Врачи осмотрели оппозиционера Алексея Навального в московском травмпункте
После этого он был возвращен в ОВД «Дорогомилово». Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомлённый источник. По его словам, серьезных травм у оппозиционера не зафиксировано. Ранее пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш сообщила, что Навального увезли на скорой в больницу с подозрением на перелом мизинца, который он получил при задержании. О причинах задержания в Твиттере команды Навального рассказал юрист ФБК Александр Помазуев.
Официальных комментариев правоохранительных органов до сих пор нет.
Комментарии30
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viktorova 25 августа 2018 | 19:33
Все мусора - садисты.
spb_aborigen 25 августа 2018 | 19:35
viktorova:
Другим в мусарне и делать нечего.
patrikk_1 25 августа 2018 | 19:36
Врачи осмотрели ваву оппозиционера Алексея Навального в московском травмпункте и сказали:
Пальчик толстый и большой
В лес за сливами пошел.
Указательный с порога
Указал ему дорогу.
Средний палец самый меткий,
он снимает сливы с ветки.
Безымянный поедал,
А мизинчик-господинчик
В землю косточки бросал...
danko1 25 августа 2018 | 19:40
Стоит ли удивляться, когда банда питерских из тех, кто не погиб в бандитских разборках в 90-х, захватила всю власть в России, правит бандитскими методами и по бандитским понятиям?
patrikk_1 25 августа 2018 | 19:45
danko1:
Даунко, если Алексею ампутируют мизинчик, отдашь ему свой для трансплантации?
nanarovsky 25 августа 2018 | 20:03
danko1: ...когда банда питерских из тех, кто не погиб в бандитских разборках в 90-х, ..
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Боритесь...там... скоро...уже... ваши уже в городе.... захватывайте телеграф, телефон, останкино... Лёха на броневике уже мчится....
ringo7_7_ 25 августа 2018 | 19:44
patrikk_1: Пострадал за народ!... епрст...
ringo7_7_ 25 августа 2018 | 19:50
Думаю что Сисяну ЕСПЧ быстренько так, без очереди, выпишет с полимона деревянных на лечение. Он ведь там ВИП-клиент!
Не то что те школяры, что до сих пор ждут 10 косарей…
shadowgabriel 25 августа 2018 | 20:02
ringo7_7_: Паяц. Причем наглый.
patrikk_1 25 августа 2018 | 19:51
ringo7_7_:
Смело мы в бой пойдём, за власть Госдепа и как один умрём, в борьбе за это...
blinorozhiy_chmo 25 августа 2018 | 19:43
Говорили же врачи Сисяну Унитазовичу, чтобы не так глубоко он себе мизинцем в причинном месте наворачивал, что есть опасность вывиха или даже перелома!
Но, к несчастью, недостаточное количество серого вещества в сисяновском унитаз-чердаке, не позволило ему правильно осмыслить предепреждение эскулапов. )))))
danko1 25 августа 2018 | 19:59
blinorozhiy_chmo: Бедные портянки.
Их вор Пригожин и в выходные заставляет в полном составе "работать", а бригадир тих тупых баранов гонит на новости о Навальном, хотя кроме полного бреда и маразама у этих животных ничего нет.
ixy2 25 августа 2018 | 19:34
психиатры?
spb_aborigen 25 августа 2018 | 19:45
Лучше адрес свой огласи, они подъедут, помогут...
max3446 25 августа 2018 | 19:34
Даже руку мутанту не отрезали? как так? Это же такое страшное происшествие - ковырялся в носу и сломал мизинец. Кстати не советую смотреть на фото или видео этой Ярмыш. более страшной дамы я еще не видел. Не удивительно что у неё семьи никогда не будет своей. И да, Сам медщиаэксперт Анатолий Шарий как то проходился по ней в нескольких своих видео, разоблачая её брехню.
eniro 25 августа 2018 | 19:58
max3446: Мужчина, вы такие вещи постоянно говорите(бредите). Вам, наверное, очень хочется, чтоб вас в ОВД удовлетворили ? Сомневаюсь что это доставит вам удовольствие, ведь там вам, за это не заплатят.
shadowgabriel 25 августа 2018 | 20:04
eniro: Вы этих тупых выродков считаете мужчинами? Они если и мужчины, то импотенты. А по профессии проститутки.
spb_aborigen 25 августа 2018 | 20:04
Да ему и деньги не нужны.
Он удовольствие от этого получает)
kukrynx 25 августа 2018 | 20:06
max3446: Ты наверное урод?
Если обычные люди тебе кажутся мутантами...
vea4ek 25 августа 2018 | 19:38
Перелом мизинца...
в носу меньше ковыряться надо.
abuvgrobu 25 августа 2018 | 19:38
Смеялся в голос.. Что, у сисястого клоуна ничего не обнаружили ? А чего ж он тогда на пальчик-то жаловался ? Притворялся, паскудник ?..
nanarovsky 25 августа 2018 | 19:43
По его словам, серьезных травм у оппозиционера не зафиксировано.
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Навальный ссыкло по дороге в травм-пункт хоть бы палец себе сломал. Тут бы щас ВОЙ стоял на Эхо нехилый.
ura_123 25 августа 2018 | 19:58
nanarovsky: Так вой и стоит,ваши на разные голоса заливаются)))
xrmosom 25 августа 2018 | 19:45
Снял фильм про коррупцию в Росгварии,запилил на ютьюб,вот результат.Менты сейчас злые будут,им кокс не довезли.
vea4ek 25 августа 2018 | 19:49
Может перед японской оргпреступтностью провинился, там до мизинцев очень охочи?
sergeoa 25 августа 2018 | 19:52
Дважды судимому будущему президенту 20!8 срочно требуется дорогостоящая операция за рубежом, по лечению подозрения на перелом мизинца, просьба всех школьных револлюционеров выслать по 200руб на КИВИ кошелёк
parasuk_ 25 августа 2018 | 20:04
Симудянт навальный понимает, что с его репутацией стукачка и пидорка в камеру лучше не попадать
putin_itogy 25 августа 2018 | 20:04
Навальный - НОРМАЛЬНЫЙ.
сидит у воров-бандитов в подвалах!
путин - БОЛЬНОЙ - правит страной!
Тупое забитое население, славит Вора угнетателя!
aleks50 Алексей Клубников 25 августа 2018 | 20:05
О вот дерьмо не только из путина, но и из поварёжки его повылазило.
cromwel 25 августа 2018 | 20:06
А ему теперь больничный в госдепе брать?