Через три часа после задержания участники акции, посвященной 50-летию «Демонстрации семерых», были отпущены

Задержанных на Красной площади участников акции в честь годовщины «Демонстрации семерых» отпустили из ОВД через три часа, им вменяется нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из участников акции, координатор движения «Русь сидящая» Сергей Шаров-Делоне.

«Нас выпустили из ОВД, выдержав все временные рамки. Все трое по очереди были отпущены. Никто дольше трех часов там не пробыл», — сказал он.

Среди задержанных, по словам С.Шарова-Делоне, были политик Леонид Гозман и Анна Красовицкая – внучка другой участницы акции Наталья Горбаневской.

С.Шаров-Делоне также добавил, что если дело дойдет до суда, то, безусловно, это будет оспариваться в апелляционных инстанциях.

25 августа 1968 года на Красной площади состоялась «Демонстрация семерых». Тогда восемь человек вышли на Лобное место, они выступали против ввода советских войск в Чехословакию. В акции участвовали: Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Наталья Горбаневская, Лариса Богораз, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг. Они развернули плакаты «За нашу и вашу свободу», «Руки прочь от Чехословакии». Акция продолжалась около пяти минут, затем ее участников задержали сотрудники КГБ.