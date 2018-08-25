Правительство поручило Минюсту разобраться в вопросе с лишением беременных в СИЗО добавок к питанию

Правительство поручило Минюсту разобраться в ситуации с лишением беременных и несовершеннолетних в СИЗО добавок к питанию. О том, что им урезали рацион, ранее сообщили представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Осужденным беременным женщинам, кормящим матерям, несовершеннолетним, больным, а также людям с инвалидностью 1 и 2 группы полагаются повышенные, а не пониженные нормы питания, сообщили в пресс-службе правительства. Там подчеркнули, что соответствующее постановление появилось еще в апреле. В связи с публикациями в прессе по данной теме, кабмин дал распоряжение Минюсту разобраться в ситуации, говорится в сообщении. Ранее члены московской ОНК рассказали «Коммерсанту», что кормящих матерей, подростков и беременных, содержащихся в СИЗО, лишили дополнительных продуктов: масла, сыра, творога, молока и овощей. Как пояснили правозащитникам в УФСИН, рацион им изменили на основе того самого постановления, на которое сегодня сослались в правительстве. Оно, как утверждают в ведомстве, как раз предписывает ликвидировать так называемые добавки к нормам питания.

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов сообщил ТАСС, что СПЧ подключится к решению этого вопроса. В аппарате уполномоченного по правам ребенка агентству также завили, что обратятся в УФСИН за разъяснением.