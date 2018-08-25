Передача РПЦ Ферапонтова и Кирилло— Белозерского монастырей не затронет работу в музеях, расположенных в обителях
Об этом ТАСС заявил митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий. По его словам, это не помешает туристам, которые посещают эти монастыри. В конце июня Вологодская епархия подала заявки в Росимущество о передаче этих монастырей в пользование РПЦ. Напомню, в середине июня Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Комментарии9
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danko1 25 августа 2018 | 20:10
Когда попов-сатанистов во главе с Гундяевым, забывших о Боге и Заповедях, от жадности разорвет?
Кремль, которому они служат, щедро им платит за воспитание рабов.
Только настоящие верующие торговые дома гэбэшника Гундяева покинули.
moby_dick 25 августа 2018 | 20:21
Не стройте иллюзий. Я собственными глазами видел, как убивались музеи и свертывалась научная и реставрационная деятельность на Соловках.
aallttoo 25 августа 2018 | 20:23
и не подавятся же.
мож , оне резиновые?
хотя были бы резиновые - давно бы лопнули
goga_s 25 августа 2018 | 20:36
Самое СМЕШНОЕ - платить за содержание "переданных..." - будет ТОТ ЖЕ бюджет РФ !
И не надо тут вспоминать банальность, скзанную димкой капустокартофаноморковным!
vlabumur 25 августа 2018 | 20:38
гнать на хер эти музеи из народных церквей.
ugiazov 25 августа 2018 | 20:41
Гундяев как раковая опухоль:-Захватывает всё новые участки. А лечения, по крайней мере при Путине не предвидется.
sacranus 25 августа 2018 | 20:58
ugiazov: С одной стороны это больно и страшно наблюдать как варвары уничтожают наши и так немногочисленные памятники искусства. А с другой - такова логика исторического развития - больше ада - чтобы наш народ, наконец, излечился от этого обрядоверного гундяевского морока.
sacranus 25 августа 2018 | 20:55
Ну все - пропали фрески Феофана Грека!!!! Ужас. Была в паломнической поездке лет 15 назад по тем местам - останавливались у местной попадью в Ферапонтове, кстати, хорошая такая крепкая хозяйственная женщина - так она больше всего боялась, что передадут монастырь церкви и ее бизнес по приему туристов захиреет. До этого были а монастыре на озере Валдай - там фрески того же Феофана в одном из соборов. Так года за три они их ухайдакали - коптили своими свечами, ничего не консервировали, развели сырость от того, что топить зимой храм им дорого показалось. А шныряли со своими богослужениями туда-сюда. Краски стали блекнуть. И штукатурка вековая отсыревать и отваливаться. Помню, запах там стоял сырой штукатурки. Единственное что знали кидаться как коршуны - нельзя снимать! - А если по благословению? - а по благословению можно, хоть ногтями царапать. Меня подруга толкнула под локоть - давай снимать все что можно - потому что через 5 лет ничего этого
, никакого Феофана не будет и впомине. Замажут своей мазней масляными красками.
zibex 25 августа 2018 | 21:01
Хотят создать рассадники гомосексуализма и педофилии?