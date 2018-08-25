Алексея Навального увезли из ОВД «Даниловский» на «скорой помощи» с переломом мизинца – пресс-секретарь Ярмыш
Задержанного сегодня политика Алексея Навального увезли из ОВД «Даниловский» на «скорой помощи» с переломом мизинца. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Навального и Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш.
«Алексея Навального полчаса назад увезли из ОВД на «скорой помощи» в больницу с подозрением на перелом фаланги мизинца на левой руке», — сказала она.
По словам пресс-секретаря, увечье видимо было нанесено во время задержания А.Навального на выходе из подъезда собственного дома, в котором участвовали пятеро омоновцев.
«Его задержали, насколько нам известно, в рамках протокола от 31 января 2018 года. Судя по всему, этот протокол составлен из-за митинга 28 января. В тот раз его так и не осудили, суда в принципе не было, и видимо сейчас они воспользовались этим протоколом для того, чтобы задержать его перед публичным мероприятием, намеченным на 9 сентября», — рассказала К.Ярмыш.
По всей видимости, суд будет в понедельник, и до суда А.Навального оставят в ОВД. «В каком неизвестно, потому что протокол составлен ОВД «Якиманка», а держат в ОВД «Даниловский», и в какой больнице сейчас он тоже неизвестно. Связи с ним по-прежнему нет», — отметила пресс-секретарь.
По словам К.Ярмыш, защитнику, который пытался попасть в ОВД «Даниловский», удалось все-таки увидеть задержанного в тот момент, когда его собирались увозить на «скорой помощи», поэтому общение было недолгим.
9 сентября Алексей Навальный планирует провести в ряде российских городов митинги против пенсионной реформы.
Комментарии12
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max3446 25 августа 2018 | 19:13
упал под стол, сам себе сломал мизинец когда в своем мутантском носу ковырялся и его за это увезли на скорой? ))) Бу га га))) Когда кого в последний раз на скорой катали из-за того что он себе мизинец сломал?
Тварь ничтожество, отдай по 10000 евро школоте которые ради этих денег выходили на незаконные акции протеста под твои обещания денег!
ura_123 25 августа 2018 | 19:22
max3446: кирюшка бу га га,расскажи подробнее кто,где и когда обещал школоте по 10000 евро?
homa_brutt 25 августа 2018 | 19:18
С подозрением на перелом мизинца увезли на Скорой??? А ещё говорят,что Скорая долго едет, врачи плохие... А тут, для отдельно Лёхи , такой сервис...
max3446 25 августа 2018 | 19:18
Надеюсь врачи правильно поступят,Ю скажут ничтожеству что этот мизинец пипец какой серьезный перелом, может быть гангрена и и по отрубят ему по подмышку руку. А то ведь такое дело, целы мизинец, который он сам себе и сломал. Это же целая сенсация и супер страшная болезнь! Давайте руку ему отпиливайте, что уровень новости поддерживать
ura_123 25 августа 2018 | 19:24
max3446: кирюшенько,тебе Навальный прямо спать не даёт?
rus095 25 августа 2018 | 19:19
Воистину народный страдалец! Подозрение на сломанную фалангу мизинца! Увезли на скорой помощи! Надеюсь врачебные светила свободной европы и США уже требуют чтобы Лешенька Навальный прилетел к ним на срочную и очень опасную операцию? Либералы уже воют- свободу мизинцу Навального?
abuvgrobu 25 августа 2018 | 19:25
От цэ справный шумер, Сисян - целых ПЯТЬ омоновцев потребовалось, чтобы обуздать этого силача!
От восторга весь его "электорат" взялся за цюцюрки, и требонят в экстазе!
aleks50 Алексей Клубников 25 августа 2018 | 19:26
Какое же говно охраняет эту мафиозную власть.
sg98 25 августа 2018 | 19:35
aleks50:
Какое же говно тебе плавтит, алеша, чтобы ты преклонялся другой власти.. Иди в жопу, алеша.. Туда, где навальный мизинцем ковырялся..
sergeoa 25 августа 2018 | 19:28
На скорой!??? наверняка целый консилиум врачей склонился над ололошей, со словами шприц..вата...зажим...ещё зажим...мы его теряем и всё в таком духе
aleks50 Алексей Клубников 25 августа 2018 | 19:30
Сколько пригожинского дерьма выливается на эхе. Портянки, вы уж не скрывайтесь выходите на улицу и вдохновенно рассказывайте людям , что вы за Вову , за его грабёж населения. Думаю народ вас сильно отблагодарит.
kablukov 25 августа 2018 | 19:46
За народные деньги впятером на одного, да ещё на народного героя. Какой позор.