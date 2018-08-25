Движение поездов из Москвы во Владимир сейчас сильно затруднено
Как передает ТАСС, электрички между станциями Храпуново и Есино не ходят с 16:30. Машинист одного из поездов свидетельствует, что на путях выстроилась многокилометровая пробка. О причинах остановки и сроках возобновления сообщения пока ничего неизвестно. Пассажиры – в основном дачники – открывают двери, покидают поезда и возвращаются на предыдущие станции.
Между тем, центральная пригородная пассажирская компания подтверждает отмену ряда электричек горьковского направления и объясняет это техническими причинами. Что именно произошло, не уточняется.
Комментарии5
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tv_victim 25 августа 2018 | 18:37
"Москва-Петушки"....
meteor1908 25 августа 2018 | 18:38
Небось, Навальный сбежал - ищут.
rusof_ob 25 августа 2018 | 18:54
Храпуново, Есино, Гадюкино, Путино.... Мокшания, плять.
jetsam 25 августа 2018 | 19:15
спортивная травма у паровоза "недмион".
путя сбились.
evgeny_biolog 25 августа 2018 | 19:31
"Пассажиры – в основном дачники – открывают двери"
Сами открывают что ли?