В столице Южной Осетии загорелась подстанция

Спасательным службам пришлось отключить потребителей от энергоснабжения. Как сообщили «Интерфаксу» в МЧС республики, на месте работают пожарные расчеты. Пока оценить ущерб невозможно. Жертв на месте пожара нет. В Цхинвали в эти дни проходит съезд осетинского народа и в городе много приезжих.