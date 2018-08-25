Алексея Навального увезли из ОДВ «Даниловский» с подозрением на перелом мизинца левой руки

Об этом «Эху Москвы» сообщила пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш. По ее словам, травму Навальный получил сегодня при задержании возле своего дома. Куда отвезли Навального, Ярмыш не уточняет. В то же время, она предполагает, что задержание произошло в рамках протокола от 31 января этого года, — видимо, за митинг от 28 января в рамках так называемой «Забастовки избирателей», по которому суда так и не было.

Ярмыш пишет, что Навального, скорее всего, оставят в полиции до понедельника — когда состоится суд.