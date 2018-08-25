Алексея Навального увезли из ОВД «Даниловский» на «скорой помощи» с переломом мизинца – пресс-секретарь Ярмыш

Задержанного сегодня политика Алексея Навального увезли из ОВД «Даниловский» на «скорой помощи» с переломом мизинца. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Навального и Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш.

«Алексея Навального полчаса назад увезли из ОВД на «скорой помощи» в больницу с подозрением на перелом фаланги мизинца на левой руке», — сказала она.

По словам пресс-секретаря, увечье видимо было нанесено во время задержания А.Навального на выходе из подъезда собственного дома, в котором участвовали пятеро омоновцев.

«Его задержали, насколько нам известно, в рамках протокола от 31 января 2018 года. Судя по всему, этот протокол составлен из-за митинга 28 января. В тот раз его так и не осудили, суда в принципе не было, и видимо сейчас они воспользовались этим протоколом для того, чтобы задержать его перед публичным мероприятием, намеченным на 9 сентября», — рассказала К.Ярмыш.

По всей видимости, суд будет в понедельник, и до суда А.Навального оставят в ОВД. «В каком неизвестно, потому что протокол составлен ОВД «Якиманка», а держат в ОВД «Даниловский», и в какой больнице сейчас он тоже неизвестно. Связи с ним по-прежнему нет», — отметила пресс-секретарь.

По словам К.Ярмыш, защитнику, который пытался попасть в ОВД «Даниловский», удалось все-таки увидеть задержанного в тот момент, когда его собирались увозить на «скорой помощи», поэтому общение было недолгим.

9 сентября Алексей Навальный планирует провести в ряде российских городов митинги против пенсионной реформы.