По-прежнему ничего неизвестно о причинах задержания в Москве Алексея Навального

Оппозиционный политик уже несколько часов находится в ОВД Даниловский. У оппозиционного политика отобрали телефон.



Адвокатов к Навальному не пускают. В окружении навального задержание связывают с анонсированным на 9 сентября митингом против пенсионной реформы.

