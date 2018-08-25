Роман Абрамович сократил на 4% свою долю в «Первом канале»
По сведениям РБК, теперь бизнесмену принадлежит 20% телеканала. Как объяснили в Роскомнадзоре, в связи с получением Абрамовичем израильского гражданства, структура собственности телеканала приводится в соответствии с требованием закона «О СМИ». Иностранцам и лицам с двойным гражданством запрещено владеть более 20% компании – учредителя СМИ.
Комментарии3
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roony 25 августа 2018 | 17:40
Бей жидов - спасай Россию !
Лучше бы Абраша Путина сократил - один вред от него.
student_ru_ru 25 августа 2018 | 17:45
Так он же явный иностранный агент. Как он может владеть самым патриотичным каналом страны, пусть и одной пятой его частью? А как это совместить с посадками за лайки и присвоением экстремизма за них? Эй, наверху, совсем ку-ку?
sokal123 25 августа 2018 | 18:02
Боится ,падла!