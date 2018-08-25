Медведчук: Отбывающий наказание в российской колонии режиссер Олег Сенцов рано или поздно вернется на Украину
Отбывающий наказание в российской колонии режиссер Олег Сенцов рано или поздно вернется на Украину, и не страшно, если ради этого он напишет прошение о помиловании. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» рассказал лидер организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук.
Виктор Медведчук добавил, что давить на Россию бесполезно, нужно вести переговоры.
Комментарии26
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sergeev67 25 августа 2018 | 19:04
А если напишет прошение, а его не отпустят? Вот тут и думай. Если смысл.
homa_brutt 25 августа 2018 | 19:12
sergeev67: Не отпустят,а поменяют. Что будет правильно. А там ,хоть в Раду,хоть в АТО. Цирк должен гастролировать.
patrikk_1 25 августа 2018 | 19:19
Олег Сенцов рано или поздно вернется на Украину, и не страшно, если ради этого он напишет прошение о помиловании...
Какой же наивно-самонадеянный этот Витя Медведчук, сразу видно что он кум В.Путина, не знает он твёрдого как сталь украинского характера. Никакого прошения о помиловании Олег Геннадьевич писать не будет, а как настоящий украинский герой, он будет до конца двадцатилетнего срока сидеть голодный.
vezdehod 25 августа 2018 | 19:37
Продажная шкура...Олег Сенцов. естественно вернётся в Украину, но - без прошении о помиловании и , возможно. в гробу.
romashka__ 25 августа 2018 | 19:04
Не от ума. Проблема Украины - наличие в ней интеллектуалов.
nanarovsky 25 августа 2018 | 19:15
romashka__: Да...уж...бахата нынче дураками земля украинская.
poluputing 25 августа 2018 | 19:23
nanarovsky: да.. уж..недаром украинец Королёв обезьянку мокшанскую Гагарина в космос запустил
nanarovsky 25 августа 2018 | 19:30
poluputing: да.. уж..недаром украинец Королёв обезьянку мокшанскую Гагарина в космос запустил
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Хтож спорит, есть умные украинцы, а есть рагульское быдло которое сейчас там в Киеве зигует и в раде заседает и правительстве. Которые там мове учат всех подряд...
homa_brutt 25 августа 2018 | 19:32
poluputing: /недаром украинец Королёв.../
О, и тут адепты панукраизма резвятся... Жги ищо! Про украино-персидские войны. В частности, про протохохла, который вывел войска Дария в тыл трёмстам спартанцам)))
osinizatorecha 25 августа 2018 | 19:34
poluputing: Из вики
Сергей Королёв родился 30 декабря 1906 (12 января 1907) года в городе Житомире в семье учителя русской словесности Павла Яковлевича Королёва (1877—1929), родом из Могилёва, и дочери нежинского купца Марии Николаевны Москаленко (Баланиной) (1888—1980)[3]. Ему было около трёх лет, когда Павел Королёв ушёл из семьи. Маленького Серёжу отправили в Нежин к бабушке Марии Матвеевне (1867—1936) и дедушке Николаю Яковлевичу Москаленко (1859—1921).
blinorozhiy_chmo 25 августа 2018 | 19:22
Бандит-бандеровец с погонялом "Режиссер" действительно выйдет, и не рано, и не поздно, а ровно тогда, когда будет положено по Суду. (Или вообще не будет).
Вот если, конечно, в питании будет повоздержаннее, ожирение может подорвать здоровье. "Голодовка" по-бандеровски - не шутка.
tv_victim 25 августа 2018 | 19:11
А почему бы и нет? Поголодать двадцать лет для хероя - плевое дело! А там и звонок.
poluputing 25 августа 2018 | 19:14
Послушай Медведчука и поступай иначе. Эта тварюка, подняшаяся на продаже украинских патриотов, верой и правдой служившая КГБ должна догнать Бузину, а не советы давать. Скажи мне , кто твой кум.... ?
ymnik29 25 августа 2018 | 19:15
Медведчук кум вашего куйла и другого оно сказать не могло .
grey 25 августа 2018 | 19:21
А пошел он, пособник дуремара
rus095 25 августа 2018 | 19:24
Не отдадим вам,хохлам гениального режиссера Сенцова! Вон отдали вам Наденьку Савченко- а вы ее в тюрьму упекли. А в нашей тюрьме Наденька умудрилась голодая- поправиться на 12 кг! Вон Сенцов тоже голодает по примеру Савценко- тоже наверное выйдет похудевшим до 150 кг. А ну как отдадим вам этого гения- вы же уморите надежду мирового кино.
ura_123 25 августа 2018 | 19:29
rus095: И не жалко тебе сержанта Агеева и ещё 35 россиян томящихся в украинских застенках на воде и сале?
poluputing 25 августа 2018 | 19:33
rus095: а на хрена вам Сенцов? У вас свой Серебренников благополучно посиживает. А Надюху Медведчук попортил. Этот куманёк и не таких в грех вводил. Недаром с ботокснорылым в дёсна, два сапога - пара
buzukin1908 25 августа 2018 | 19:30
Тушкой или чучелом - непременно! При такой-то голодовке - обязательно и скоро :)
bokken 25 августа 2018 | 19:34
Да-да, Медведчук, рано или поздно... живой или мёртвый...
Иногда лучше жевать, чем говорить...
zukus 25 августа 2018 | 19:38
Как только Сенцов закончит спецподготовку, так его и вернут. Должен же кто-то заменить Надию Саученко.
Мой папа Ленин, Мать - Надежда Крупская.
А дядя мой - Калинин Михаил.
И жили вместе мы на Красной площади,
И к нам усатый Сталин приходил.
(с) сериал "Апостол" :)
joseph_gebbels 25 августа 2018 | 19:47
Так он что ещё не сдох? Он же не прекращал голодовку, или прекращал?
Воистину история повторяется два раза. Ирландская голодовка была трагедией, а украинская голодовка-фарс.
vincenttt 25 августа 2018 | 19:49
"..вернётся на Украине" трупом или инвалидом?...В каком виде гражданин Украины Сенцов вырвется из гэбистских конечностей гопника подзаборного?
joseph_gebbels 25 августа 2018 | 19:52
vincenttt: он голодает по собственному желанию. Блуд - дело добровольное.
homa_brutt 25 августа 2018 | 19:57
vincenttt: /В каком виде гражданин Украины...вырвется.../
Да хоть в виде компоста. У терроризма нет национальности.
vincenttt 25 августа 2018 | 20:00
homa_brutt: Это вы о гопнике вояки которого сбили малазийский "Боинг"?