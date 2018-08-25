Столичные полицейские задержали Алексея Навального возле его дома в Москве
Сейчас он находится в ОВД «Даниловский». Причины задержания неизвестны. Телефон у Навального отобрали, но он успел сделать звонок своему пресс-секретарю Кире Ярмыш.
Адвокат Навального Ольга Михайлова подтвердила ТАСС информацию о задержании, но к Навальному ее пока не пускают.
Юрист ФБК Александр Помазуев сейчас находится в ОВД Даниловский. Он не исключает, что задержание Навального может быть связано с анонсированным на 9 сентября митингом против пенсионной реформы.
Официальных комментариев правоохранительных органов до сих пор нет. Сегодня глава столичного Департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил ТАСС, что власти Москвы все-таки рассмотрят заявку сторонников Навального 9 сентября. Буквально накануне тот же Черников утверждал, что заявку рассматривать не будут, так как она, по его словам, подана преждевременно. За пару дней до этого сам Алексей Навальный анонсировал предстоящий митинг на своем ЮТьюб-канале Навальный LIVE.
В любом случае, учитывая последние заявления мэрии, акция 9 сентября считается пока несогласованной.
Комментарии25
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lion64__2 25 августа 2018 | 18:04
"...
Сзади налетели, начали топтать,
Кто же меня будет с «кичи» вынимать?
Но время прокукует, и в последний раз
Нинку поцелую пулей между глаз, я знаю..."
patrikk_1 25 августа 2018 | 18:13
Он не исключает, что задержание Навального может быть связано с анонсированным на 9 сентября митингом против пенсионной реформы...
Может это на него Евгения Альбац подала, за нарушения авторских прав, видно ведь было что это она или её журналисты раскопали историю с квартирой мамани В.Володина?
r88w556xl4 25 августа 2018 | 18:16
Связи у Лёхи в полиции, задумал на киче отсидеться во время акций протеста. Зачем оно ему, ведь в Ютубе бубнить комфортнее и безопаснее, чем на незаконных митингах горлопанить с риском срок получить.
r88w556xl4 25 августа 2018 | 18:18
Кстати, какой уж раз этот деятель сливается накануне протестных заварух.
alexsokol777 25 августа 2018 | 18:21
r88w556xl4:
Теперь на эхе будут без перерыва
Карнавальный задержан
Карнавальряй пёрнул
Карнавальному хочется пить
Карнавальногт отвели в туалет
Карнавального опустили головой в унитаз
Карнавального толкнули
sergeoa 25 августа 2018 | 19:19
lion64__2: Сытый Лёха в колидоре лампочку винтил
Маня охнула от горя
И лишилась сил
sekretniy_fizik 25 августа 2018 | 19:20
Йехо, а чего твой штатный провокатор Алёшенька до сих пор не отсудил в ЕСПЧ по десять тысяч евро ( каждому ) тем малолетним дебилам, что скакали по крышам павильонов на Тверской 12-го июня прошлого года? Обещал ведь это клятвенно в своем обращении в Сети перед этим "митингом". Выходит, кинул этих талпойопов твой Алёшенька? Ну, оно и не удивительно. Кстати, Йехо, ты не курсе, а на какие шиши он всю эту свою шоблу содержит ( пресс-секретарь, личный адвокат и т.д и т.п )? Средства на это нужны немалые. А ведь Алёшенька ( как и его жена Юленька ) который год безработные, да еще детей двое. Только не надо петь песни про добровольные пожертвования неких неравнодушных граждан.
tv_victim 25 августа 2018 | 18:06
Спасают поганца-провокатора! Опять на чаек пригласил товарищ майор. Сейчас, небось, сидит и привычно пишет доносы..... После 9-го его отпустят, а спровоцированные им люди могут реально пострадать.
jeremey 25 августа 2018 | 18:10
tv_victim: на провокаторе шапка горит, то есть на тебе.
alexsokol777 25 августа 2018 | 18:25
Ещё год назад Карнавальный был за повышение пенсионного возраста, но ловко переобулся.
:)))))
Лживый аферист, мошенник и вор выщывает только смех своими бредовыми акциями.
Ещё бы митинг против старения человека провёл или против похолодания.
:)))))
pusto1 25 августа 2018 | 18:11
tv_victim: заказ получили от Вячеслава.
rihard 25 августа 2018 | 18:12
tv_victim: Хорошо на пенсии? Не хочется поработать до 70 лет?
nasar2 25 августа 2018 | 18:43
tv_victim: jeremey: Это ты провокатор похоже?
aleks50 Алексей Клубников 25 августа 2018 | 18:07
Вова втихую хочет грабить народ и оленевод ему в этом потворствует.
kamen_12 25 августа 2018 | 18:27
aleks50: Талант нужен, харизма что б народу понравиться, потом грабь сколько влезет. У Навального нет харизмы, топором хлопец вырублен.
banyi3 25 августа 2018 | 18:09
Юля, зараза , плохо кормит!! Нет бы щец!!! )))
olgavik 25 августа 2018 | 18:17
banyi3: //Нет бы щец!!! )))//
Учи свою жену щи варить.
osinizatorecha 25 августа 2018 | 18:12
Потом Лёха благополучно будет опять жрать лобстеров в гденить в Италии а на лошков будут уголовные дела заводить после "акций -борьбыскрававорэжимом".
egorkaaa 25 августа 2018 | 18:15
Ботакс трусливый рулит. Сука конченная.
nanarovsky 25 августа 2018 | 18:32
egorkaaa: Ботакс трусливый рулит. Сука конченная.
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Не ссыте там...пасаны уже выехали спасать Лёху....данка и рамашка с ними....
agamasat 25 августа 2018 | 18:16
Закрывают проект "навальный", или задержали для инструктажа?
belovnikita 25 августа 2018 | 18:21
Инструкции своему сотруднику выдадут да и отпустят. И замаскировали типа "арест"
sergeoa 25 августа 2018 | 18:37
Давай ололошенька, посиди немного, можешь объявить даже голодовку по методу Васисуалия Лоханкина
sekretniy_fizik 25 августа 2018 | 19:04
sergeoa: Отрадно видеть, что не перевелись еще на сайте "ЭМ" начитанные юзеры. Только вот Васисуалий все же герой литературный. Так сказать, рожденный творческим союзом И.Ильфа и Е.Петрова. А вот метод, по которому голодала в застенках кровавого режима некая Надя Савченко ( в не столь далеком прошлом Герой Украины, парящаяся сейчас на нарах ), этому заурядному провокатору Алёшеньке явно подойдет. Помните, когда она сошла с трапа самолета в своей залежной? Одежда на ней чуть ли не по швам трещала. Походу, это она тогда так с голоду опухла.
sergeoa 25 августа 2018 | 19:06
sekretniy_fizik: да и режиссёру неудачнику голудование явно на пользу идёт