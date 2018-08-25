Задержанных на Красной площади участников акции в честь годовщины «Демонстрации семерых» отпустили из ОВД
Задержанных на Красной площади участников акции в честь годовщины «Демонстрации семерых» отпустили из ОВД, им вменяется нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Об этом «Эху» рассказал один из участников, координатор движения «Русь сидящая» Сергей Шаров-Делоне.
«Демонстрация семерых» — это выход в 1968 году российских диссидентов на Красную площадь для выражение протеста против ввода советских войск в Чехословакию.
Комментарии3
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patrikk_1 25 августа 2018 | 19:14
Задержанных на Красной площади участников акции в честь годовщины «Демонстрации семерых» отпустили из ОВД...
Зоркий Сокол и его грязненькие друзья, похожи на актёров из театра трансвеститов, которые переодеваются и гримируются под известных артистов и под аплодисменты гомосексуалистов повторяют их номера со сцены.
venezianez49 25 августа 2018 | 19:14
Интересно, Гозман сегодня разразится мемуарами о "кровавом" задержании, или только ночью вдохновится для сочинения поэмы о своём "подвиге" ?
cromwel 25 августа 2018 | 20:02
Дешевые комедианты