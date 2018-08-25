Врачи осмотрели оппозиционера Алексея Навального в московском травмпункте...

После чего он был возвращен в ОВД «Дорогомилово». По сведениям источников «Интерфакса», серьезных травм у оппозиционера не зафиксировано. Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что Навального увезли на скорой в больницу с подозрением на перелом мизинца, который он получил при задержании. По сведениям Ярмыш, Навальный задержан на основании протокола за митинг 28 января в рамках так называемой «Забастовки избирателей», по которому суда так и не было. Ярмыш не исключает, что политик останется в ОВД до понедельника, когда состоится суд. Навальному грозит до 30 суток ареста, и тогда он не сможет принять участие в несогласованном пока митинге против пенсионной реформы, намеченном на 9 сентября.