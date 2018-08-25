Столичные полицейские задержали Алексея Навального возле его дома в Москве

Сейчас он находится в ОВД «Даниловский». Причины задержания неизвестны. Телефон у Навального отобрали, но он успел сделать звонок своему пресс-секретарю Кире Ярмыш.

Адвокат Навального Ольга Михайлова подтвердила ТАСС информацию о задержании, но к Навальному ее пока не пускают.

Юрист ФБК Александр Помазуев сейчас находится в ОВД Даниловский. Он не исключает, что задержание Навального может быть связано с анонсированным на 9 сентября митингом против пенсионной реформы.



Официальных комментариев правоохранительных органов до сих пор нет. Сегодня глава столичного Департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил ТАСС, что власти Москвы все-таки рассмотрят заявку сторонников Навального 9 сентября. Буквально накануне тот же Черников утверждал, что заявку рассматривать не будут, так как она, по его словам, подана преждевременно. За пару дней до этого сам Алексей Навальный анонсировал предстоящий митинг на своем ЮТьюб-канале Навальный LIVE.

В любом случае, учитывая последние заявления мэрии, акция 9 сентября считается пока несогласованной.