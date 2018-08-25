В столице Южной Осетии загорелась подстанция
Спасательным службам пришлось отключить потребителей от энергоснабжения. Как сообщили «Интерфаксу» в МЧС республики, на месте работают пожарные расчеты. Пока оценить ущерб невозможно. Жертв на месте пожара нет. В Цхинвали в эти дни проходит съезд осетинского народа и в городе много приезжих.
Комментарии3
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imeri60 25 августа 2018 | 20:15
Южная осетия? - Что это? Где это?
ugiazov 25 августа 2018 | 20:44
А за чей счёт чинить будут? Пенсионные пока ещё не подоспели.
snagging 25 августа 2018 | 20:47
Меркель в бинокль посмотрела.