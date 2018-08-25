Z Архив новостей новости
5 12 6 680
Эксклюзив Эха 19:09, 25 августа 2018

Алексея Навального увезли из ОВД «Даниловский» на «скорой помощи» с переломом мизинца – пресс-секретарь Ярмыш

Задержанного сегодня политика Алексея Навального увезли из ОВД «Даниловский» на «скорой помощи» с переломом мизинца. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Навального и Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш.
«Алексея Навального полчаса назад увезли из ОВД на «скорой помощи» в больницу с подозрением на перелом фаланги мизинца на левой руке», — сказала она.

По словам пресс-секретаря, увечье видимо было нанесено во время задержания А.Навального на выходе из подъезда собственного дома, в котором участвовали пятеро омоновцев.

«Его задержали, насколько нам известно, в рамках протокола от 31 января 2018 года. Судя по всему, этот протокол составлен из-за митинга 28 января. В тот раз его так и не осудили, суда в принципе не было, и видимо сейчас они воспользовались этим протоколом для того, чтобы задержать его перед публичным мероприятием, намеченным на 9 сентября», — рассказала К.Ярмыш.

По всей видимости, суд будет в понедельник, и до суда А.Навального оставят в ОВД. «В каком неизвестно, потому что протокол составлен ОВД «Якиманка», а держат в ОВД «Даниловский», и в какой больнице сейчас он тоже неизвестно. Связи с ним по-прежнему нет», — отметила пресс-секретарь.

По словам К.Ярмыш, защитнику, который пытался попасть в ОВД «Даниловский», удалось все-таки увидеть задержанного в тот момент, когда его собирались увозить на «скорой помощи», поэтому общение было недолгим.

9 сентября Алексей Навальный планирует провести в ряде российских городов митинги против пенсионной реформы.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

max3446 25 августа 2018 | 19:13

упал под стол, сам себе сломал мизинец когда в своем мутантском носу ковырялся и его за это увезли на скорой? ))) Бу га га))) Когда кого в последний раз на скорой катали из-за того что он себе мизинец сломал?
Тварь ничтожество, отдай по 10000 евро школоте которые ради этих денег выходили на незаконные акции протеста под твои обещания денег!

ura_123 25 августа 2018 | 19:22

max3446: кирюшка бу га га,расскажи подробнее кто,где и когда обещал школоте по 10000 евро?

homa_brutt 25 августа 2018 | 19:18

С подозрением на перелом мизинца увезли на Скорой??? А ещё говорят,что Скорая долго едет, врачи плохие... А тут, для отдельно Лёхи , такой сервис...

max3446 25 августа 2018 | 19:18

Надеюсь врачи правильно поступят,Ю скажут ничтожеству что этот мизинец пипец какой серьезный перелом, может быть гангрена и и по отрубят ему по подмышку руку. А то ведь такое дело, целы мизинец, который он сам себе и сломал. Это же целая сенсация и супер страшная болезнь! Давайте руку ему отпиливайте, что уровень новости поддерживать

ura_123 25 августа 2018 | 19:24

max3446: кирюшенько,тебе Навальный прямо спать не даёт?

rus095 25 августа 2018 | 19:19

Воистину народный страдалец! Подозрение на сломанную фалангу мизинца! Увезли на скорой помощи! Надеюсь врачебные светила свободной европы и США уже требуют чтобы Лешенька Навальный прилетел к ним на срочную и очень опасную операцию? Либералы уже воют- свободу мизинцу Навального?

abuvgrobu 25 августа 2018 | 19:25

От цэ справный шумер, Сисян - целых ПЯТЬ омоновцев потребовалось, чтобы обуздать этого силача!
От восторга весь его "электорат" взялся за цюцюрки, и требонят в экстазе!

aleks50 Алексей Клубников 25 августа 2018 | 19:26

Какое же говно охраняет эту мафиозную власть.

sg98 25 августа 2018 | 19:35

aleks50:
Какое же говно тебе плавтит, алеша, чтобы ты преклонялся другой власти.. Иди в жопу, алеша.. Туда, где навальный мизинцем ковырялся..

sergeoa 25 августа 2018 | 19:28

На скорой!??? наверняка целый консилиум врачей склонился над ололошей, со словами шприц..вата...зажим...ещё зажим...мы его теряем и всё в таком духе

aleks50 Алексей Клубников 25 августа 2018 | 19:30

Сколько пригожинского дерьма выливается на эхе. Портянки, вы уж не скрывайтесь выходите на улицу и вдохновенно рассказывайте людям , что вы за Вову , за его грабёж населения. Думаю народ вас сильно отблагодарит.

kablukov 25 августа 2018 | 19:46

За народные деньги впятером на одного, да ещё на народного героя. Какой позор.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 августа Поздравить…

5 452 6 5442 20.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 165 6 12894 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 218 6 20584 22.08
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 58 6 6197 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 186 6 19927 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 78 6 8444 20.08
Kмосква, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 181 6 19799 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 52 6 6322 24.08
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 41 6 5179 24.08
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 10782 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 53 6 6846 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Блоги

Линас Линкявичус министр иностранных дел Литвы

Об открытии сквера имени Бориса Немцова Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…

5 345 6 45880 24.08
Kнемцов, литва, мнения
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 52 6 6900 20.08
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про сквер Немцова в Литве Почему уважение к Немцову есть преступление? Понятно почему. Потому что всем ясно, кто убил. Потому что, если бы Немцов был бы жив, то прошедшие выборы могли иметь совсем другие последствия. И Кремль пугает даже память о Немцове…

5 174 6 23588 24.08
Kполитика, немцов, литва, общество, мнения
Новости

В Сирии готовится инсценировка химической атаки, утверждает Минобороны России По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, в провинцию Идлиб доставлены 8 емкостей с хлором…

5 37 6 5112
Блоги

Илья Булавинов главный редактор газеты «Ведомости»

Считаю оскорбления и нападки на моих коллег низостью Полагаю, что нападки Алексея Навального являются попыткой втянуть редакцию в его личные и политические разборки с Демьяном Кудрявцевым…

5 62 6 8781 23.08
Kнавальный, сми, мнения

Популярное за неделю

Новости

На Украине объяснили свой отказ забирать корабли из Крыма Если это сделать, страна потеряет аргумент в международных институтах

5 8 6 31969
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 89 6 124791 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 218 6 20584 22.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 37 6 521677 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 261 6 130717 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7205614
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3630182

Сегодня в эфире