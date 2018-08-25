Родственники расстрелянных в карельском урочище Сандармох потребовали отменить поиски останков красноармейцев

Родственники расстрелянных в карельском урочище Сандармох в 1937-38 годах потребовали отменить поиски останков красноармейцев. Раскопки планирует провести Российское военно-историческое общество.

Раскопки, которые хочет провести РВИО, направлены на поиск советских военнопленных, которые, как предполагается, были расстреляны финнами в Сандармохе во время советско-финской войны. Такое предположение около двух лет назад выдвинули историки Петрозаводского госуниверситета Юрий Килин и Сергей Веригин, пишет «Новая газета». Родственники жертв Большого террора считают эту версию мифической. В своем открытом письме Минкульту и РВИО они требуют оставить землю на мемориале нетронутой и не тревожить покой мертвых. Также авторы письма боятся, что раскопки могут «нарушить целостность мемориального кладбища». Сам Сандармох они называют уникальным свидетельством народной памяти о терроре 20 века и памятником российской истории. Между тем поиски советских военнопленных планируется начать уже сегодня при содействии Минобороны. По плану они должны продлиться до 5 сентября. Массовые захоронения жертв политических репрессий были найдены историком Юрием Дмитриевым в 1997 году. Глава карельского отделения «Мемориала» в настоящий момент находится под арестом по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью.

В апреле этого года Юрия Дмитриева оправдали по делу о хранении детской порнографии, однако затем Верховный суд Карелии отменил приговор.