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19:02, 25 августа 2018

Задержанных на Красной площади участников акции в честь годовщины «Демонстрации семерых» отпустили из ОВД

Задержанных на Красной площади участников акции в честь годовщины «Демонстрации семерых» отпустили из ОВД, им вменяется нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Об этом «Эху» рассказал один из участников, координатор движения «Русь сидящая» Сергей Шаров-Делоне.

«Демонстрация семерых» — это выход в 1968 году российских диссидентов на Красную площадь для выражение протеста против ввода советских войск в Чехословакию.

Комментарии

3

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patrikk_1 25 августа 2018 | 19:14

Задержанных на Красной площади участников акции в честь годовщины «Демонстрации семерых» отпустили из ОВД...

Зоркий Сокол и его грязненькие друзья, похожи на актёров из театра трансвеститов, которые переодеваются и гримируются под известных артистов и под аплодисменты гомосексуалистов повторяют их номера со сцены.

venezianez49 25 августа 2018 | 19:14

Интересно, Гозман сегодня разразится мемуарами о "кровавом" задержании, или только ночью вдохновится для сочинения поэмы о своём "подвиге" ?

(комментарий скрыт)

cromwel 25 августа 2018 | 20:02

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