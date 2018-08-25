Бизнесмен Геннадий Тимченко собирается построить в Питере самый большой в мире хоккейный дворец
Бизнесмен и президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко собирается построить в Питере самый большой в мире хоккейный дворец. Как передает ТАСС, стройку планируется завершить к 2023 году. Она обойдется, ориентировочно, в 20 миллиардов рублей. Новая арена будет вмещать 22,5 тысячи человек. Тимченко подчеркивает, что это частное предприятие, и государство в финансировании проекта принимать участие не будет.
Комментарии14
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danko1 25 августа 2018 | 17:35
Ну тот гражданин Финляндии и других стран наворовал в России столько, что 20 млрд. для него копейки.
tvitov66 25 августа 2018 | 17:51
danko1: плить-неперепелить, давай самый большой в солнечной системе!
sensei54 25 августа 2018 | 17:39
С бакланами разобрались. Как быть с голубями? Гадють, злодеи.
student_ru_ru 25 августа 2018 | 17:39
Шиза косит и без того обмельчавшие денежные ряды России.
roony 25 августа 2018 | 17:44
Очередная баклан-арена, хитрый план, опять "предприятие частное", а тырить будут из бюджета путинские подельники.
rusof_ob 25 августа 2018 | 17:44
22,5 тысячи это хорошо, теперь работающим 65-тилетним пидерцам будет чем заполнить свой досуг.
galina6837 25 августа 2018 | 17:57
rusof_ob:
это спортивная площадка для дожития до пенсии...
Вместо рабочих мест и принятия пищи - шайбу в зубы
ohrjr 25 августа 2018 | 17:48
Дурь!!! Будто бы на "свои" деньги...
dedctolet 25 августа 2018 | 17:56
ohrjr: ну конечно.Если тоннами продавать дурь,можно строить.Ну ещё строителей кинуть ,можно не один стадион построить.
Только вот,для кого?
dennik 25 августа 2018 | 17:52
Не каждый баклан любит клевать крышу футбольного стадиона ...
weeta 25 августа 2018 | 17:54
/// Геннадий Тимченко собирается построить в Питере самый большой в мире хоккейный дворец///
Щоб ему прилетело самой большой в мире шайбой.
aleks50 Алексей Клубников 25 августа 2018 | 18:00
Гигантомания. А играть в этом самом большом хоккейном дворце станет Вова на виолончели.
agamasat 25 августа 2018 | 18:01
Все чемпионаты Мира будут в гости к нам! Столицы мировых арен: Лефортово - Кресты!
pavelgen Павел Гендельман 25 августа 2018 | 18:03
Уважаемые господа! Какой добрый "бизнесмен"! На свои "кровные" построит ...! Вы верите? Я нет!