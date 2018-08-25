В ярославской колонии №1 началась проверка заключенных и сотрудников

Как передает «Интерфакс», она должна выявить, как видео с пытками попало в СМИ. Источник агентства не исключил, что доступ к служебным видеозаписям могли иметь заключенные. Во ФСИН информацию пока никак не прокомментировали. Накануне «Новая газета» опубликовала еще одно видеосвидетельство пыток в ярославской ИК-1. На записи фигурируют те же сотрудники, что пытали заключенного Евгения Макарова.