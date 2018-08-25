Роман Абрамович сократил на 4% свою долю в «Первом канале»

По сведениям РБК, теперь бизнесмену принадлежит 20% телеканала. Как объяснили в Роскомнадзоре, в связи с получением Абрамовичем израильского гражданства, структура собственности телеканала приводится в соответствии с требованием закона «О СМИ». Иностранцам и лицам с двойным гражданством запрещено владеть более 20% компании – учредителя СМИ.