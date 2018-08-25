В ярославской колонии №1 началась проверка заключенных и сотрудников
Как передает «Интерфакс», она должна выявить, как видео с пытками попало в СМИ. Источник агентства не исключил, что доступ к служебным видеозаписям могли иметь заключенные. Во ФСИН информацию пока никак не прокомментировали. Накануне «Новая газета» опубликовала еще одно видеосвидетельство пыток в ярославской ИК-1. На записи фигурируют те же сотрудники, что пытали заключенного Евгения Макарова.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
suzy 25 августа 2018 | 17:33
Главный вопрос не о пытках, а о том, кто имел доступ к видео. Да-а-а-а.
danko1 25 августа 2018 | 17:40
suzy: Это дно бандитского государства, которое создал Путин, в котором расследуются не преступления бандитов в погонах, а то, как информация в СМИ попала?
Питерские рулят.
yralez 25 августа 2018 | 17:34
Вот именно.....с этого и надо было ачинать.
Перекрыть пути, задавить правду в зародыше.
lin_sya 25 августа 2018 | 17:36
Ну, охренеть! Вместо того, чтобы выяснять, как это возможно, что в колонии регулярно пытают заключённых, они озадачились оглаской безобразных фактов! Людоеды.
nns33 25 августа 2018 | 17:47
lin_sya: Им надо найти канал утечки информации и перекрыть его. Понятно же,что расставаться с садистами они не желают.
rampa 25 августа 2018 | 18:03
а будут сажать тех, кто вместо того, чтобы наказать тех, кто пытал заключенных, ищет тех, кто это преступление раскрыл?
sparky 25 августа 2018 | 18:04
она должна выявить, как видео с пытками попало в СМИ.
=========================================================
Будут выпытывать.