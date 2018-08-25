Медведчук: Украинский режиссер Олег Сенцов рано или поздно вернется домой...

Уверенность в этом выразил лидер организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук, который не раз занимался вопросами обмена пленными. В интервью телеканалу «112 Украина» он сказал, что ничего страшного не случилось бы, если Сенцов написал ходатайство о помиловании. «Нам что – шашечки или ехать?» – подчеркнул Медведчук. В то же время, он признал, что в переговорах об освобождении Олега Сенцова сделана пауза. Медведчук подчеркнул, что давление на Россию в вопросе об обмене контпродуктивна и никакой пользы не принесет.