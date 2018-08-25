Задержанных на Красной площади участников акции в честь годовщины «Демонстрации семерых» отпустили из ОВД, им вменяется нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Об этом «Эху» рассказал один из участников, координатор движения «Русь сидящая» Сергей Шаров-Делоне.

«Демонстрация семерых» — это выход в 1968 году российских диссидентов на Красную площадь для выражение протеста против ввода советских войск в Чехословакию.