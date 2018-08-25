Врачи осмотрели оппозиционера Алексея Навального в московском травмпункте
После чего он был возвращен в ОВД «Дорогомилово». По сведениям источников «Интерфакса», серьезных травм у оппозиционера не зафиксировано. Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что Навального увезли на скорой в больницу с подозрением на перелом мизинца, который он получил при задержании. По сведениям Ярмыш, Навальный задержан на основании протокола за митинг 28 января в рамках так называемой «Забастовки избирателей», по которому суда так и не было. Ярмыш не исключает, что политик останется в ОВД до понедельника, когда состоится суд. Навальному грозит до 30 суток ареста, и тогда он не сможет принять участие в несогласованном пока митинге против пенсионной реформы, намеченном на 9 сентября.
Комментарии27
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romashka__ 25 августа 2018 | 20:05
Почему бы дипломатам разных стран не включиться за освобождение Алексея Навального?
Где правозащитники?
Где Гудков?
Где Собчак?
Где Рыжков?
Где Явлинский?
Навальный сделал за вас всю грязную работу. Куда же вы все пропали?
СВОБОДУ Алексею Навальному!
patrikk_1 25 августа 2018 | 20:11
Врачи осмотрели оппозиционера Алексея Навального в московском травмпункте...
Врачи посоветовали Алексею Анатольевичу сделать мизинчику маленькие компрессы из ионизированной воды, сначала из "мёртвой", а потом из "живой", используя ионизатор воды Akvalife, который постоянно рекламируют на "Эхо Москвы" чтобы впарить его россиянам.
babushkatata 25 августа 2018 | 20:33
patrikk_1: "Врачи посоветовали Алексею Анатольевичу сделать мизинчику маленькие компрессы из ионизированной воды, сначала из "мёртвой", а потом из "живой", используя ионизатор воды Akvalife, который постоянно рекламируют на "Эхо Москвы" чтобы впарить его россиянам."
Как только начинается на Эхе " Akvalife", я сразу выключаю радио.
nanarovsky 25 августа 2018 | 20:15
romashka__: Где правозащитники?
Где Гудков?
Где Собчак?
Где Рыжков?
Где Явлинский?
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Не ссыте там, они уже скачут по направлению к городу. Пока захватывайте, телеграф, телефон, Останкино.
patrikk_1 25 августа 2018 | 20:22
nanarovsky:
Он за вас, говорит Наталья, сделал всю грязную работу - скинул В.Путина, разогнал "Единую Россию", посадил всех коррупционеров и сказал К.Собчак, Г.Явлинскому, Г.Гудкову: "Я сделал за вас всё грязную работу, теперь вы идите правьте Россией и русским народом, а я возвращаюсь на "Кобяковскую фабрику по лозоплетению", буду для Евгении Альбац рейтузы из лыка плести".
nanarovsky 25 августа 2018 | 20:33
patrikk_1: буду для Евгении Альбац рейтузы из лыка плести".
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Лёха када сверхнет Путена, Альбац назначит каралевой - адназначна. Будет у нас Анхлия.
patrikk_1 25 августа 2018 | 20:43
nanarovsky:
Альбациха на это надеется, в этом я тоже уверен, но Алексей Анатольевич такая мразь, что если вдруг он захватит власть в стране, он разгонит и разметает всех своих бывших сторонников что за него боролись, потому что они могут потребовать от него какие-нибудь должности, а А.Навальному такие пассажиры, которые знали его беспомощным, даром не нужны, он будет окружать себя безропотными тенями, которые видят в нём короля мира.
lecter 25 августа 2018 | 21:28
romashka__: не нужно поминать этих ряженных. он сам провёл линию разграничения между собой и мурзилками, ясно и вполне открытым текстом дав понять, что в их лице не видит в упор оппозиционных политиков, с кем можно было бы консолидироваться для каких-то общих целей, за очевидным отсутствием таковых.
danko1 25 августа 2018 | 20:06
Задержать и посадить за правду теперь любого могут, когда бандит Путин уничтожил Конституцию и закон, а во власть всюду поставил своих бандитов и воров.
И нет в России в органах власти места, где правда живет и закон работает.
Фашизм 100%, даже по официальным признакам.
stalinator 25 августа 2018 | 20:06
По сведениям Ярмыш, Навальный задержан на основании протокола за митинг 28 января в рамках так называемой «Забастовки избирателей», по которому суда так и не было.
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Они держат дела в прозапас.
Если Навальный не накосячит до начала новой акции его можно закрыть по старым делам.
chakandnorris Сергей Тришкин 25 августа 2018 | 20:10
stalinator:
Ну, это такие консервы. Политические. Которые используются тогда, когда власть не может придумать абсолютно ничего и находится в состоянии растерянности. Значит, Навальный прав в своей тактике.
osinizatorecha 25 августа 2018 | 20:07
Алексею срочно требуется лечение гденить в Швейцарии. Путенские врачи врут. "Там не закрытый, а открытый перелом" (C).
kukrynx 25 августа 2018 | 20:12
osinizatorecha: Проктологи уже мнят себя хирургами?
Сочиняй дальше...
Гипократ херов.
mikr 25 августа 2018 | 20:14
Надо бы показать его гинекологу и зафиксировать состояние причинных мест. Чтобы в последствии у него не возникло соблазна пожаловаться в ЕСПЧ и потребовать 50 млрд компенсации якобы за надругательство.
kukrynx 25 августа 2018 | 20:16
mikr: Надо бы показать его
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Надо бы показать тебя психиатру
wojskowy Марек Качоровски 25 августа 2018 | 20:39
kukrynx: Ваше предложение запоздало, его осматривает каждый день на утреннем обходе врач. Буйным особо он не считается, поэтому ему разрешают пользоваться компьютером, сидит себе спокойно, слюнку пускает и пишет всякую чушь, надо отдать должное безвредную.
sergeoa 25 августа 2018 | 20:15
Зелёнкой хоть помазали мизинец будущего президента 20!8?
rips4 25 августа 2018 | 20:16
Фух, ну слава Богу, мизигчик целый! Теперь к момологу, и потом на нары..!))
sapiens17 25 августа 2018 | 20:19
Полицаи и полицейское государство.
gbborg 25 августа 2018 | 20:26
Маразм все крепчал ...
goga_s 25 августа 2018 | 20:32
С детства помню - ...один за всех, а все - за одного...
sergeoa 25 августа 2018 | 20:34
главное, не мажьте зелёнкой мизинец оппозиционера, это может повлечь целую цепочку вымазавшихся раствором, начиная с блогера Варламова....
exospice 25 августа 2018 | 20:44
Чипировали.
lager23 25 августа 2018 | 20:46
Глупые путиноиды играют в одни ворота, иначе кривоногие недоумки не умеют, зато их не жалко будет люстрировать с отменой всех привелегии и пенсией в конце очереди!
ugiazov 25 августа 2018 | 20:51
Оставлен в ОВД. Наверное уйдя домой будет представлять опасность для окружающих (почему-то) или давить на свидетелей.
vuktor 25 августа 2018 | 21:24
Бархатный сезон как раз и уйдёт у ранетого на лечение мизинчика.Где-нибудь в Испании или Португалии.Как обычно.
vot_eto_da 25 августа 2018 | 21:49
Уголовный кодекс Российской Федерации описывает три степени тяжести причиненного вреда здоровью:
Легкая.
Средняя.
Тяжкая.
Степени "несерьезная" - нет, это загадочный художественный образ.
Либо надо сообщать конкретно, что врачи зафиксировали и какие медицинские меры приняли, либо просто сообщить о доставке в медучреждение и обратно.