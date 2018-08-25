Российское судно «Капитан Демиденко» взяло на буксир аварийный мурманский траулер «Павел Кутахов»
Российское судно «Капитан Демиденко» взяло на буксир аварийный мурманский траулер «Павел Кутахов» и транспортирует его в порт Фарерских островов. Как передает ТАСС, 23 августа в машинном отделении траулера произошел пожар. В результате один человек погиб, отравившись угарным газом. В момент ЧП «Павел Кутахов» находился в гренландской экономической зоне. Экипаж траулера превышает 90 человек. Все они остаются на борту.
Комментарии2
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dmitry35 25 августа 2018 | 19:39
И что, опять виноват Путин?
jetsam 25 августа 2018 | 19:43
@мурманский траулер «Павел Кутахов» @
и кому принадлежит сия гордая консервная банка?
кто держатель гешефта?