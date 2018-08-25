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19:30, 25 августа 2018

Врачи осмотрели оппозиционера Алексея Навального в московском травмпункте

После этого он был возвращен в ОВД «Дорогомилово». Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомлённый источник. По его словам, серьезных травм у оппозиционера не зафиксировано. Ранее пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш сообщила, что Навального увезли на скорой в больницу с подозрением на перелом мизинца, который он получил при задержании. О причинах задержания в Твиттере команды Навального рассказал юрист ФБК Александр Помазуев.
Официальных комментариев правоохранительных органов до сих пор нет.

Комментарии

30

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viktorova 25 августа 2018 | 19:33

Все мусора - садисты.

spb_aborigen 25 августа 2018 | 19:35

viktorova:
Другим в мусарне и делать нечего.

patrikk_1 25 августа 2018 | 19:36

Врачи осмотрели ваву оппозиционера Алексея Навального в московском травмпункте и сказали:

Пальчик толстый и большой
В лес за сливами пошел.
Указательный с порога
Указал ему дорогу.
Средний палец самый меткий,
он снимает сливы с ветки.
Безымянный поедал,
А мизинчик-господинчик
В землю косточки бросал...

danko1 25 августа 2018 | 19:40

Стоит ли удивляться, когда банда питерских из тех, кто не погиб в бандитских разборках в 90-х, захватила всю власть в России, правит бандитскими методами и по бандитским понятиям?

patrikk_1 25 августа 2018 | 19:45

danko1:

Даунко, если Алексею ампутируют мизинчик, отдашь ему свой для трансплантации?

nanarovsky 25 августа 2018 | 20:03

danko1: ...когда банда питерских из тех, кто не погиб в бандитских разборках в 90-х, ..
==========================
Боритесь...там... скоро...уже... ваши уже в городе.... захватывайте телеграф, телефон, останкино... Лёха на броневике уже мчится....

ringo7_7_ 25 августа 2018 | 19:44

patrikk_1: Пострадал за народ!... епрст...

ringo7_7_ 25 августа 2018 | 19:50

Думаю что Сисяну ЕСПЧ быстренько так, без очереди, выпишет с полимона деревянных на лечение. Он ведь там ВИП-клиент!
Не то что те школяры, что до сих пор ждут 10 косарей…

shadowgabriel 25 августа 2018 | 20:02

ringo7_7_: Паяц. Причем наглый.

patrikk_1 25 августа 2018 | 19:51

ringo7_7_:

Смело мы в бой пойдём, за власть Госдепа и как один умрём, в борьбе за это...

blinorozhiy_chmo 25 августа 2018 | 19:43

Говорили же врачи Сисяну Унитазовичу, чтобы не так глубоко он себе мизинцем в причинном месте наворачивал, что есть опасность вывиха или даже перелома!
Но, к несчастью, недостаточное количество серого вещества в сисяновском унитаз-чердаке, не позволило ему правильно осмыслить предепреждение эскулапов. )))))

danko1 25 августа 2018 | 19:59

blinorozhiy_chmo: Бедные портянки.
Их вор Пригожин и в выходные заставляет в полном составе "работать", а бригадир тих тупых баранов гонит на новости о Навальном, хотя кроме полного бреда и маразама у этих животных ничего нет.

ixy2 25 августа 2018 | 19:34

психиатры?

spb_aborigen 25 августа 2018 | 19:45

Лучше адрес свой огласи, они подъедут, помогут...

max3446 25 августа 2018 | 19:34

Даже руку мутанту не отрезали? как так? Это же такое страшное происшествие - ковырялся в носу и сломал мизинец. Кстати не советую смотреть на фото или видео этой Ярмыш. более страшной дамы я еще не видел. Не удивительно что у неё семьи никогда не будет своей. И да, Сам медщиаэксперт Анатолий Шарий как то проходился по ней в нескольких своих видео, разоблачая её брехню.

eniro 25 августа 2018 | 19:58

max3446: Мужчина, вы такие вещи постоянно говорите(бредите). Вам, наверное, очень хочется, чтоб вас в ОВД удовлетворили ? Сомневаюсь что это доставит вам удовольствие, ведь там вам, за это не заплатят.

shadowgabriel 25 августа 2018 | 20:04

eniro: Вы этих тупых выродков считаете мужчинами? Они если и мужчины, то импотенты. А по профессии проститутки.

spb_aborigen 25 августа 2018 | 20:04

Да ему и деньги не нужны.
Он удовольствие от этого получает)

kukrynx 25 августа 2018 | 20:06

max3446: Ты наверное урод?
Если обычные люди тебе кажутся мутантами...

(комментарий скрыт)

vea4ek 25 августа 2018 | 19:38

Перелом мизинца...
в носу меньше ковыряться надо.

abuvgrobu 25 августа 2018 | 19:38

Смеялся в голос.. Что, у сисястого клоуна ничего не обнаружили ? А чего ж он тогда на пальчик-то жаловался ? Притворялся, паскудник ?..

nanarovsky 25 августа 2018 | 19:43

По его словам, серьезных травм у оппозиционера не зафиксировано.
==================================
Навальный ссыкло по дороге в травм-пункт хоть бы палец себе сломал. Тут бы щас ВОЙ стоял на Эхо нехилый.

ura_123 25 августа 2018 | 19:58

nanarovsky: Так вой и стоит,ваши на разные голоса заливаются)))

xrmosom 25 августа 2018 | 19:45

Снял фильм про коррупцию в Росгварии,запилил на ютьюб,вот результат.Менты сейчас злые будут,им кокс не довезли.

vea4ek 25 августа 2018 | 19:49

Может перед японской оргпреступтностью провинился, там до мизинцев очень охочи?

sergeoa 25 августа 2018 | 19:52

Дважды судимому будущему президенту 20!8 срочно требуется дорогостоящая операция за рубежом, по лечению подозрения на перелом мизинца, просьба всех школьных револлюционеров выслать по 200руб на КИВИ кошелёк

parasuk_ 25 августа 2018 | 20:04

Симудянт навальный понимает, что с его репутацией стукачка и пидорка в камеру лучше не попадать

putin_itogy 25 августа 2018 | 20:04

Навальный - НОРМАЛЬНЫЙ.
сидит у воров-бандитов в подвалах!

путин - БОЛЬНОЙ - правит страной!
Тупое забитое население, славит Вора угнетателя!

aleks50 Алексей Клубников 25 августа 2018 | 20:05

О вот дерьмо не только из путина, но и из поварёжки его повылазило.

cromwel 25 августа 2018 | 20:06

А ему теперь больничный в госдепе брать?

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