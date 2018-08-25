Бизнесмен Геннадий Тимченко собирается построить в Питере самый большой в мире хоккейный дворец

Бизнесмен и президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко собирается построить в Питере самый большой в мире хоккейный дворец. Как передает ТАСС, стройку планируется завершить к 2023 году. Она обойдется, ориентировочно, в 20 миллиардов рублей. Новая арена будет вмещать 22,5 тысячи человек. Тимченко подчеркивает, что это частное предприятие, и государство в финансировании проекта принимать участие не будет.