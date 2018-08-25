Движение электричек из Москвы во Владимир по горьковскому направлению восстановлено

Как передает ТАСС, перебои длились 2 часа 20 минут. Машинист одного из поездов сообщил, что движение было прервано из-за повреждения контактной сети. Пассажиры самостоятельно открывали двери вагонов и покидали поезда. На путях образовались километровые пробки.