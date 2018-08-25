Юристы ФБК до сих пор не могут попасть в ОВД «Даниловский», где находится задержанный оппозиционер Навальный

Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) до сих пор не могут попасть в ОВД «Даниловский», где находится в данный момент задержанный оппозиционер Алексей Навальный. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист ФБК Александр Помазуев.

«После задержания Навального в ОВД по Даниловскому району сразу объявили план «крепость», отказываются пускать защитников, которые находятся около ОВД и уже положили на стол нотариальные доверенности. И соответственно, что сейчас происходит с Алексеем Навальным, и в каком статусе он находится, в чем его обвиняют, неизвестно, защитники эту информацию получить не могут», — сказал он.

А.Помазуев также пояснил, что объявленный план «крепость» означает, что ОВД по Даниловскому району угрожает «непосредственно опасность нападения террористов и его захвата какими-то террористическими ячейками». «Для этого туда призывается под ружье весь личный состав, в ОВД нельзя ни попасть, ни выйти. Что, конечно же, не так, люди заходят и выходят, предъявляя удостоверения, не пускают только защитников по делу Навального», — сообщил он.

Никакой информации, по словам юриста, за что конкретно задержали Алексея Навального, из официальных источников до сих пор нет.

«Сегодня А.Навального задержали на выходе из собственного дома, никакой причины не было названо, сразу забрали телефон, что законом не предполагается. Возможно, это связано с проведением публичной акции 9 сентября, или с любой другой акцией, потому что давно известно, что преследование Навального носят политический характер. И задача правоохранительных органов только как-то попытаться юридически придать этому вид законности», — заключил А.Помазуев.