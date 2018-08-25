По-прежнему ничего неизвестно о причинах задержания в Москве Алексея Навального
Оппозиционный политик уже несколько часов находится в ОВД Даниловский. У оппозиционного политика отобрали телефон.
Адвокатов к Навальному не пускают. В окружении навального задержание связывают с анонсированным на 9 сентября митингом против пенсионной реформы.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
irinakingsize1 25 августа 2018 | 18:38
Кира Ярмыш:
\\Алексея Навального только что увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца левой руки. Это его так задерживали. Его задерживали пятеро ОМОНовцев 2-го оперполка\\
Псины стараются
alexsokol777 25 августа 2018 | 18:47
irinakingsize1:
В ухе или в носу ковырялся сисян?
Аккуратнее нужно с адвокатом общаться, не совать мизинец в отверстия, ярмыш то и бещ сисяна оргазм получит.
Там шендерович с матрасом и касьянов с виагрой ждут
sekretniy_fizik 25 августа 2018 | 19:33
Йехо, а чего твой штатный провокатор Алёшенька до сих пор не отсудил в ЕСПЧ по десять тысяч евро ( каждому ) тем малолетним дебилам, что скакали по крышам павильонов на Тверской 12-го июня прошлого года? Обещал ведь это клятвенно в своем обращении в Сети перед этим "митингом". Выходит, кинул этих талпойопов твой Алёшенька? Ну, оно и не удивительно. Кстати, Йехо, ты не курсе, а на какие шиши он всю эту свою шоблу содержит - пресс-секретарь, личный адвокат и т.д и т.п? Средства на это нужны немалые. А ведь Алёшенька ( как и его жена Юленька ) который год безработные, да еще детей двое. Только не надо петь песни про добровольные пожертвования неких неравнодушных граждан.
nanarovsky 25 августа 2018 | 18:39
Может он там бухает с товарищем майором, а вы тут вой подняли 37-ой, путинбаица....
chapter_2 25 августа 2018 | 18:39
Свободу Алексею Навальному !
Борьба с коррупцией, это не только с незаконным обогащением, это - борьба за верховенство права, то есть за подчинение закону и равенство всех граждан перед законом.
Полицейский произвол и есть преступное пренебрежение верховенством права...
nanarovsky 25 августа 2018 | 18:42
chapter_2: Свободу Алексею Навальному !
======================
Апять шота украл...или жинку побил...аферист.
chapter_2 25 августа 2018 | 18:45
nanarovsky: Пригожинский тролль - раковый вирус в теле России...
stakanoff 25 августа 2018 | 18:45
chapter_2: Свободу попугаям!
salut__521 25 августа 2018 | 18:41
За январский митинг в августе - это интересное силовое решение, причём даже уже не обнаглевшее, а оборзевшее...
alexsokol777 25 августа 2018 | 18:56
salut__521: За январский митинг в августе - это интересное силовое решение
---
А вы верите ярмыше?
Меня до сих пор плражают шизики болотные полным отсутствием критического мышления.
Завтра эта патоллгическая лгунья скажет, что Путин велел ей убить навального т всё ваше тупое стадо будет искренне возмущаться
:))))))
Мозг включи, дебил майдагутый, и дождись заявления полиции.
Заявление нужно искать на сайте полиции, а не в фейкосми типа эха.
Ага?
balya 25 августа 2018 | 18:46
А разве "этим" нужна причина для задержания? Наверное, дорогая картошечка, которую закупает Золотов для росгвардии, виновата.
sergeoa 25 августа 2018 | 18:55
как говорится довыёживался дважды судимый будущий президент 20!8
abuvgrobu 25 августа 2018 | 19:00
Леха Анальный ни дня не работал, а всё про пенсии школоте парит и на митинги зовет...
gvzdk 25 августа 2018 | 19:10
abuvgrobu: "abuvgrobu
25 августа 2018 | 19:00
Леха Анальный ни дня не работал, а всё про пенсии школоте парит и на митинги зовет.."
И что - у нас министр труда тоже ни дня не работал, а министр обороны ни дня не служил - страна такая....