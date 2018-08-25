Движение электричек из Москвы во Владимир по горьковскому направлению восстановлено
Как передает ТАСС, перебои длились 2 часа 20 минут. Машинист одного из поездов сообщил, что движение было прервано из-за повреждения контактной сети. Пассажиры самостоятельно открывали двери вагонов и покидали поезда. На путях образовались километровые пробки.
Комментарии1
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jetsam 25 августа 2018 | 19:40
Ну, случайно, ну, шутя,
Сбилась с верного путя!
Дак ведь я - дитя природы,
Пусть дурное, но - дитя! (с) Л.Филатов