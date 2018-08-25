Передача РПЦ Ферапонтова и Кирилло— Белозерского монастырей не затронет работу в музеях, расположенных в обителях

Об этом ТАСС заявил митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий. По его словам, это не помешает туристам, которые посещают эти монастыри. В конце июня Вологодская епархия подала заявки в Росимущество о передаче этих монастырей в пользование РПЦ. Напомню, в середине июня Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.