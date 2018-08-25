Благотворительная барахолка пройдет в Сахаровском центре 26 августа

Благотворительная барахолка пройдет в Сахаровском центре завтра, 26 августа. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор волонтерского центра Александра Пинтелина.

«Мы завтра проводим благотворительную барахолку, все средства от которой пойдут на помощь правозащитникам, которые сейчас находятся под преследованием», — рассказала она.

Среди правозащитников, кому будет оказана помощь, по словам А.Пинтелиной, пять фамилий: Юрий Дмитриев (руководитель карельского отделения общества «Мемориал» – ЭМ), Оюб Титиев (руководитель грозненского представительства «Мемориал» – ЭМ), Эмир-Усеин Куку (крымскотатарский правозащитник – ЭМ), Азимжан Аскаров (узбекский правозащитник и журналист – ЭМ) и Игорь Нагавкин (председатель правления Волгоградской организации социальной и правовой защиты осужденных и заключенных под стражу – ЭМ).

Мероприятие, по ее словам, проводят волонтеры Сахаровского центра, участники молодежного правозащитного движения и волонтеры Amnesty International в России. Барахолка пройдет 26 августа с 12.00 до 18.00 в Сахаровском центре.