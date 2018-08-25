Врачи осмотрели оппозиционера Алексея Навального в московском травмпункте

После этого он был возвращен в ОВД «Дорогомилово». Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомлённый источник. По его словам, серьезных травм у оппозиционера не зафиксировано. Ранее пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш сообщила, что Навального увезли на скорой в больницу с подозрением на перелом мизинца, который он получил при задержании. О причинах задержания в Твиттере команды Навального рассказал юрист ФБК Александр Помазуев.

Официальных комментариев правоохранительных органов до сих пор нет.