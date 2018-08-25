Медведчук: Украинский режиссер Олег Сенцов рано или поздно вернется домой
Уверенность в этом выразил лидер организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук, который не раз занимался вопросами обмена пленными. В интервью телеканалу «112 Украина» он сказал, что ничего страшного не случилось бы, если Сенцов написал ходатайство о помиловании. «Нам что – шашечки или ехать?» – подчеркнул Медведчук. В то же время, он признал, что в переговорах об освобождении Олега Сенцова сделана пауза. Медведчук подчеркнул, что давление на Россию в вопросе об обмене контпродуктивна и никакой пользы не принесет.
Комментарии12
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barkas 25 августа 2018 | 17:33
Этот знает о чем говорит.
black_velvet 25 августа 2018 | 17:35
barkas: Угу, кум Путена.
dorin1987 25 августа 2018 | 17:37
black_velvet: Если эта шкура заговорила, значит, царьку РФ уже припекает. Это радует. Огорчает только то, что параноик во главе режима РФ может вернуть замученного насмерть Сенцова...
/«Нам что – шашечки или ехать?»/ - Дай Боже тебе быть осужденным в чужой стране за мыслепреступление и быть под пыткой, как Сенцову, что бы думало, что булькаешь...
patrikk_1 25 августа 2018 | 17:54
Медведчук: Украинский режиссер Олег Сенцов рано или поздно вернется домой...
Ага, а освободит его огромный как дерево "Вождь" Бромден, из "Пролетая над гнездом кукушки".
master_superanalitik 25 августа 2018 | 17:54
barkas:
Олег Сенцов сам виноват, если бы раскаялся и посыпал голову пеплом, признался, что хотел взорвать мирных граждан. А так он может выйти на свободу в результате обмена, через 19 лет или в белых тапочках. Выбор за ним и за Порошенко.
nestor199 25 августа 2018 | 17:36
Еще девятнадцать лет голодовки и на свободу .......................................
alex55 25 августа 2018 | 17:41
Рано понятно, а поздно это как?
alex_d 25 августа 2018 | 17:46
alex55: поздно - тем более понятно - 20 лет отсидит - и домой...
voviy70 25 августа 2018 | 17:41
мертвечук ожил
lion64__2 25 августа 2018 | 17:43
Отсидит свидомый террорист свой срок и выйдет на волю с чистой совестью. А пока
"Зима проходит, ай наступает лето
А все пойдут с подружками гулять
А я тут с киркой, с киркой да лопатой
Я буду вечно землю ковырять
Звенит звонок пора расстаться
Пора расстаться с буйной головой
Слезами горькими мать моя зальется
Еще не скоро я вернусь домой..."
wrk 25 августа 2018 | 17:46
Хоть тушкой хоть чучелом...
rusof_ob 25 августа 2018 | 17:48
Скажи мне, кто твой кум, и я скажу - кто ты.
Припев: ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.