Ростовский университет просит Google исключить серийного убийцу Андрея Чикатило из запроса о вузе
В Google объясняют появление маньяка в этом списке трудностями перевода.
Чикатило заочно учился на филологическом факультете учебного заведения, которое называется теперь Южным федеральным университетом. Сотрудники вуза обратили внимание представителей Google на то, что этот человек является опасным преступником, но ни в коем случае не выдающимся выпускником, как это считает поисковый сервис, рассказали ТАСС в пресс-службе университета. Фамилия маньяка, расстрелянного в 1994 году за убийство десятков людей, появляется при запросе в Google о Ростовском университете. В категории «выдающиеся выпускники» также упоминаются писатель Александр Солженицын, телеведущая и фотомодель Виктория Лопырёва, математик Виктор Глушков, судья Конституционного суда Николай Бондарь. В самой компании, как добавили представители вуза, ссылаются на некорректный перевод. В англоязычной версии Goоgle подобный раздел называется «знаменитые люди, которые так или иначе связаны с университетом».
По какому принципу Google решил вообще внести Чикатило в число выдающихся выпускников, представители интернет-корпорации сотрудникам вуза пока не объяснили.
Комментарии6
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navsegda 25 августа 2018 | 17:08
А разве не выдающийся ? Очень даже
testmeter 25 августа 2018 | 17:12
"Ростовский университет просит Google исключить ... из запроса" ///
Это вообще-то люди с высшим образованием. Преподаватели-профессора даже. Они в балде мозг имеют хоть, вообще? Они хоть чуть-чуть понимают, как работают поисковые системы? Неудивительно, что у таких наставников вырастают такие ученики
tv_victim 25 августа 2018 | 17:15
Наверное это главная проблема института, которая мешает обойти Кембридж.....
mk_portrait 25 августа 2018 | 17:45
lost in tranlation
трудности перевода - разница между "знаменитый" и "хорошо известный" :)
olenenok_zed 25 августа 2018 | 17:55
По какому принципу Google решил вообще внести Чикатило в число выдающихся выпускников, представители интернет-корпорации сотрудникам вуза пока не объяснили. (с)
.
потому что
.
В англоязычной версии Goоgle подобный раздел называется «знаменитые люди, которые так или иначе связаны с университетом». (с)
.
Не?
rusof_ob 25 августа 2018 | 17:57
Да, в принципе, не важно, филолог ты, по образованию, или юрист, главное - серийный.