Z Архив новостей новости
5 26 6 1455
19:00, 25 августа 2018

Медведчук: Отбывающий наказание в российской колонии режиссер Олег Сенцов рано или поздно вернется на Украину

Отбывающий наказание в российской колонии режиссер Олег Сенцов рано или поздно вернется на Украину, и не страшно, если ради этого он напишет прошение о помиловании. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» рассказал лидер организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук.
Виктор Медведчук добавил, что давить на Россию бесполезно, нужно вести переговоры.

Комментарии

26

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

sergeev67 25 августа 2018 | 19:04

А если напишет прошение, а его не отпустят? Вот тут и думай. Если смысл.

homa_brutt 25 августа 2018 | 19:12

sergeev67: Не отпустят,а поменяют. Что будет правильно. А там ,хоть в Раду,хоть в АТО. Цирк должен гастролировать.

patrikk_1 25 августа 2018 | 19:19

Олег Сенцов рано или поздно вернется на Украину, и не страшно, если ради этого он напишет прошение о помиловании...

Какой же наивно-самонадеянный этот Витя Медведчук, сразу видно что он кум В.Путина, не знает он твёрдого как сталь украинского характера. Никакого прошения о помиловании Олег Геннадьевич писать не будет, а как настоящий украинский герой, он будет до конца двадцатилетнего срока сидеть голодный.

vezdehod 25 августа 2018 | 19:37

Продажная шкура...Олег Сенцов. естественно вернётся в Украину, но - без прошении о помиловании и , возможно. в гробу.

romashka__ 25 августа 2018 | 19:04

Не от ума. Проблема Украины - наличие в ней интеллектуалов.

nanarovsky 25 августа 2018 | 19:15

romashka__: Да...уж...бахата нынче дураками земля украинская.

poluputing 25 августа 2018 | 19:23

nanarovsky: да.. уж..недаром украинец Королёв обезьянку мокшанскую Гагарина в космос запустил

nanarovsky 25 августа 2018 | 19:30

poluputing: да.. уж..недаром украинец Королёв обезьянку мокшанскую Гагарина в космос запустил
================================
Хтож спорит, есть умные украинцы, а есть рагульское быдло которое сейчас там в Киеве зигует и в раде заседает и правительстве. Которые там мове учат всех подряд...

homa_brutt 25 августа 2018 | 19:32

poluputing: /недаром украинец Королёв.../
О, и тут адепты панукраизма резвятся... Жги ищо! Про украино-персидские войны. В частности, про протохохла, который вывел войска Дария в тыл трёмстам спартанцам)))

osinizatorecha 25 августа 2018 | 19:34

poluputing: Из вики
Сергей Королёв родился 30 декабря 1906 (12 января 1907) года в городе Житомире в семье учителя русской словесности Павла Яковлевича Королёва (1877—1929), родом из Могилёва, и дочери нежинского купца Марии Николаевны Москаленко (Баланиной) (1888—1980)[3]. Ему было около трёх лет, когда Павел Королёв ушёл из семьи. Маленького Серёжу отправили в Нежин к бабушке Марии Матвеевне (1867—1936) и дедушке Николаю Яковлевичу Москаленко (1859—1921).

blinorozhiy_chmo 25 августа 2018 | 19:22

Бандит-бандеровец с погонялом "Режиссер" действительно выйдет, и не рано, и не поздно, а ровно тогда, когда будет положено по Суду. (Или вообще не будет).
Вот если, конечно, в питании будет повоздержаннее, ожирение может подорвать здоровье. "Голодовка" по-бандеровски - не шутка.

tv_victim 25 августа 2018 | 19:11

А почему бы и нет? Поголодать двадцать лет для хероя - плевое дело! А там и звонок.

(комментарий скрыт)

poluputing 25 августа 2018 | 19:14

Послушай Медведчука и поступай иначе. Эта тварюка, подняшаяся на продаже украинских патриотов, верой и правдой служившая КГБ должна догнать Бузину, а не советы давать. Скажи мне , кто твой кум.... ?

ymnik29 25 августа 2018 | 19:15

Медведчук кум вашего куйла и другого оно сказать не могло .

(комментарий скрыт)

grey 25 августа 2018 | 19:21

А пошел он, пособник дуремара

rus095 25 августа 2018 | 19:24

Не отдадим вам,хохлам гениального режиссера Сенцова! Вон отдали вам Наденьку Савченко- а вы ее в тюрьму упекли. А в нашей тюрьме Наденька умудрилась голодая- поправиться на 12 кг! Вон Сенцов тоже голодает по примеру Савценко- тоже наверное выйдет похудевшим до 150 кг. А ну как отдадим вам этого гения- вы же уморите надежду мирового кино.

ura_123 25 августа 2018 | 19:29

rus095: И не жалко тебе сержанта Агеева и ещё 35 россиян томящихся в украинских застенках на воде и сале?

poluputing 25 августа 2018 | 19:33

rus095: а на хрена вам Сенцов? У вас свой Серебренников благополучно посиживает. А Надюху Медведчук попортил. Этот куманёк и не таких в грех вводил. Недаром с ботокснорылым в дёсна, два сапога - пара

buzukin1908 25 августа 2018 | 19:30

Тушкой или чучелом - непременно! При такой-то голодовке - обязательно и скоро :)

bokken 25 августа 2018 | 19:34

Да-да, Медведчук, рано или поздно... живой или мёртвый...
Иногда лучше жевать, чем говорить...

zukus 25 августа 2018 | 19:38

Как только Сенцов закончит спецподготовку, так его и вернут. Должен же кто-то заменить Надию Саученко.

Мой папа Ленин, Мать - Надежда Крупская.
А дядя мой - Калинин Михаил.
И жили вместе мы на Красной площади,
И к нам усатый Сталин приходил.
(с) сериал "Апостол" :)

joseph_gebbels 25 августа 2018 | 19:47

Так он что ещё не сдох? Он же не прекращал голодовку, или прекращал?

Воистину история повторяется два раза. Ирландская голодовка была трагедией, а украинская голодовка-фарс.

vincenttt 25 августа 2018 | 19:49

"..вернётся на Украине" трупом или инвалидом?...В каком виде гражданин Украины Сенцов вырвется из гэбистских конечностей гопника подзаборного?

joseph_gebbels 25 августа 2018 | 19:52

vincenttt: он голодает по собственному желанию. Блуд - дело добровольное.

homa_brutt 25 августа 2018 | 19:57

vincenttt: /В каком виде гражданин Украины...вырвется.../
Да хоть в виде компоста. У терроризма нет национальности.

vincenttt 25 августа 2018 | 20:00

homa_brutt: Это вы о гопнике вояки которого сбили малазийский "Боинг"?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 августа Поздравить…

5 452 6 5471 20.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 165 6 13095 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 224 6 21216 22.08
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 186 6 20013 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 78 6 8448 20.08
Kмосква, мнения
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 58 6 6371 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 181 6 19823 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 54 6 6373 24.08
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 41 6 5206 24.08
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 10793 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 54 6 6908 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Блоги

Линас Линкявичус министр иностранных дел Литвы

Об открытии сквера имени Бориса Немцова Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…

5 349 6 46644 24.08
Kнемцов, литва, мнения
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 52 6 6911 20.08
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про сквер Немцова в Литве Почему уважение к Немцову есть преступление? Понятно почему. Потому что всем ясно, кто убил. Потому что, если бы Немцов был бы жив, то прошедшие выборы могли иметь совсем другие последствия. И Кремль пугает даже память о Немцове…

5 176 6 24172 24.08
Kполитика, немцов, литва, общество, мнения
Новости

В Сирии готовится инсценировка химической атаки, утверждает Минобороны России По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, в провинцию Идлиб доставлены 8 емкостей с хлором…

5 37 6 5157
Блоги

Илья Булавинов главный редактор газеты «Ведомости»

Считаю оскорбления и нападки на моих коллег низостью Полагаю, что нападки Алексея Навального являются попыткой втянуть редакцию в его личные и политические разборки с Демьяном Кудрявцевым…

5 62 6 8785 23.08
Kнавальный, сми, мнения

Популярное за неделю

Новости

На Украине объяснили свой отказ забирать корабли из Крыма Если это сделать, страна потеряет аргумент в международных институтах

5 10 6 32354
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 89 6 126084 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 224 6 21216 22.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 38 6 521958 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 261 6 130802 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7206691
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3630323

Сегодня в эфире