Алексея Навального увезли из ОДВ «Даниловский» с подозрением на перелом мизинца левой руки
Об этом «Эху Москвы» сообщила пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш. По ее словам, травму Навальный получил сегодня при задержании возле своего дома. Куда отвезли Навального, Ярмыш не уточняет. В то же время, она предполагает, что задержание произошло в рамках протокола от 31 января этого года, — видимо, за митинг от 28 января в рамках так называемой «Забастовки избирателей», по которому суда так и не было.
Ярмыш пишет, что Навального, скорее всего, оставят в полиции до понедельника — когда состоится суд.
Комментарии41
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balya 25 августа 2018 | 18:40
Не удивительно. Продержат до понедельника, там - скорый и несправедливый (впрочем как всегда) суд и арест на 30 суток, чтобы "выборы" не скомпрометировал.
alexsokol777 25 августа 2018 | 18:42
balya:
Мизинец?
Ну для сисяна в жопе мизинцем ковыряться как-то нелепо после оргий с соратниками из гей-порно аса.
В ухе ковырял иили в носу?
Кьявавый гежим
:(((
laksap 25 августа 2018 | 19:47
alexsokol777:
Вот и ответ на новые разоблачения.
alex_omsk1 25 августа 2018 | 19:59
alexsokol777: Опять . кремлебот. со своей мамашей перепутал?
blinorozhiy_chmo 25 августа 2018 | 18:44
Это не Яшин-клоун у него в прошлый раз прыщ на ж*пе фотографировал?
Теперь вот царапина мизинца, а яшки-дурачка нет... Что же делать??!!!!
kukrynx 25 августа 2018 | 19:59
blinorozhiy_chmo: Что же делать?
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Убейся ап стену
aleko_1 Александр Королев 25 августа 2018 | 18:46
balya: Фамилию судьи обнародуйте пожалуйста
idruker 25 августа 2018 | 18:55
aleko_1: .. и если можно физиономию тоже. Страна должна знать своих героев, а уж их дети и далекие потомки тем более
vezdehod 25 августа 2018 | 19:00
Скоро будут судить за события 1917 года 9 сентября наносу и - этим всё сказано.
ormanov 25 августа 2018 | 19:19
vezdehod: 9 сентября наносу и - этим всё сказано.
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Добьются обратного. Беспредел приведет к большему выходу на демонстрацию, особенно молодежи.
grey 25 августа 2018 | 19:18
balya: Дрожит оленевод. А чего дрожать-то? Все же расписано и схвачено. А боится, что буча не понравится пахану. А его место в престольной исключительно им и определяется. А народ, что потянется к урнам, он в оленьей упряжке видел. Так, а кто потянется? Холопы с намыленной шеей. Вон их сколько на Эхе выстроилось лизнуть, куда поглубже
balamuto 25 августа 2018 | 18:44
Вот кто нибудь задался вопросом, а вот почему его с ( двумя сроками условно!!! ), не сажают в тюрьму.а каждый раз дают максимум 15 суток.??? Нонсенс.
spb_aborigen 25 августа 2018 | 18:51
Ответ очевиден: боятся.
stakanoff 25 августа 2018 | 18:56
spb_aborigen: Да, Леха страшен во гневе - как трахнет мизинцем!
spb_aborigen 25 августа 2018 | 19:21
Полагаю тебя товарищ майор давно трахает.
И вовсе не мизинцем.
pavelmistery 25 августа 2018 | 18:56
balamuto: Бояться, ведь он популярен, особенно среди молодежи. Властям не нужна дополнительная головная боль, Навальный пока не представят для них серьёзно угрозы.
tv_victim 25 августа 2018 | 18:56
balamuto: Да еще, небось, регулярно присваивают очередные звания.... А уж премиями просто осыпают! Неужели не понятно, что он просто стукач-провокатор на окладе?
idruker 25 августа 2018 | 18:57
balamuto: Сильная власть, пользующаяся поддержкой народа, закатала бы без всякого повода и не поморщилась бы. Но у них все тртещит по швам, страна расползается, почва горит под ногами - им еще не хватало землетрясения внутреннего и внешнего из-за беззаконного ареста Навального
shadowgabriel 25 августа 2018 | 20:08
idruker: Закатывать-то надо совсем других. Тех, кто этот всероссийский цирк устраивает к любой значимой дате. Как ни смешно, получается, что Навальный сам регулирует свои посадки: как объявит об очередном митинге - так его и сажают. И не понимают. насколько они убоги и гнусны в своем рвении.
parasuk_ 25 августа 2018 | 18:59
balamuto: ценный агент :)
galina6837 25 августа 2018 | 19:04
balamuto:
Магнитский во снах по ночам приходит
alexsokol777 25 августа 2018 | 19:35
galina6837: Магнитский во снах по ночам приходит
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К Браудеру?
max3446 25 августа 2018 | 18:52
Группа школьников собралась возле одного из московских изоляторов временного содержания, требуя денег от оппозиционера ничтожества наврального. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Учащиеся напомнили, что унылое днищенское дно обещал отсудить по 10 тысяч евро для каждого задержанного на антикоррупционных митингах, прошедших 26 марта в десятках городов России, и призвали его сдержать слово.
Журналисты уже подсчитали, что горе-оппозиционеру придется раскошелиться на 433,5 миллиона рублей.
Где деньги, ничтожество! Тварь, выплати школоте что обещал! А мизинец более чем уверен он сам себе сломал, ведь либерасты славятся таким. Например по слухам любовник мутанта с 46 размером ноги сам организовал нападение на себя где ему якобы по голове палкой ударили, что конечно же ложь.
idruker 25 августа 2018 | 19:03
max3446: брехун
galina6837 25 августа 2018 | 19:10
max3446:
группе Росгвардии картоху перед арестом выдали хоть ?
abuvgrobu 25 августа 2018 | 18:53
Подозрение на перелом мизинца... Не жилец... Пристрелить, чтобы не мучился)))))
tv_victim 25 августа 2018 | 18:54
Совсем заврался провокатор! В носу, что ли, ковырял, когда строчил доносы?
parasuk_ 25 августа 2018 | 18:55
Меньше в носу ковыряться надо было. Совсем навальный одичал тусуясь со своими малолетними быдланами
tenisfun 25 августа 2018 | 19:43
parasuk_: Вот когда тебе в опу бутылку вставят/, вот тогда и посмеёмся, над эффективной клизмой.
denobenen 25 августа 2018 | 19:03
Вот и Пригоженская падаль нашла тему чтобы пообщаться с друг другом и поставить друг другу лайки.
eduard53 25 августа 2018 | 19:14
Забавно, как эта шпана лепит на Навального ярлык кремлядского агента. Так и хочется пожелать им стать такими агентами со всеми сопутствующими - судимостями-арестами-штрафами и братом-заложником в тюрьме ...
sergeoa 25 августа 2018 | 19:26
eduard53: ага мало того, что зелёнкой облили, теперь ещё и пальчик сломали
paul_2105 25 августа 2018 | 19:04
Повод найдут. Жулики...
nata_roo 25 августа 2018 | 19:08
Как мной и прогнозировалось. У Кремля есть два варианта: 1) отменить свои же митинги 9 сентября (ЛФ и Алеша) - если народ не будет рваться на улицу (текущее настроение людей), либо 2) взять протест под свой контроль и заменить его квази-протестом (как это было 5 мая, 1 и 29 июля; это если народ будет рваться на улицы). Псевдо-задержание Алеши пока картину не проясняет...
sergeoa 25 августа 2018 | 19:09
надо бы ещё и зелёнкой облить
dmitry35 25 августа 2018 | 19:13
О, Боже, только не это. Опять санкции, падение рубля, паралич на фондовых биржах... Ну ладно мизинец, но не левой же руке. Это вообще катастрофа. Он же тихо сам с собою, левою рукою....
buzukin1908 25 августа 2018 | 19:14
Тренируется штоле еще и ... сдуру сломать? А то как-то пошло и некошерно этот мизинец выглядит, как-то мелко. Ломать так ломать!
evgeny_biolog 25 августа 2018 | 19:19
У царевича Алексея была гемофилия, но, когда его вели в подвал расстреливать, это никого не волновало ...
dmitry35 25 августа 2018 | 19:46
evgeny_biolog: Тех, кто вёл и расстреливал царевича Алексея, уже нет. Вы кому сейчас предъявляете претензии?
chichanik 25 августа 2018 | 19:23
Типичная травма,если в череп неудачно кому-нибудь закать.
И,между прочим, больно.
addi 25 августа 2018 | 20:01
Кое-кто нарывается на очередные санкции. А это не заржавеет....