Правительство поручило Минюсту разобраться в вопросе с лишением беременных в СИЗО добавок к питанию
Правительство поручило Минюсту разобраться в ситуации с лишением беременных и несовершеннолетних в СИЗО добавок к питанию. О том, что им урезали рацион, ранее сообщили представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Осужденным беременным женщинам, кормящим матерям, несовершеннолетним, больным, а также людям с инвалидностью 1 и 2 группы полагаются повышенные, а не пониженные нормы питания, сообщили в пресс-службе правительства. Там подчеркнули, что соответствующее постановление появилось еще в апреле. В связи с публикациями в прессе по данной теме, кабмин дал распоряжение Минюсту разобраться в ситуации, говорится в сообщении. Ранее члены московской ОНК рассказали «Коммерсанту», что кормящих матерей, подростков и беременных, содержащихся в СИЗО, лишили дополнительных продуктов: масла, сыра, творога, молока и овощей. Как пояснили правозащитникам в УФСИН, рацион им изменили на основе того самого постановления, на которое сегодня сослались в правительстве. Оно, как утверждают в ведомстве, как раз предписывает ликвидировать так называемые добавки к нормам питания.
Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов сообщил ТАСС, что СПЧ подключится к решению этого вопроса. В аппарате уполномоченного по правам ребенка агентству также завили, что обратятся в УФСИН за разъяснением.
Комментарии7
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sparky 25 августа 2018 | 18:36
Как пояснили правозащитникам в УФСИН, рацион им изменили на основе того самого постановления, на которое сегодня сослались в правительстве. Оно, как утверждают в ведомстве, как раз предписывает ликвидировать так называемые добавки к нормам питания.
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Я ж говорю, Димон головой сильно ударился. И похоже уже давно, возможно в детстве. Сейчас последствия... для всех.
zloy_sok 25 августа 2018 | 18:39
Духовно так,...Ладно бы икры и лобстеров лишили, так нет молока и овощей с творогом....
nikolaitschi 25 августа 2018 | 18:42
Даже младенцев не пожалели. Они-то при чем?
zloy_sok 25 августа 2018 | 18:54
nikolaitschi: Библию читали? помните с чего там все началось?
lisaws 25 августа 2018 | 18:46
Правительство разрешило правительству проверить действия правительства?
archibald_dandy_esquire 25 августа 2018 | 18:49
в то самое время, когда правительство и дупские партии всеми силами борются против лишнего населения, ненужных беременных женщин, подростков, всяких инвалидов, больных и пенсионеров - кто-то в это время подкармливает эти нецелесообразные социальные группы даже в СИЗО!
прекратить немедленно и лишить питания всех сидящих и подследственных - большинство бандерлогов говорит решительно: "тюрьма это не курорт!"
evgeny_biolog 25 августа 2018 | 19:37
"Минюсту разобраться в вопросе с лишением беременных в СИЗО добавок к питанию"
А если Минюсту придутся по вкусу добавки к питанию и оно само их съест?