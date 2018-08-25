Алексей Навальный вот уже несколько часов находится в ОВД Даниловский

Оппозиционный политик был задержан сегодня у собственного дома без объяснения причин. Телефон у него отобрали. В окружении Навального связывают задержание с анонсированным на 9 сентября митингом в Москве против пенсионной реформы. Буквально накануне власти отказались рассматривать заявку на акцию, но сегодня столичный Департамент региональной безопасности объявил, что все-таки рассмотрит ее.