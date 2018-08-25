Медведчук: Отбывающий наказание в российской колонии режиссер Олег Сенцов рано или поздно вернется на Украину

Отбывающий наказание в российской колонии режиссер Олег Сенцов рано или поздно вернется на Украину, и не страшно, если ради этого он напишет прошение о помиловании. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» рассказал лидер организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук добавил, что давить на Россию бесполезно, нужно вести переговоры.