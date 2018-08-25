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18:02, 25 августа 2018

Полиция задержала сегодня нескольких человек на памятной акции на Красной площади

Ее участники вышли к стенам Кремля по случаю 50-летия со дня проведения известной демонстрации против ввода войск Варшавского договора в Чехословакию.

Все произошло практически так же, как и полвека назад. Задерживать начали около полудня, как только собравшиеся попытались развернуть плакат «За нашу и вашу свободу». Точно такой же принесли с собой в августе 1968 года те несколько человек, что решились публично выступить против подавления танками «Пражской весны». Правда, сегодня к этому плакату добавился еще один – «Свободу Сенцову». Его держала в руках внучка участницы тех событий Натальи Горбаневской Анна Красовицкая. В ОВД оказался и двоюродный брат другого участника, Вадима Делоне, Сергей Шаров-Делоне.

Полиция задержала также политика Леонида Гозмана. Позже всех троих отпустили, составив протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия, пишет ОВД-Инфо. Это может грозить штрафом до 20 тысяч рублей.

Ранее правоохранительные органы уже несколько раз задерживали участников акций в память о т.н. «Демонстрации семерых». 10 лет назад милиция разогнала акцию «День рождения свободы» на Красной площади. В 2013 году задержали 10 из 12 демонстрантов. Пару лет назад четверых участников в итоге оштрафовали.

Комментарии

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trekhgorny 25 августа 2018 | 18:17

«Мои товарищи и я счастливы, что смогли принять участие в этой демонстрации, что смогли хоть на мгновение прорвать поток разнузданной лжи и трусливого молчания и показать, что не все граждане нашей страны согласны с насилием, которое творится от имени советского народа. Мы надеемся, что об этом узнал и узнает народ Чехословакии. И вера в то, что, думая о советских людях, чехи и словаки будут думать не только об оккупантах, но и о нас, придает нам силы и мужество». Ната́лья Евге́ньевна Горбане́вская (26 мая 1936, Москва — 29 ноября 2013, Париж) — русская поэтесса и переводчица, правозащитник, участница диссидентского движения в СССР. Участница демонстрации 25 августа 1968 года против ввода советских войск в Чехословакию. Автор полутора десятков книг стихов; переводчик с польского, чешского, словацкого и французского[4].
Сегодня потомки вертухаев задерживают тех немногих неравнодушных граждан, которым дороги идеалы свободы.

cattt 25 августа 2018 | 18:24

trekhgorny: Даже по прошествии 50и лет перекрасившиеся коммуняги не могут переверивать слово СВОБОДА, оно для них, как кончик иглы Кощея, смерти подобен.

trans 25 августа 2018 | 18:19

Как была страна полицейским государством, так и осталась. Только вывеску сменила СССР на Россию.

yakovkh 25 августа 2018 | 18:31

Позор!!!

poluputing 25 августа 2018 | 19:07

yakovkh: и людей так же мало и СВОБОДА в таком же загоне и тот же трупешник проклятый рядом. Ничего в Мокшандии не меняется

spbdweller 25 августа 2018 | 18:48

"Свобода " была, есть и будет в России словом ругательным.

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