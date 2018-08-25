Z Архив новостей новости
5 14 6 588
17:32, 25 августа 2018

Бизнесмен Геннадий Тимченко собирается построить в Питере самый большой в мире хоккейный дворец

Бизнесмен и президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко собирается построить в Питере самый большой в мире хоккейный дворец. Как передает ТАСС, стройку планируется завершить к 2023 году. Она обойдется, ориентировочно, в 20 миллиардов рублей. Новая арена будет вмещать 22,5 тысячи человек. Тимченко подчеркивает, что это частное предприятие, и государство в финансировании проекта принимать участие не будет.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

danko1 25 августа 2018 | 17:35

Ну тот гражданин Финляндии и других стран наворовал в России столько, что 20 млрд. для него копейки.

tvitov66 25 августа 2018 | 17:51

danko1: плить-неперепелить, давай самый большой в солнечной системе!

sensei54 25 августа 2018 | 17:39

С бакланами разобрались. Как быть с голубями? Гадють, злодеи.

student_ru_ru 25 августа 2018 | 17:39

Шиза косит и без того обмельчавшие денежные ряды России.

roony 25 августа 2018 | 17:44

Очередная баклан-арена, хитрый план, опять "предприятие частное", а тырить будут из бюджета путинские подельники.

rusof_ob 25 августа 2018 | 17:44

22,5 тысячи это хорошо, теперь работающим 65-тилетним пидерцам будет чем заполнить свой досуг.

galina6837 25 августа 2018 | 17:57

rusof_ob:
это спортивная площадка для дожития до пенсии...
Вместо рабочих мест и принятия пищи - шайбу в зубы

ohrjr 25 августа 2018 | 17:48

Дурь!!! Будто бы на "свои" деньги...

dedctolet 25 августа 2018 | 17:56

ohrjr: ну конечно.Если тоннами продавать дурь,можно строить.Ну ещё строителей кинуть ,можно не один стадион построить.
Только вот,для кого?

dennik 25 августа 2018 | 17:52

Не каждый баклан любит клевать крышу футбольного стадиона ...

weeta 25 августа 2018 | 17:54

/// Геннадий Тимченко собирается построить в Питере самый большой в мире хоккейный дворец///
Щоб ему прилетело самой большой в мире шайбой.

aleks50 Алексей Клубников 25 августа 2018 | 18:00

Гигантомания. А играть в этом самом большом хоккейном дворце станет Вова на виолончели.

agamasat 25 августа 2018 | 18:01

Все чемпионаты Мира будут в гости к нам! Столицы мировых арен: Лефортово - Кресты!

pavelgen Павел Гендельман 25 августа 2018 | 18:03

Уважаемые господа! Какой добрый "бизнесмен"! На свои "кровные" построит ...! Вы верите? Я нет!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 августа Поздравить…

5 452 6 5402 20.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 165 6 12614 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 215 6 19902 22.08
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 58 6 6015 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 186 6 19852 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 181 6 19779 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 78 6 8436 20.08
Kмосква, мнения
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 52 6 6253 24.08
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 41 6 5155 24.08
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 10776 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 53 6 6754 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Блоги

Линас Линкявичус министр иностранных дел Литвы

Об открытии сквера имени Бориса Немцова Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…

5 345 6 45158 24.08
Kнемцов, литва, мнения
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 52 6 6887 20.08
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про сквер Немцова в Литве Почему уважение к Немцову есть преступление? Понятно почему. Потому что всем ясно, кто убил. Потому что, если бы Немцов был бы жив, то прошедшие выборы могли иметь совсем другие последствия. И Кремль пугает даже память о Немцове…

5 170 6 22983 24.08
Kполитика, немцов, литва, общество, мнения
Новости

В Сирии готовится инсценировка химической атаки, утверждает Минобороны России По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, в провинцию Идлиб доставлены 8 емкостей с хлором…

5 37 6 5045
Блоги

Илья Булавинов главный редактор газеты «Ведомости»

Считаю оскорбления и нападки на моих коллег низостью Полагаю, что нападки Алексея Навального являются попыткой втянуть редакцию в его личные и политические разборки с Демьяном Кудрявцевым…

5 62 6 8772 23.08
Kнавальный, сми, мнения

Популярное за неделю

Новости

На Украине объяснили свой отказ забирать корабли из Крыма Если это сделать, страна потеряет аргумент в международных институтах

5 8 6 31621
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 89 6 123241 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 215 6 19902 22.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 37 6 521398 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 261 6 130644 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7205343
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3630043

Сегодня в эфире