиди перед компом и не строй из себя "штратега" хренова...или ты,предпочитаешь,чтобы другие ложились наземь,да,зеленая сопля?
goga_s 25 августа 2018 | 20:40
abuvgrobu:
вот поди и "..нанеси.."!!!
а то , похоже - пасанам ссыкотно! Помнят что было в прошлый раз, когда амеры "...предупредили.." не ходить за реку !
ха-ха-ха-ха-ха
needroid 25 августа 2018 | 20:15
Ну теперь то точно используют! Они ж не такие умные как американцы)))
nelibermot20 25 августа 2018 | 20:20
Твари, уже стянули своих террористов из "белых касок" и готовят очередную провокацию
ura_123 25 августа 2018 | 20:32
nelibermot20: Канашенковы они такие! Да и асадушка не лучше)))
deda_cuki_danki 25 августа 2018 | 20:37
ura_123: послушай крыса , ты веришь в то что спрячешься ??? Это вряд ли , кстати самая жирная крыса венедиктов уже сбежала , какая крыса будет следующей ?
lager23 25 августа 2018 | 20:52
deda_cuki_danki: кремлебот, у вас ус отклеился!
deda_cuki_danki 25 августа 2018 | 21:14
lager23: Пукнул ? Полегчало ?
lager23 25 августа 2018 | 21:47
deda_cuki_danki: Дурак - понятие относительное, а идиот - абсолютное, разницу понимаешь?
zukus 25 августа 2018 | 20:35
Давно пора выдвинуть встречное предложение о нанесении удара по США, если США не прекратят санкционную политику в отношении независимых от них стран и не компенсируют все нанесенные им убытки.
zollendorf 25 августа 2018 | 20:40
zukus: ilii
compare 25 августа 2018 | 20:48
zukus: ты видимо,дурачок конченый,или зеленосопливец,да? проччитай еще раз,что накалякал и извинись перед родителями,давшему жизнь такому ядреному дебилу и негодяю,недоделанному..
aallttoo 25 августа 2018 | 20:37
Болтон предупредил Патрушева...
С чего это вдруг ?
Перепутал с Асадом?
ugiazov 25 августа 2018 | 20:37
Слушайте! Слушайте! И не говорите что не слышали!
goga_s 25 августа 2018 | 20:38
Это вам не логотипы на брикеты в Бразилии клеить !
Это просто - вас предупредили !
Напомню судьбу "..300 спар….сорри - вагеноров…"!
sg98 25 августа 2018 | 20:40
Неужели ни у кого в мире не осталось мозгов? Ну уж такую наглую провокацию могли бы осудить! Только то попались на инсценикровке белые каски и с позором были выгнаны из Сирии. Но хер с этими ублюдками. Но обычная логика должна быть у людей. Асад не применял ХО, когда был зажат в Дамаске и счет шел на дни. А оно у него было. А тут освободил практически всю территорию и решил напоследок поиграть в рулетку... Так что ли, гомяки..
Ну сможет хоть один местный пидар объяснить ЗАЧЕМ это Асаду??????
Хотя у ваших хозяев, ублюдки, был прецендент. Уже проигравшую войну страну подвергли бесчеловечной бомбардировке. Просто чтобы испытать. Просто чтобы напугать союзника... И эти мрази что то визжат про права человека..Твари, лживые мрази..
lager23 25 августа 2018 | 20:59
sg98: "Ну сможет хоть один местный пидар объяснить ЗАЧЕМ" РФ Асад?
sg98 25 августа 2018 | 21:12
lager23:
Ты, жывотное, не пытайся ка
к еврей отвечать вопросом. Ответь на мой, я так и быть и тебе отвечу. Слабо, щенок? Или ответь, или пшел вон, мразь..
terens 25 августа 2018 | 20:40
пендосы готовят провокацию. вангую что Асад всетаки "нанесет химический удар". Причем это произойдет прямо под камеры Белых касок и с коробкой пробирок наготове.
eduard53 25 августа 2018 | 20:41
Какой же дремучий Д.Болтон попался!
Не смотрит, что ли, наши правдивейшие телеканальи, целый день разъяснявшие, что:
- у Асада нет химоружия,
- анти-Асадовским белокасочникам завезли 8 больших банок с хлором,
- пиндосы опять готовят провокацию, чтобы продолжать бомбить белопушистого Башара
и санкционировать такого же Вову.
ramen 25 августа 2018 | 20:48
Американцы правы.
sg98 25 августа 2018 | 20:56
ramen:
Дешевый холуй.. Думаешь тебе это зачтется, если будешь сосать у господина? Так и мамка твоя думала, давая всем подряд, в надежде что хоть один, да умный попадется. Табе не повезло, пидар..
sasass 25 августа 2018 | 20:51
На Россию уже плюют - напрямую действуют...
samkos 25 августа 2018 | 21:27
Давно пора.