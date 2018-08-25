Родственники расстрелянных в карельском урочище Сандармох потребовали отменить поиски останков красноармейцев
Родственники расстрелянных в карельском урочище Сандармох в 1937-38 годах потребовали отменить поиски останков красноармейцев. Раскопки планирует провести Российское военно-историческое общество.
Раскопки, которые хочет провести РВИО, направлены на поиск советских военнопленных, которые, как предполагается, были расстреляны финнами в Сандармохе во время советско-финской войны. Такое предположение около двух лет назад выдвинули историки Петрозаводского госуниверситета Юрий Килин и Сергей Веригин, пишет «Новая газета». Родственники жертв Большого террора считают эту версию мифической. В своем открытом письме Минкульту и РВИО они требуют оставить землю на мемориале нетронутой и не тревожить покой мертвых. Также авторы письма боятся, что раскопки могут «нарушить целостность мемориального кладбища». Сам Сандармох они называют уникальным свидетельством народной памяти о терроре 20 века и памятником российской истории. Между тем поиски советских военнопленных планируется начать уже сегодня при содействии Минобороны. По плану они должны продлиться до 5 сентября. Массовые захоронения жертв политических репрессий были найдены историком Юрием Дмитриевым в 1997 году. Глава карельского отделения «Мемориала» в настоящий момент находится под арестом по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью.
В апреле этого года Юрия Дмитриева оправдали по делу о хранении детской порнографии, однако затем Верховный суд Карелии отменил приговор.
Комментарии8
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lenin3 25 августа 2018 | 19:14
Так чего родственники растрелянных боятся?Что красноармейцы были убиты не финами,а своими же вертухаями в спину?А потомки тех вертухаев,типа,живут по-соседству...
poluputing 25 августа 2018 | 19:20
lenin3: Боятся они, что зверства верных сталинистов выдадут за зверства финнов. С последними европейскими полудрузьями расплеваться россиянцы возжелали. Мало им , что уже и бельгийка гадит , кокаин перепаковывает
cattt 25 августа 2018 | 19:25
poluputing: Гебня уже сваливала убийство поляков в Катыни на фашистов, да и тут подсуетятся им не привыкать.
blinorozhiy_chmo 25 августа 2018 | 19:33
Во всей этой истории есть одна хорошая история - престарелый Юра-педофил крепко прижат Законом и Правосудием за насилия сексуального характера по отношению к малолетним детям.
И заступник педофилов, наркодилеров, режиссеров-террористов и правозащитников-вымогателей Мемориал - не поможет. Прекрасно.
poluputing 25 августа 2018 | 19:37
blinorozhiy_chmo: престарелый педофил иногда и государством 20 лет руководит. Это вас не смущает? Ну на то вы и чмо
ura_123 25 августа 2018 | 19:42
blinorozhiy_chmo: Во всей этой истории есть одна хорошая история.... "Гораздо более лучше"(с)
Масло масляное...
Где вас таких Светок из Иваново (Курицыных)) Пригожин набирает?
vezdehod 25 августа 2018 | 19:42
Не нужно трогать останки красноармейцев - пусть лежат себе спокойно, их уже не воскресишь.
evgeny_biolog 25 августа 2018 | 19:25
Не понял, где половые органы несовершеннолетней приемной дочери Юрия Дмитриева и где карельское урочище Сандармох?