Российское судно «Капитан Демиденко» взяло на буксир аварийный мурманский траулер «Павел Кутахов» и транспортирует его в порт Фарерских островов. Как передает ТАСС, 23 августа в машинном отделении траулера произошел пожар. В результате один человек погиб, отравившись угарным газом. В момент ЧП «Павел Кутахов» находился в гренландской экономической зоне. Экипаж траулера превышает 90 человек. Все они остаются на борту.