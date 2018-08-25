Полиция задержала сегодня нескольких человек на памятной акции на Красной площади

Ее участники вышли к стенам Кремля по случаю 50-летия со дня проведения известной демонстрации против ввода войск Варшавского договора в Чехословакию.

Все произошло практически так же, как и полвека назад. Задерживать начали около полудня, как только собравшиеся попытались развернуть плакат «За нашу и вашу свободу». Точно такой же принесли с собой в августе 1968 года те несколько человек, что решились публично выступить против подавления танками «Пражской весны». Правда, сегодня к этому плакату добавился еще один – «Свободу Сенцову». Его держала в руках внучка участницы тех событий Натальи Горбаневской Анна Красовицкая. В ОВД оказался и двоюродный брат другого участника, Вадима Делоне, Сергей Шаров-Делоне.

Полиция задержала также политика Леонида Гозмана. Позже всех троих отпустили, составив протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия, пишет ОВД-Инфо. Это может грозить штрафом до 20 тысяч рублей.

Ранее правоохранительные органы уже несколько раз задерживали участников акций в память о т.н. «Демонстрации семерых». 10 лет назад милиция разогнала акцию «День рождения свободы» на Красной площади. В 2013 году задержали 10 из 12 демонстрантов. Пару лет назад четверых участников в итоге оштрафовали.