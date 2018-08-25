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17:30, 25 августа 2018

Алексей Навальный вот уже несколько часов находится в ОВД Даниловский

Оппозиционный политик был задержан сегодня у собственного дома без объяснения причин. Телефон у него отобрали. В окружении Навального связывают задержание с анонсированным на 9 сентября митингом в Москве против пенсионной реформы. Буквально накануне власти отказались рассматривать заявку на акцию, но сегодня столичный Департамент региональной безопасности объявил, что все-таки рассмотрит ее.

Комментарии

21

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diximania1948 25 августа 2018 | 17:32

Как же Путин боится и ненавидит Навального!

olgavik 25 августа 2018 | 17:35

diximania1948: А Медведев даже заболел. Поел капусты россгвардейской.

patrikk_1 25 августа 2018 | 17:49

Оппозиционный политик был задержан сегодня у собственного дома без объяснения причин. Телефон у него отобрали...

А может это тот информатор из Кремля, на которого "жаловались" американские спецслужбы что он внезапно замолчал, дал показания на А.Навального?

olgavik 25 августа 2018 | 17:59

patrikk_1: //А может это тот информатор из Кремля, на которого "жаловались" американские спецслужбы что он внезапно замолчал,//
Это Медведев что ли информатор? На кого бочку катишь?

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arye_11 25 августа 2018 | 17:36

diximania1948:
А ведь власть уже реально паникует. Истерика.
Вот как это называется, шарахаются от одного угла к другому.
И есть у Путина огромнейшее желание закатать Навального под асфальт, но на горизонте кровавым отблеском горит слово - "САНКЦИИ!!!"

luger_max_otto 25 августа 2018 | 17:37

Тут скорее двое свежеобиженных : Золотов и Володин. У них нет другого способа воздействия кроме как распорядиться об аресте.
В общем, и их вместе с хутиным- на пуй.

nanarovsky 25 августа 2018 | 17:57

diximania1948: Как же Путин боится и ненавидит Навального!
==============================
Лёху баяца фсе пацаны...тем более Путен трус....хочет пасадить Лёху на 50 лет патамушта он может вывести миллиарды хомяков с Йехамасквы....

olgavik 25 августа 2018 | 17:32

А за что находится? За то, что он Навальный? Может эта фамилия уже запрещена, а мужики-то не знают.

midnightblues 25 августа 2018 | 17:35

шоу для наивных продолжается

eduard53 25 августа 2018 | 17:38

Какие нафиг полицай-объяснения? Беспредел - так беспредел.

venq 25 августа 2018 | 17:38

хватит уже по этой новости комменты и счетчик просмотров каждые полчаса обнулять! счетчик дождевой аудитории, например, уже показывает 36484.
или на эхо-стену тащите, или комменты и счетчик не обнуляйте!

stalinator 25 августа 2018 | 17:38

Теперь каждый час на Эхе будет выходить "новость" о том как там себя чувствует Навальный....

venq 25 августа 2018 | 17:40

stalinator: уже не будет, а выходит. и не час, а каждые полчаса. это такая обычная эхонавальновская забава. :D

vinidbi 25 августа 2018 | 17:43

stalinator: Гермафродитам пригожинским тут никто не давал слово!!!

stalinator 25 августа 2018 | 18:02

vinidbi: Так-так,все тоже хамство...

lion64__2 25 августа 2018 | 17:39

Срочно делают загранпаспорт, чтобы как можно скорее отправить в Вильно. И будет в открывшемся там "немцово-дурицком сортире" сидеть Унитаз-Обвальный.

sbk 25 августа 2018 | 17:45

lion64__2: Кто "срочно делает загранпаспорт"? Его можно делать только по заявлению гражданина, если не путаю.

lion64__2 25 августа 2018 | 17:55

sbk: Унитаз-Обвальный должен быть среди первых посетителей "немцово-дурицкого сортира". Значит, по его заявлению и делают.

venq 25 августа 2018 | 17:50

совсем уже отупели. забыли, когда можно задерживать Навального, а когда нельзя. новость второй строчкой после кокаинов в яндексе. просмотрел её небось уже миллион.
а через час с небольшим Латынина по этому поводу такую язву на всю страну через эхо-ютуб власти устроит - не вылечиться никогда. :D
зы.зы. а может, это и спец. заговор... премьер пропал. президент - один... :D

parasuk_ 25 августа 2018 | 17:50

По навальному давно тюрьма плачет

rusof_ob 25 августа 2018 | 17:54

У Лехи, как и у любого чекиста, есть свое амплуа. Он - король тюремного флэшмоба.

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