Один ребенок погиб еще двое пострадали от взрыва снаряда времен войны в Курской области
Как передает ТАСС, возбуждено два уголовных дела. Сообщается, что дети обнаружили боеприпас, когда играли в овраге, в поселке Генеральский. Состояние одного из раненых медики оценивают как тяжелое.
Комментарии15
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philanthrop 25 августа 2018 | 18:59
Твари. Облагораживают войну и армию. А в итоге дети гибнут.
drgonish 25 августа 2018 | 19:22
philanthrop:
Человек рос под облагораживанием маминой юбки.
Иным истерику объяснить сложно.
philanthrop 25 августа 2018 | 19:38
drgonish: Пригожинский ублюдок. Я сам в детстве находил и бросал в костер патроны и гранаты. Сейчас дрожь берет от того что могло произойти. И все балгодаря красивым советским фильмам про войну. И в отличие от тебя ЧМО клацающем по клаве за копейки, закончил суворовское училище с отличием. Но хватило ума понять что война это зло, и дивиденты получают только всякие димоны и путины. Тварь
nestor199 25 августа 2018 | 19:51
philanthrop: Ну что сказать? Сударь, Вы ублюдок.
nestor199 25 августа 2018 | 19:58
drgonish: В Волгоградской области два-три подрыва на боеприпасе времен ВОВ "норма". В центре города регулярно поднимают авиабомбы. Копаешь грядку на даче - осколки никак не кончаются.
philanthrop 25 августа 2018 | 20:01
nestor199: Еще одна проститутка выползла. Если отдашься пригожину больше заработаешь. Иди старайся.
tv_victim 25 августа 2018 | 19:01
В стране херова туча всяких спецслужб и разного рода силовиков. А боеприпасы уже более 70 лет находят дети или просто случайные люди. Почему не проводится систематическая инженерная разведка и разминирование? Чем занимаются эти многочисленные "органы"?
paul_2105 25 августа 2018 | 19:06
tv_victim: А когда же дачи строить?
drgonish 25 августа 2018 | 19:29
tv_victim:
[Почему не проводится систематическая инженерная разведка и разминирование?]
Есть мнение, что коллективный идиотизм - главная причина недопустимости честных выборов ни в одной стране мира. Иногда в этом я сомневаюсь, но сомнения быстро развеиваются.
student_ru_ru 25 августа 2018 | 20:08
drgonish: Но вряд ли индивидуальный идиотизм несменяемого вождя при этом есть панацея.
nestor199 25 августа 2018 | 20:06
tv_victim: Этим летом в Волгограде на пляже авиабомбу нашли. А пляж, перед открытием купального сезона, обследуют каждый год. При проведении ремонтно-строительных работ авиабомбы находят постоянно.
vatnegdead 25 августа 2018 | 19:05
"можем повторить" - "смогли и повторили" ©
evgeny_biolog 25 августа 2018 | 19:28
В поселке Генеральский овраги с войны никто кроме детей не осматривал что ли?
vot_eto_da 25 августа 2018 | 19:47
evgeny_biolog: Овраги имеют свойство осыпаться. В частности, при ливневых осадках. То, что было на глубине, недоступной для миноискателей, может оказаться на поверхности.
Произошла трагедия, можно только соболезнования высказать
igor1945 25 августа 2018 | 20:02
Все потому, что государство не в состоянии обеспечить организованный отдых детям, вот они гибнут без присмотра. А Росгвардия "питается" за счет налогов родителей этих детей по завышенным димоном ценам.