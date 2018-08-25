Под Брянском горит мебельная фабрика
По данным МЧС, пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Обстоятельства возгорания пока не выяснены.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
По данным МЧС, пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Обстоятельства возгорания пока не выяснены.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
grigorcar 25 августа 2018 | 20:22
передел? вперед в 90-е?
compare 25 августа 2018 | 20:34
grigorcar: что-то не вспоминается таких случаев в 90-е,как пожар по причине передела...все было тише и цивилизованнее...не стоит 90-е демонизировать,не будучи " в теме" по тем годам...
grigorcar 25 августа 2018 | 20:46
compare:
спросите у очевидцев (хотя бы у меня) - горели ларьки строптивых частников, магазины, машины и дома чуть более солидных предпринимателей, "особо непонятливых" стреляли, взрывали, вывозили в лесопосадки и там "теряли".
compare 25 августа 2018 | 20:55
grigorcar: извините,но вы предлагаете сценки из низкопробных фильмов,для принятия их за действительность? ну не было в наших "краях" этих "страстей",хотя Сибирь-"не место для дискуссий",казалось бы..тем не менее,решались проблемы без варварского уничтожения "потенциальных активов"и видимо,чтобы понять пользу от такого подхода,не надо обладать способностями К.Сонина..))))
neon001 25 августа 2018 | 20:56
compare: такое ощущение, что силовики с рейдерства уже на рэкет перешли. в такой экономике именно сам бизнес вряд ли уже кому-то интересен. по сути сжигать-то не под чего. в москве еще есть вариант, что под застройку. а там на периферии - не уверен.
ugiazov 25 августа 2018 | 20:48
Пожар локализован. Ждём пока вЫгорит.