Алексей Навальный вот уже несколько часов находится в ОВД Даниловский
Оппозиционный политик был задержан сегодня у собственного дома без объяснения причин. Телефон у него отобрали. В окружении Навального связывают задержание с анонсированным на 9 сентября митингом в Москве против пенсионной реформы. Буквально накануне власти отказались рассматривать заявку на акцию, но сегодня столичный Департамент региональной безопасности объявил, что все-таки рассмотрит ее.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
diximania1948 25 августа 2018 | 17:32
Как же Путин боится и ненавидит Навального!
olgavik 25 августа 2018 | 17:35
diximania1948: А Медведев даже заболел. Поел капусты россгвардейской.
patrikk_1 25 августа 2018 | 17:49
Оппозиционный политик был задержан сегодня у собственного дома без объяснения причин. Телефон у него отобрали...
А может это тот информатор из Кремля, на которого "жаловались" американские спецслужбы что он внезапно замолчал, дал показания на А.Навального?
olgavik 25 августа 2018 | 17:59
patrikk_1: //А может это тот информатор из Кремля, на которого "жаловались" американские спецслужбы что он внезапно замолчал,//
Это Медведев что ли информатор? На кого бочку катишь?
arye_11 25 августа 2018 | 17:36
diximania1948:
А ведь власть уже реально паникует. Истерика.
Вот как это называется, шарахаются от одного угла к другому.
И есть у Путина огромнейшее желание закатать Навального под асфальт, но на горизонте кровавым отблеском горит слово - "САНКЦИИ!!!"
luger_max_otto 25 августа 2018 | 17:37
Тут скорее двое свежеобиженных : Золотов и Володин. У них нет другого способа воздействия кроме как распорядиться об аресте.
В общем, и их вместе с хутиным- на пуй.
nanarovsky 25 августа 2018 | 17:57
diximania1948: Как же Путин боится и ненавидит Навального!
==============================
Лёху баяца фсе пацаны...тем более Путен трус....хочет пасадить Лёху на 50 лет патамушта он может вывести миллиарды хомяков с Йехамасквы....
olgavik 25 августа 2018 | 17:32
А за что находится? За то, что он Навальный? Может эта фамилия уже запрещена, а мужики-то не знают.
midnightblues 25 августа 2018 | 17:35
шоу для наивных продолжается
eduard53 25 августа 2018 | 17:38
Какие нафиг полицай-объяснения? Беспредел - так беспредел.
venq 25 августа 2018 | 17:38
хватит уже по этой новости комменты и счетчик просмотров каждые полчаса обнулять! счетчик дождевой аудитории, например, уже показывает 36484.
или на эхо-стену тащите, или комменты и счетчик не обнуляйте!
stalinator 25 августа 2018 | 17:38
Теперь каждый час на Эхе будет выходить "новость" о том как там себя чувствует Навальный....
venq 25 августа 2018 | 17:40
stalinator: уже не будет, а выходит. и не час, а каждые полчаса. это такая обычная эхонавальновская забава. :D
vinidbi 25 августа 2018 | 17:43
stalinator: Гермафродитам пригожинским тут никто не давал слово!!!
stalinator 25 августа 2018 | 18:02
vinidbi: Так-так,все тоже хамство...
lion64__2 25 августа 2018 | 17:39
Срочно делают загранпаспорт, чтобы как можно скорее отправить в Вильно. И будет в открывшемся там "немцово-дурицком сортире" сидеть Унитаз-Обвальный.
sbk 25 августа 2018 | 17:45
lion64__2: Кто "срочно делает загранпаспорт"? Его можно делать только по заявлению гражданина, если не путаю.
lion64__2 25 августа 2018 | 17:55
sbk: Унитаз-Обвальный должен быть среди первых посетителей "немцово-дурицкого сортира". Значит, по его заявлению и делают.
venq 25 августа 2018 | 17:50
совсем уже отупели. забыли, когда можно задерживать Навального, а когда нельзя. новость второй строчкой после кокаинов в яндексе. просмотрел её небось уже миллион.
а через час с небольшим Латынина по этому поводу такую язву на всю страну через эхо-ютуб власти устроит - не вылечиться никогда. :D
зы.зы. а может, это и спец. заговор... премьер пропал. президент - один... :D
parasuk_ 25 августа 2018 | 17:50
По навальному давно тюрьма плачет
rusof_ob 25 августа 2018 | 17:54
У Лехи, как и у любого чекиста, есть свое амплуа. Он - король тюремного флэшмоба.