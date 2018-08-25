Движение поездов из Москвы во Владимир сейчас сильно затруднено

Как передает ТАСС, электрички между станциями Храпуново и Есино не ходят с 16:30. Машинист одного из поездов свидетельствует, что на путях выстроилась многокилометровая пробка. О причинах остановки и сроках возобновления сообщения пока ничего неизвестно. Пассажиры – в основном дачники – открывают двери, покидают поезда и возвращаются на предыдущие станции.

Между тем, центральная пригородная пассажирская компания подтверждает отмену ряда электричек горьковского направления и объясняет это техническими причинами. Что именно произошло, не уточняется.